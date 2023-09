Bidh an laser X-ray as cumhachdaiche san t-saoghal a’ faighinn a’ chiad solas, a’ fosgladh dhorsan gu lorgaidhean saidheansail ùra

Às deidh còrr air deich bliadhna de dh’ obair chruaidh, tha innleadairean air “a’ chiad solas ”a choileanadh mu dheireadh leis an Linac Coherent Light Source-II (LCLS-II), an leusair X-ray as cumhachdaiche san t-saoghal. Tha a’ chlach-mhìle seo a’ ciallachadh gu bheil an inneal ùr-leasaichte a-nis deiseil airson a chleachdadh airson rannsachadh saidheansail.

Tha an LCLS-II na luathadair sreathach a chaidh a dhealbhadh gus X-ghathan àrd-lùth a thoirt gu buil a tha comasach air sgrùdadh a dhèanamh air an obair as lugha agus as toinnte de stuth agus na h-eadar-obrachaidhean aige. An coimeas ris an fhear a bh’ ann roimhe, faodaidh an LCLS-II millean buillean X-ray gach diog a ghineadh, a’ nochdadh leasachadh mòr bho na buillean 120 san diog a bh’ aig an fhear thùsail. Bidh na X-ghathan sin 10,000 uair nas gile na bha iad roimhe, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans uinneanan nach robh rim faicinn roimhe fhaicinn.

Tha buaidh fharsaing aig an àrdachadh àireamh photon airson rannsachadh saidheansail. Tha Anndra Burrill, stiùiriche obair-lann co-cheangailte airson Buidheann-stiùiridh Luathaichean, a’ mìneachadh gu bheil an ìre peilear nas àirde de mhillean sealladh gach diog a’ lughdachadh gu mòr an ùine a bheir e airson dàta a chruinneachadh. Tha seo a’ ciallachadh gun urrainn do luchd-rannsachaidh deuchainnean a dhèanamh nas èifeachdaiche agus a dh’ fhaodadh lorgan a luathachadh ann an raointean bho shlàinte dhaoine gu saidheans stuthan cuantamach.

Tha an leusair leasaichte air moladh fhaighinn bho Rùnaire Cumhachd na SA Jennifer M. Granholm, a tha den bheachd gun toir e solas air na h-uinneanan as lugha agus as luaithe sa chruinne-cè. Tha Granholm ag ràdh gun cum an adhartas teicneòlach seo na Stàitean Aonaichte aig fìor thoiseach saidheans X-ray agus gun toir e seachad seallaidhean luachmhor air obair aig ìre atamach an t-saoghail.

Tha an LCLS-II, a tha suidhichte aig Saotharlann Luathaiche Nàiseanta SLAC ann am Pàirc Menlo, California, a’ dol thairis air dà mhìle de dh’fhaid. Thairis air na 14 bliadhna a dh’ fhalbh, tha e air X-ghathan a thoirt gu buil a thathas a’ cleachdadh airson diofar chuspairean a sgrùdadh, a’ gabhail a-steach meatailtean làidir agus photoynthesis. Bha leasachadh an LCLS-II ag iarraidh air innleadairean cryoplant a thogail a bha comasach air an luathadair sreathach fhuarachadh gu ìre iongantach -456 ceum Fahrenheit (-271 ceum Celsius).

Leis an “chiad solas” air a choileanadh, tha na sgiobaidhean LCLS-II aig SLAC air dearbhadh gun deach na crìochan X-ray a tha riatanach airson a’ phròiseact a chrìochnachadh a choileanadh. Ged nach deach rannsachadh saidheansail a dhèanamh fhathast, bidh an luathadair ùraichte deiseil airson a chleachdadh ron t-Samhain, leis a’ chiad luchd-cleachdaidh deiseil airson ruighinn.

A dh’aindeoin na duilgheadasan a dh’ adhbhraich tachartas gaoithe a chuir dragh air cumhachd agus a chuir dàil air adhartas, tha àm ri teachd saidheans agus teicneòlas a’ dol air adhart a-nis fo chnuic Pàirc Menlo. Bheir an leusair rèabhlaideach seo gealltanas airson lorgaidhean agus adhartasan ùr-nodha, bho bhith a’ sgrùdadh structaran moileciuil gu bhith ag àrdachadh èifeachdas bataraidhean fòn.

