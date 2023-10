Sgrùdadh ùr a’ lorg microplastics ann an sgòthan, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air gnàth-shìde

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Litrichean Ceimigeachd Àrainneachdail air nochdadh gu bheil mìrean beaga bìodach microplastic ann an uisge sgòthan air an cruinneachadh bho mhullaichean àrd-àirde ann an Iapan. Chaidh na microplastics, ann am meud bho 7.1 gu 94.6 micrometers, a lorg anns na sampallan uisge sgòthan, a ’moladh gum faodadh iad a bhith a’ toirt buaidh air cruthachadh sgòthan agus a dh ’fhaodadh buaidh a thoirt air a’ ghnàth-shìde.

Thathas air faighinn a-mach mar-thà gu bheil microplastics, a tha nam mìrean nas lugha na 5 millimeters ann am meud, a’ truailleadh cuantan, aibhnichean, ùirean an t-saoghail, agus eadhon buill-bodhaig fiadh-bheatha a-staigh. Tha buidheann rannsachaidh a tha a’ sìor fhàs cuideachd air sealltainn gum faodar microplastics a ghiùlan tron ​​àile, a bhith air an sèideadh suas dhan adhar le fras gaoithe is mara agus an uairsin a’ tuiteam air ais dhan talamh ann an uisge. A-nis, tha an sgrùdadh ùr seo a’ moladh gum faod microplastics a bhith an làthair ann an sgòthan cuideachd.

Chruinnich an luchd-rannsachaidh sampallan uisge sgòthan a’ cleachdadh innealan uèir ghrinn agus rinn iad mion-sgrùdadh orra a’ cleachdadh dòighean ìomhaighean. Lorg iad microplastics bho naoi diofar sheòrsaichean plastaig, nam measg polyethylene, polypropylene, agus polyethylene terephthalate. Bha eadar 6.7 agus 13.9 microplastics anns gach liotair de uisge sgòthan a chaidh a sgrùdadh, ged a dh’ fhaodadh na h-àireamhan fìor a bhith nas àirde mar thoradh air call gràin a dh’ fhaodadh a bhith aig àm cruinneachadh.

Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh microplastics a bhith ag obair mar niùclasan dùmhlachd sgòthan no mìrean niuclas deigh, a’ toirt buaidh air cruthachadh sgòthan. Dh’fhaodadh seo buaidh a thoirt air gnàth-shìde na Talmhainn, oir faodaidh sgòthan solas na grèine a nochdadh agus a’ phlanaid fhionnar, no cur ri leigeil ma sgaoil gasaichean taigh-glainne leithid meatan agus carbon dà-ogsaid, a’ blàthachadh na Talmhainn.

Ach, tha cuid de dh’eòlaichean a’ togail teagamhan mu bhuaidh dhìreach microplastics air cruthachadh sgòthan. Tha iad ag argamaid gum faodadh làthaireachd microplastics ann an sgòthan dìreach a bhith a’ ciallachadh gu bheil na gràineanan gan giùlan leis an èadhar agus gun a bhith a’ toirt buaidh dhìreach air pròiseas cruthachadh sgòthan fhèin.

Tha e air leth cudromach a bhith a’ dearbhadh buaidh plastaic air siostaman, eag-shiostaman agus slàinte na Talmhainn, leis gu bheil dùil ri àrdachadh ann an cinneasachadh sgudail plastaig. Le dùil ri 26 billean tunna meatrach de sgudal plastaig eadar na 1950n agus 2050, tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse a thoirt air buaidh microplastics air cruthachadh sgòthan agus gnàth-shìde.

stòran:

- Litrichean Ceimigeachd Àrainneachdail

– Mongabay