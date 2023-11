Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh slighe iongantach airson cruthachadh planaidean meallta

Tha luchd-saidheans air a bhith air leth inntinneach o chionn fhada le nàdar dìomhair planaidean meallta - luchd-siubhail aonaranach san fhànais. Bha teòiridhean roimhe a’ moladh nach b’ urrainnear na h-ainmean celestial seo a chruthachadh ach ann an siostaman aon-rionnag tro thubaistean tearc no buaireadh trom-inntinn. Ach, tha sgrùdadh ùr-nodha a’ toirt dùbhlan don ghliocas gnàthach seo agus a’ tilgeil solas air slighe ùr airson na nithean enigmatic sin a chruthachadh.

Anns an rannsachadh adhartach seo, rinn sgioba de speuradairean samhlaidhean le fòcas air siostaman rionnag dàna. Tha na siostaman sin air an dèanamh suas de dhà rionnag a’ cuairteachadh timcheall a chèile. Lorg an luchd-rannsachaidh, ann an siostaman binary le plèanaichean orbital mì-ainmichte, gum faod planaidean a dhol gun cheangal agus gluasad air falbh eadhon ged a tha iad sgapte gu farsaing.

Eu-coltach ri siostaman aon-rionnag, far am feum planaidean a bhith air an cuairteachadh gu dlùth gus a bhith nam planaidean meallta, faodaidh na buaidhean iom-fhillte bho gach rionnag agus planaidean eile ann an siostaman binary orbitan cuid de phlanaidean a dhì-sheasmhachd, agus mar thoradh air an sin bidh iad a’ siubhal gu neo-eisimeileach. Gu h-iongantach, lorg an sgrùdadh gum faod làthaireachd planaid meud Neptune ginealach de phlanaidean meallta a thòiseachadh ann an orbitan cruinn rionnag dà-thaobhach. Faodaidh eadhon sàr-thalamh breith an luchd-siubhail aonaranach sin a bhrosnachadh ma bhios na reultan a’ cuairteachadh a chèile ann an slighe elliptical.

Tha an uidheamachd ùr seo airson planaidean meallta a chruthachadh a’ moladh gur dòcha gu bheil mòran de luchd-siubhail creagach nas lugha nar galaxy. Ged a tha a’ mhòr-chuid de phlanaidean meallta aithnichte mar fhuamhairean gas mòr, tha an sgrùdadh seo a’ moladh gum faodadh saoghal nas lugha a bhith pailt anns an t-Slighe Milidh. Ach, tha a bhith a’ lorg an luchd-iomairt eadar-rionnagach beag seo na dhùbhlan mòr air sgàth an àite anns an raon dorcha is fuar de dh’ àite eadar-rionnagach.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo, a chaidh fhoillseachadh anns an t-seirbheisiche ro-chlò-bhualaidh ainmeil arXiv, a’ toirt sealladh ùr air cò às a thàinig planaidean meallta. Tha luchd-saidheans a-nis a’ cumail a-mach gum faodadh an àireamh de phlanaidean a tha a’ seòladh gu saor nar galaxy a dhol thairis air na tuairmsean a bh’ ann roimhe. Mar thoradh air an sin, tha oidhirpean gus na seudan falaichte sin a lorg am measg farsaingeachd an fhànais a’ dol am meud.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th’ ann am planaid meallta?



F: Tha planaid meallta, ris an canar cuideachd planaid a tha a’ seòladh gu saor, a’ toirt iomradh air planaid nach eil ceangailte ri rionnag sam bith agus a bhios a’ gluasad gu neo-eisimeileach tron ​​​​fhànais.

C: Ciamar a tha planaidean meallta air an cruthachadh?



F: Mhol teòiridhean roimhe gum faodadh planaidean meallta a bhith air an cruthachadh tro thubaistean faisg air làimh no buaireadh ann an siostaman aon-rionnag. Ach, tha an sgrùdadh ùr seo a’ moladh gum faod planaidean meallta a bhith air an gineadh cuideachd ann an siostaman rionnag dàna tro bhuaidh feachdan grabhataidh bho gach cuid rionnagan agus planaidean eile.

C: A bheil planaidean meallta tearc?



F: Ged a bhathas den bheachd gu robh iad neo-chumanta uaireigin, tha an sgrùdadh seo a’ moladh gum faodadh planaidean meallta a bhith nas cumanta na bhathas a’ creidsinn roimhe. Dh’ fhaodadh lorg air planaidean meallta nas lugha, creagach a bhith gu sònraichte pailt leis cho tric sa tha na sàr-thìrean timcheall air reultan dearg.

C: Ciamar a lorgas luchd-saidheans planaidean meallta?



F: Tha e air leth dùbhlanach a bhith a’ lorg planaidean meallta air sgàth ‘s nach eil solas rionnag aca airson an soillseachadh. Bidh luchd-saidheans a’ cleachdadh diofar dhòighean, a’ toirt a-steach microlensing grabhataidh agus amharc fo-dhearg, gus na buidhnean celestial so-ruigsinneach sin a chomharrachadh.