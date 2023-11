Tùsan toinnte cheallan eukaryotic: a’ tilgeil solas air mean-fhàs cealla

O chionn mìltean bhliadhnaichean, dh’ atharraich tachartas cudromach gu bràth cùrsa-beatha ar planaid. Bha an cothlamadh de dhà chealla microscopach a’ comharrachadh àm fìor chudromach ann an eachdraidh mean-fhàs. Mar a bhios luchd-rannsachaidh a’ faighinn a-steach don sgeulachd thùsail mu structaran cealla iom-fhillte, tha iad a’ faighinn a-mach seallaidhean ùra air ailtireachd toinnte cheallan eukaryotic.

Aig cridhe an t-seann cho-aonaidh seo tha cruthachadh mitochondria, ris an canar “cumhachd na cealla.” Dh’atharraich na h-organelles toraidh lùth seo comas lùthmhor cheallan aoigheachd agus dh’ ullaich iad an t-slighe airson cruthan beatha iom-fhillte, ioma-cheallach a leasachadh. Ach chan eil ann an mitochondria ach aon phìos den tòimhseachan. Bidh ceallan eukaryotic cuideachd a’ caladh structaran deatamach eile leithid an niuclas, reticulum endoplasmic, inneal Golgi, lysosomes, peroxisomes, agus vacuoles.

Tha tùs nan structaran sin air a bhith a’ cur dragh air luchd-rannsachaidh o chionn fhada, a’ tabhann beagan sanasan airson a bhith a’ seòladh doimhneachd eachdraidh mean-fhàs. Tha am beachd-bheachd gnàthach “mitochondria late” a’ nochdadh gu robh an cealla aoigheachd mar-thà iom-fhillte agus comasach air feadhainn eile a ghlacadh tro phagocytosis. Ach, chan eil an teòiridh seo a’ mìneachadh ciamar agus carson a dh’ fhàs an cealla aoigheachd iom-fhillte sa chiad àite.

A-steach don t-sealladh saidheansail seo tha am beachd-bharail “mitochondria early” a mhol an luchd-saidheans Bill Martin, Sven Gould, agus Sriram Garg. Tha am modail seo a’ moladh gum faodadh an siostam endomembrane, le uallach airson na structaran membran a-staigh a lorgar ann an ceallan iom-fhillte, a bhith air a thighinn air adhart goirid às deidh don alphaproteobacterium - sinnsear mitochondria - a bhith a’ fuireach taobh a-staigh cealla aoigheachd an ìre mhath sìmplidh ris an canar archaea. A rèir a 'bheachd-smuain seo, nochd na structaran membran bho bhileagan a chaidh an leigeil ma sgaoil leis an sinnsear mitochondrial.

Tha e coltach gun robh na bileagan sin, a tha coltach ris an fheadhainn a tha air an rùsgadh le bacteria saor an-diugh, a’ frithealadh a’ chiad ghnìomh de bhith a’ cumail gnèithean ocsaidean reactive puinnseanta a thug an endosymbiont a-mach. Is dòcha gu robh iad cuideachd air cuideachadh le bhith a’ fuasgladh duilgheadas eile a dh’ adhbhraich aonadh DNA, a’ cruthachadh cnapan-starra membran gus ginean riatanach na cealla aoigheachd a dhìon.

A bharrachd air an sin, bha pàirt deatamach aig an membran timcheall air an niuclas ann an splicing mRNA agus casg a chuir air cinneasachadh pròtainean neo-mhothachail sa chill. Bha an membran niuclas ag obair mar chnap-starra spàsail, a’ ceadachadh giollachd mRNA a chrìochnachadh ro eadar-theangachadh, a’ dìon ionracas inneal dèanamh pròtain na cealla.

Fhad ‘s a tha mòran dhìomhaireachd mu mean-fhàs cealla fhathast, tha am beachd“ mitochondria tràth ”a’ toirt sealladh ùr air cò às a thàinig an ailtireachd ceallach toinnte a tha mar bhunait air cruthan beatha iom-fhillte. Le innealan agus dòighean ùra rim faighinn, tha luchd-rannsachaidh a’ leantainn air adhart a’ dol a-steach don àm a dh’ fhalbh, a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan ar n-eachdraidh mean-fhàs.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè cho cudromach sa tha mitochondria ann an ceallan eukaryotic?

A: Is e organelles a th’ ann am mitochondria a bhios a’ dèanamh lùth ann an ceallan eukaryotic. Bha pàirt deatamach aig an mean-fhàs agus an aonachadh a-steach do cheallan aoigheachd tràth ann a bhith a’ comasachadh leasachadh air cruthan beatha iom-fhillte, ioma-cheallach.

C: Dè na structaran cudromach eile a lorgar ann an ceallan eukaryotic?

A: A bharrachd air mitochondria, tha diofar structaran aig ceallan eukaryotic, a’ gabhail a-steach an niuclas, reticulum endoplasmic, inneal Golgi, lysosomes, peroxisomes, agus vacuoles. Tha na structaran sin an sàs ann am pròiseasan leithid stòradh DNA, synthesis pròtain, agus riaghladh sgudail cealla.

C: Dè am beachd-bharail “mitochondria tràth”?

F: Tha beachd-bharail “mitochondria early” a’ moladh gun tàinig an siostam endomembrane a lorgar ann an ceallan iom-fhillte an-diugh, a’ toirt a-steach an membran niuclas, goirid às deidh don alphaproteobacterium a dhol còmhla ri cealla aoigheachd nas sìmplidh. Tha am beachd-bharail seo a’ toirt dùbhlan don bheachd a bh’ ann roimhe gu robh an cealla aoigheachd mar-thà iom-fhillte agus an àite sin tha e a’ moladh gun èirich an iom-fhillteachd às deidh an aonachadh.

C: Ciamar a tha an membran timcheall air an niuclas a’ cur ri pròiseasan cealla?

A: Tha pàirt deatamach aig an membran timcheall air an niuclas ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil mRNA ceart a’ splicing agus a’ cur casg air cinneasachadh pròtainean neo-mhothachail. Le bhith a ‘toirt seachad cnap-starra spàsail, tha an membran niuclas a’ ceadachadh giollachd mRNA a chrìochnachadh ro eadar-theangachadh, a ‘dìon ionracas inneal dèanamh pròtain na cealla.