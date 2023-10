A’ sgrùdadh crith-ghealach: a’ foillseachadh dìomhaireachd gnìomhachd seismic gealaich

By

Tha crith-ghealach, a tha co-ionann ri crithean-talmhainn, air luchd-saidheans agus luchd-dealasach fànais a ghlacadh. Tha na tachartasan seismic seo, a chaidh an lorg tro mhiseanan Apollo, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air structar a-staigh agus geòlas na gealaich.

Tha dà phrìomh sheòrsa crith-ghealach ann: crithean-gealaich eu-domhainn, a tha coltach ri crithean-talmhainn air an Talamh agus a tha a’ tachairt faisg air an uachdar, agus crithean-talmhainn domhainn, a tha a’ tighinn bho ìre nas doimhne sa Ghealach. Bheir na roinnean sònraichte seo tuigse nas doimhne do luchd-rannsachaidh air sgrìobhadh na gealaich.

Faodaidh grunn fhactaran adhbhrachadh le crith-ghealach, le tarraing imtharraing na Talmhainn mar an adhbhar as cumanta. Bidh an fheachd trom-inntinn seo a’ gineadh feachdan làn-mara air a’ Ghealach, ag adhbhrachadh cuideam agus teannachadh taobh a-staigh a rùsg, agus mu dheireadh a’ leantainn gu crith-thalmhainn gealaich. Bidh buaidhean meteoroid agus fuarachadh agus giorrachadh taobh a-staigh na gealaich cuideachd a’ cur ri gnìomhachd seismic.

Tha na crithean-gealaich seo a’ toirt cothrom gun samhail airson dìomhaireachd na gealaich a lorg. Le bhith a’ sgrùdadh dèinead, tricead agus suidheachadh nan crithean sin, gheibh luchd-saidheans sealladh air eachdraidh geòlais agus sgrìobhadh na gealaich. Tha an t-eòlas seo deatamach airson sgrùdadh gealaich san àm ri teachd agus an comas bunaitean daonna a stèidheachadh air a’ Ghealach.

Gu h-iomlan, tha crithean-gealaich a’ cur nar cuimhne nach e corp neo-mhothachail a th’ anns a’ Ghealach ach saoghal gnìomhach geòlais a tha a’ sìor atharrachadh. Bheir na crithidhean gealaich seo sealladh dhuinn air eachdraidh na gealaich agus bheir iad toileachas dha oidhirpean saidheansail san àm ri teachd agus turasan gealaich.

