An Nexus Gineadach: A’ fuasgladh a’ cheangail eadar Seasmhachd Eacarsaich, Fuar-fhulangas, agus Cumail Ceallach

Tha e coltach gu bheil seasmhachd eacarsaich, fulangas fuar, agus cumail suas ceallach nan comharran neo-cheangailte, ach tha sgrùdadh ùr-nodha air Drosophila melanogaster, ris an canar mar as trice cuileag mheasan, air ceangal inntinneach a nochdadh eatorra. Tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gu bheil cuid de dh’ atharrachaidhean ginteil taobh a-staigh sluagh cuileag mheasan co-cheangailte ri seasmhachd eacarsaich nas fheàrr, fulangas fuachd nas fheàrr, agus cumail suas cealla nas fheàrr.

Tha seasmhachd eacarsaich ceangailte ri slàinte cardiovascular agus fallaineachd iomlan. Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach cuileagan measan a chuir gu eacarsaich teann, a’ nochdadh gun do chuir atharrachaidhean ginteil sònraichte ri barrachd seasmhachd eacarsaich. Thug seo air luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air na dòighean ginteil a tha an urra ris an iongantas seo.

Tha fulangas fuar deatamach airson a bhith beò ann an àrainneachdan cruaidh, agus lorg an luchd-rannsachaidh gu robh cuileagan le barrachd seasmhachd eacarsaich cuideachd a’ nochdadh fulangas fuar nas fheàrr. Mhol an ceangal ris nach robh dùil ceangal ginteil eadar an dà sheòrsa seo.

Gus tuigse fhaighinn air bunait ginteil nan co-dhàimhean sin, chuir luchd-rannsachaidh fòcas air dòighean cumail suas cealla anns na cuileagan. Fhuair iad a-mach gu robh an aon bhuidheann de ghinean a bha an urra ri seasmhachd eacarsaich agus fulangas fuar cuideachd co-cheangailte ri cumail suas cealla nas fheàrr. Bha pàirt deatamach aig na ginean sin ann an grunn phròiseasan cealla, a’ toirt a-steach càradh DNA agus freagairt cuideam oxidative.

Am measg nam prìomh ghinean a chaidh a chomharrachadh san eadar-chluich ginteil seo bha “Endurin,” le uallach airson a bhith ag àrdachadh seasmhachd eacarsaich, agus “ColdTol,” deatamach airson a bhith ag àrdachadh fulangas fuar. Chuir na ginean sin, còmhla ri feadhainn eile, ri pròiseasan cumail suas cealla riatanach.

Tha buaidh mhòr aig na co-dhùnaidhean sin air slàinte dhaoine. Le bhith a’ faighinn a-mach na slighean ginteil a tha an urra ri seasmhachd eacarsaich, faodaidh luchd-rannsachaidh prògraman trèanaidh eacarsaich nas pearsanta a leasachadh a tha freagarrach do phròifil ginteil fa leth, a’ toirt na buannachdan as fheàrr bho ghnìomhachd chorporra. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh tuigse fhaighinn air gintinneachd fulangas fuar leantainn gu leigheasan ùra airson suidheachaidhean co-cheangailte ri cugallachd fhuar agus dh’ fhaodadh gum bi tagraidhean ann an cryotherapy.

Dh’ fhaodadh buaidh a bhith aig dòighean gleidhidh cealla nas fheàrr air aois is galair. Dh’ fhaodadh iad dàil a chuir air a’ phròiseas a tha a’ fàs nas sine agus an cunnart bho ghalaran co-cheangailte ri aois a lughdachadh, leithid aillse agus eas-òrdughan neurodegenerative.

Tha lorg ceangal ginteil a tha a’ ceangal seasmhachd eacarsaich, fulangas fuar, agus cumail suas cealla ann am cuileagan measan a’ nochdadh iom-fhillteachd shiostaman bith-eòlasach agus cho eadar-cheangailte ri feartan nach eil ceangailte. Chan e a-mhàin gu bheil na co-dhùnaidhean sin a’ tilgeadh solas air na slighean ginteil bunaiteach ach tha iad cuideachd a’ cumail gealladh airson cleachdadh san àm ri teachd ann an slàinte is sunnd dhaoine. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air na h-innealan a tha na lùib agus sgrùdadh a dhèanamh air eadar-theachdan practaigeach airson slàinte is tapachd dhaoine àrdachadh.

stòran:

1. An sgrùdadh air a 'cheangal eadar seasmhachd eacarsaich, fulangas fuar, agus cumail suas cealla ann an Drosophila melanogaster.

2. Mìneachadh air trèanadh eacarsaich agus a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aige.

3. Mìneachadh air leigheasan fuachd agus na cleachdaidhean meidigeach a dh'fhaodadh a bhith aca.

4. Dreuchd cumail suas cealla nas fheàrr ann a bhith a’ fàs nas sine agus casg ghalaran.