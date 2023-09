Astràilia a’ leasachadh Inneal Diagnostic stèidhichte air CRISPR airson Lorg Bhìoras Monkeypox

Tha luchd-rannsachaidh ann an Astràilia air inneal sgrùdaidh ùr-nodha a leasachadh, MPXV-CRISPR, airson a’ bhìoras monkeypox (MPXV) a lorg. Bidh an inneal seo, a’ chiad fhear de sheòrsa ann an Astràilia, a’ cleachdadh teicneòlas CRISPR gus am bhìoras a lorg le mionaideachd agus astar iongantach. Chaidh an rannsachadh, oidhirp cho-obrachail air a stiùireadh le Institiud Peter Doherty airson Galar is Dìonachd agus Institiud Rannsachaidh Meidigeach Walter agus Eliza Hall, fhoillseachadh anns an Lancet Microbe.

Ged a tha teicneòlas CRISPR ainmeil airson a chomasan ann an deasachadh genome, tha e air nochdadh o chionn ghoirid mar inneal cumhachdach airson adhbharan breithneachaidh. Tha MPXV-CRISPR air a dhealbhadh gus cuimseachadh air sreathan ginteil sònraichte a lorgar anns a’ bhìoras MPXV a-mhàin. Mhìnich an Dr Soo Jen Low aig Oilthigh Melbourne, aon de cho-ùghdaran an sgrùdaidh, gu bheil innealan sgrùdaidh stèidhichte air CRISPR ag obair mar luchd-sgrùdaidh fìor mhionaideach, a’ comharrachadh gu sgiobalta stuthan ginteil co-cheangailte ri pathogens sònraichte.

Tha an inneal MPXV-CRISPR air a phrògramadh gus am bhìoras aithneachadh le bhith a’ innleadaireachd “stiùirichean” stèidhichte air stòr-dàta de genomes 523 MPXV. Nuair a tha DNA viral an làthair ann an sampall clionaigeach, tha an siostam CRISPR air a stiùireadh chun targaid agus a ’leigeil a-mach comharra a’ nochdadh gu bheil a ’bhìoras ann. Tha ìrean cugallachd agus mionaideachd an dòigh deuchainn seo an coimeas ri modhan PCR aig ìre òir ach le buannachd ann a bhith a’ lìbhrigeadh thoraidhean ann am bloigh den ùine.

Is e aon de na feartan adhartach aig MPXV-CRISPR an astar aig an urrainn dha breithneachadh a thoirt seachad. Bidh diagnosachd monkeypox traidiseanta gu tric an urra ri suidheachaidhean obair-lann meadhanaichte, a dh’ fhaodadh dàil grunn làithean adhbhrachadh mus bi toraidhean deuchainn rim faighinn. An coimeas ri sin, faodaidh MPXV-CRISPR am bhìoras a lorg ann an dìreach 45 mionaidean, a’ ceadachadh lorg luath air an làrach.

Tha an sgioba rannsachaidh a-nis ag obair air MPXV-CRISPR atharrachadh gu inneal so-ghiùlain a ghabhas cleachdadh aig puingean cùraim air feadh na dùthcha. Bheireadh seo comas breithneachadh nas luaithe agus nas ruigsinniche, gu h-àraidh ann an sgìrean iomallach no àiteachan le goireasan cuibhrichte. Tha an sgioba ag amas air riaghladh a’ bhreac-mhonaidh atharrachadh, builean euslaintich adhartachadh, agus freagairt slàinte a’ phobaill àrdachadh do bhriseadh a-mach san àm ri teachd.

Bha an co-obrachadh rannsachaidh a’ toirt a-steach Institiud Peter Doherty, Institiud Sgrùdaidh Meidigeach Walter agus Eliza Hall, Ionad Slàinte Feise Melbourne, agus Oilthigh Monash.

