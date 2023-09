A’ toirt a-steach MPXV-CRISPR: Inneal Diagnostic Ar-a-mach airson Bhìoras Monkeypox

Tha sgioba de luchd-saidheans bho Institiud Peter Doherty airson Galar is Dìonachd agus Institiud Sgrùdaidh Meidigeach Walter agus Eliza Hall air inneal sgrùdaidh ùr-nodha a leasachadh ris an canar MPXV-CRISPR. Air fhoillseachadh anns an Lancet Microbe, bidh an inneal seo a’ cleachdadh teicneòlas CRISPR gus a’ bhìoras monkeypox (MPXV) a lorg ann an sampallan clionaigeach gu sgiobalta agus gu ceart, a’ dol thairis air na dòighean sgrùdaidh a th’ ann mar-thà. Tha e gu sònraichte ag amas air sreathan ginteil gun samhail do MPXV, ga fhàgail mar a’ chiad dòigh sgrùdaidh stèidhichte air CRISPR de a sheòrsa ann an Astràilia.

Tha teicneòlas CRISPR, a tha ainmeil airson a chomasan deasachaidh genome, a-nis ga chleachdadh airson adhbharan breithneachaidh. Tha an Dr Soo Jen Low, Oifigear Rannsachaidh aig Institiud Doherty agus co-chiad ùghdar an sgrùdaidh, a’ toirt cunntas air diagnosachd stèidhichte air CRISPR mar luchd-sgrùdaidh mionaideach a chomharraicheas sanasan sònraichte co-cheangailte ri làthaireachd pathogens. A thaobh MPXV-CRISPR, tha e “prògramach” gus am bhìoras aithneachadh le stiùiridhean innleadaireachd a tha a’ ceangal ri pàirtean sònraichte den DNA viral.

Nuair a lorgar DNA viral ann an sampall clionaigeach, tha an siostam CRISPR air a stiùireadh chun targaid agus a ’leigeil a-mach comharra gus sealltainn gu bheil a’ bhìoras ann. Bidh an dòigh sgrùdaidh seo a’ coileanadh cugallachd agus mionaideachd coimeasach ri modhan PCR aig ìre òir ach ann am bloigh den ùine.

Is e aon de na feartan adhartach aig MPXV-CRISPR cho luath sa tha e ann a bhith a’ toirt seachad breithneachadh. Bidh breithneachadh gnàthach de bhreac-monaidh gu tric a’ toirt làithean gus toraidhean a thoirt seachad, ach is urrainn do MPXV-CRISPR am bhìoras a lorg ann an dìreach 45 mionaidean. Tha an sgioba an-dràsta ag obair air an teicneòlas seo atharrachadh gu inneal so-ghiùlain a ghabhas cleachdadh airson a’ bhìoras monkeypox a lorg air an làrach aig diofar shuidheachaidhean cùram slàinte.

Tha an Dr Shivani Pasricha, Àrd Oifigear Rannsachaidh aig Institiud Rannsachadh Meidigeach Walter and Eliza Hall agus co-àrd-ùghdar an sgrùdaidh, a’ cur cuideam air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig MPXV-CRISPR air slàinte a’ phobaill. Le bhith ag adhartachadh ruigsinneachd air breithneachadh luath is earbsach, gu sònraichte ann an sgìrean le goireasan cuibhrichte no àiteachan iomallach, dh’ fhaodadh an dòigh-obrach dearbhaidh seo làimhseachadh a luathachadh agus builean euslaintich adhartachadh.

Bha an co-obrachadh eadar na h-ionadan rannsachaidh a’ toirt a-steach Institiud Doherty, Institiud Sgrùdaidh Meidigeach Walter agus Eliza Hall, Ionad Slàinte Feise Melbourne, agus Oilthigh Monash.

