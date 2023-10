Seallaidhean ùra air an Phenomenon Vanishing Stars

Ann an sgrùdadh saidheansail o chionn ghoirid a chaidh a dhèanamh aig lann-amhairc rannsachaidh speurail Palomar ann an California, bha speuradairean air an sàrachadh nuair a chaidh trì rionnagan à bith gu h-obann. Bha an sgrùdadh, a chaidh a dhèanamh ann an 1952, ag amas air stuthan celestial anns a’ chruinne mhòr againn a chlàradh. Chaidh na rionnagan a ghlacadh an toiseach air truinnsear dhealbhan mu 8:52f, a’ taisbeanadh meud 15, a’ comharrachadh an soilleireachd.

Ach, dìreach 53 mionaidean às deidh sin aig timcheall air 9: 45f, nuair a chaidh dealbh a thogail a-rithist den aon àite, bha na trì rionnagan air a dhol à bith gu dìomhair. Tha an tachartas seo nach fhacas a-riamh air iongnadh a chuir air luchd-saidheans agus air deasbad làidir a bhrosnachadh am measg eòlaichean.

Ged a chaidh grunn theòiridhean a mholadh gus na rionnagan a tha a’ dol à bith a mhìneachadh, cha deach gin dhiubh a dhearbhadh. Mhol a’ chiad teòiridh gun do lughdaich na rionnagan gu sgiobalta, ach cha do chuir beachdan às deidh sin taic ris a’ bheachd seo. Cha do nochd mion-sgrùdadh a bharrachd atharrachadh mòr sam bith ann an soilleireachd nan rionnagan mun cuairt.

Air an làimh eile, tha an dàrna teòiridh a’ moladh gur dòcha gur e aon rionnag a bh’ anns na trì rionnagan. Thathas a’ creidsinn gun do dh’ adhbhraich spreadhadh rèidio luath bho magnetar, seòrsa de rionnag neutron a chaidh a chruthachadh bho chridhe rionnag mòr às deidh spreadhadh supernova, mealladh trì ìomhaighean sònraichte. Dh’ fhaodadh an spreadhadh seo a bhith air a chuir an gnìomh le toll mòr dubh a ’dol eadar an rionnag agus an Talamh, a’ gluasad thairis air na h-ìomhaighean a chaidh fhaicinn airson ùine.

Gu iongantach, tha an treas teòiridh gu tur eadar-dhealaichte bhon dhà roimhe. Tha am beachd-bharail seo a’ nochdadh nach robh rionnagan rim faicinn anns na speuran aig àm an amharc idir. An àite sin, is dòcha gun deach neo-riaghailteachdan sònraichte air na truinnsearan dhealbhan a chruthachadh le làthaireachd duslach rèidio-beò a thàinig bho làrach deuchainn armachd niùclasach faisg air làimh ann am New Mexico.

Tha an fhìrinn air cùl na h-iongantas inntinn seo fhathast do-ruigsinneach. Tha luchd-saidheans agus speuradairean air na teòiridhean sin a sgrùdadh gu cruaidh agus air cothroman eile a sgrùdadh gus an dìomhaireachd fhuasgladh. Ach, gus an nochd fianais ùr no gus an tèid teicneòlas adhartach a leasachadh, leanaidh neo-riaghailteachd nan rionnagan a tha a’ dol à bith a’ cur dragh air a’ choimhearsnachd shaidheansail.

Ceistean Bitheanta

C: Ciamar a lorg luchd-saidheans na rionnagan a bha a’ dol à bith?



F: Chaidh na rionnagan fhaicinn an toiseach ann an 1952 ann an sgrùdadh a chaidh a dhèanamh aig lann-amhairc rannsachaidh speurail Palomar ann an California.

C: Dè a dh’ adhbhraich na trì rionnagan a dhol à bith?



F: Chaidh grunn theòiridhean a mholadh, a’ gabhail a-steach lasachadh luath, mealladh air a bhrosnachadh le magnetar, no neo-làthaireachd rionnagan gu tur mar thoradh air duslach rèidio-beò.

C: An deach gin de na teòiridhean a dhearbhadh?



F: Chan eil eòlaichean air an fhìrinn a dhearbhadh gu deimhinnte am measg nan teòiridhean a chaidh a mholadh. Tha an dìomhaireachd mu na rionnagan a tha a’ dol à bith fhathast gun fhuasgladh.

C: Dè na mìneachaidhean eile air an deach beachdachadh?



F: Fhad ‘s a tha fèill mhòr air na teòiridhean lasachaidh luath agus meallta air adhbhrachadh le magnetar, dh’ fhaodadh cothroman eile nochdadh fhad ‘s a chumas luchd-saidheans orra a’ sgrùdadh an dàta.

C: A bheil fianais sam bith ann airson taic a thoirt do theòiridh duslach rèidio-beò?



F: An-dràsta, chan eil fianais chruaidh ann a tha a’ toirt taic don bheachd-bharail duslach rèidio-beò. Tha feum air tuilleadh sgrùdaidh gus faighinn a-mach a bheil e so-chreidsinneach.