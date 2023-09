Bidh speuradairean a’ cumail sùil air tonnan rèidio bho Type Ia Supernova airson a’ chiad uair

Tha speuradairean air lorg nach fhacas a-riamh le bhith a’ lorg tonnan rèidio a chaidh a sgaoileadh bho supernova Type Ia. Tha an sealladh ùr-nodha seo a’ nochdadh seallaidhean ùra air nàdar spreadhaidhean troich gheala agus an àrainneachdan làn helium.

Is e spreadhaidhean niùclasach a th’ ann an supernovae Type Ia a tha a’ nochdadh ann an rionnagan troich gheala. Tha iad air an cleachdadh gu farsaing le speuradairean gus astaran cosmological a thomhas agus sgrùdadh a dhèanamh air leudachadh na Cruinne. Ach, chan eilear a’ tuigsinn gu tur an dearbh dhòigh air cùl supernovae Type Ia. Thathas a’ creidsinn gu bheil an spreadhadh air a phiobrachadh le mòr-chosnadh bho rionnag companach, far a bheil an stuth barrantaichte air a dhèanamh suas de hydrogen sa mhòr-chuid. Ach, bhathas cuideachd den bheachd gum faodadh troich gheal helium a chruinneachadh bho rionnag companach a bha mar-thà air an ìre a-muigh de hydrogen a chall.

Is e aon de na dìomhaireachdan timcheall air spreadhaidhean troich gheal giùlan an stuth a chaidh a thoirt às an rionnag chompanach. Chan eil an stuth gu lèir a 'tuiteam air an troich gheal; bidh cuid dheth a’ dèanamh sgòth de stuth cruinn timcheall an t-siostam rionnag dàna. Bhathar an dùil gun toireadh tonnan clisgeadh bhon spreadhadh a bha a’ siubhal tron ​​​​stuth circumstellar seo spionnadh dha dadaman agus gun toireadh e a-mach tonnan rèidio làidir. A dh’ aindeoin iomadach sealladh air supernovae Type Ia a’ nochdadh taobh a-staigh sgòth de stuth circumstellar, cha deach sgaoilidhean tonn rèidio a lorg gu ruige seo.

Chunnaic sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh, a’ gabhail a-steach buill bho Oilthigh Stockholm agus Amharclann Reul-eòlais Nàiseanta Iapan, supernova Seòrsa Ia a spreadh ann an 2020. Fhuair iad a-mach gun robh an supernova seo air a chuairteachadh le stuth timcheall-rèile air a dhèanamh suas de helium sa mhòr-chuid. A bharrachd air an sin, lorg iad tonnan rèidio gu soirbheachail bhon supernova. A’ dèanamh coimeas eadar neart nan tonn rèidio a chaidh fhaicinn le modalan teòiridheach, cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gu robh an troich gheal air a bhith a’ cruinneachadh stuthan aig ìre timcheall air 1/1000 de mhullach na grèine gach bliadhna. Is e seo a’ chiad supernova Type Ia a chaidh a dhearbhadh a chaidh a bhrosnachadh le mòr-chosnadh bho rionnag companach le còmhdach a-muigh air a dhèanamh suas sa mhòr-chuid de helium.

Thathas an dùil gun neartaich lorg tonnan rèidio bhon supernova Type Ia làn helium seo ar tuigse air uidheamachd an spreadhaidh agus na suidheachaidhean a tha a’ leantainn gu supernova Seòrsa Ia. Tha an sgioba rannsachaidh an dùil leantainn air adhart a’ lorg sgaoilidhean rèidio bho supernovae Type Ia eile gus tuilleadh lèirsinn fhaighinn air an mean-fhàs a tha a’ leantainn gu na tachartasan spreadhaidh sin.

