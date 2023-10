Warp Dìomhair na Slighe Milky: Seallaidhean air Cùis Dorcha

Reul-eòlaichean bhon Ionad airson Astrophysics | Tha Harvard agus Smithsonian air dìomhaireachd inntinneach a lorg mun t-Slighe Milidh. Eu-coltach ris an t-samhlachais thraidiseanta air diosc rèidh, tha an galaxy againn a’ taisbeanadh dlùth dhlùth, coltach ri frisbee air an deach dragh a chur. Thathas a’ creidsinn gu bheil an cumadh inntinneach seo air adhbhrachadh le halo de stuth dorcha ann an cumadh ball-coise a tha timcheall Slighe a’ Bhainne.

Tha stuth dorcha na stuth dìomhair a tha a’ dèanamh suas 85% den chùis anns a’ chruinne-cè. Tha e do-fhaicsinneach agus chan urrainnear a lorg gu dìreach tro sholas. An àite sin, tha stuth dorcha deatamach airson galaxies a chumail còmhla tro fheachdan grabhataidh, eadhon ged nach eil stuth follaiseach gu leòr ann.

Tha an lorg a chaidh a lorg o chionn ghoirid air cumadh blàth an t-Slighe Milidh a’ toirt sealladh luachmhor air mar a tha ar galaxy a’ fàs agus mar a tha cuspair dorcha ann a bhith a’ cumadh galaxies. Tha modalan coimpiutaireachd air dearbhadh gu bheil na reultan ann an orbit an t-Slighe Milidh ann an co-chòrdadh ris a 'chùis dhorcha le cumadh ball-coise, a' mìneachadh cruth neo-àbhaisteach an galaxy.

Tha am foillseachadh seo cuideachd a 'moladh gum faodadh an dlùth agus an t-seallaidh a bhith mar thoradh air tubaist roimhe le galaxy eile. Le bhith a’ sgrùdadh eachdraidh Slighe a’ Bhainne, tha speuradairean an dòchas tuigse nas doimhne fhaighinn air gràineanan de stuth dorcha agus sgrùdadh a dhèanamh air làthaireachd stuth dorcha a tha a’ seòladh an-asgaidh eadar galaxies.

Tha an lorg a’ toirt dùbhlan do ghliocas gnàthach mu nàdar stuth dorcha agus a fhèin-eadar-obrachadh. Bidh e a’ fosgladh slighean ùra airson sgrùdadh a dhèanamh air crìochan eadar-obrachaidhean cuspair dorcha agus gar putadh nas fhaisge air dìomhaireachdan a’ chosmos fhuasgladh.

Mar a chumas sinn oirnn a’ sgrùdadh ar galaxy agus an cruinne-cè, tha an enigma de chùis dhorcha fhathast tarraingeach. Is ann tro bhith a’ fuasgladh a dhìomhaireachd a gheibh sinn tuigse nas doimhne air an dachaigh nèamhaidh againn agus an cosmos mòr.

stòran:

– Ionad airson Astrophysics | Harvard agus Smithsonian