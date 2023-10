Fuasgladh dìomhaireachd giùlan cealla air fo-stratan bog: gluasad paradigm ann am meacanaig

Tha sgioba rannsachaidh bho Oilthigh Turku agus Ionad Bith-eòlais Turku, ann an co-obrachadh le Misvik Biology Ltd, air dòigh ùr-nodha a leasachadh airson sgrùdadh a dhèanamh air mar a bhios ceallan aillse gan giùlan fhèin ann an àrainneachdan bog agus teann. Is e an creideas traidiseanta gu bheil ceallan buailteach a bhith a’ sgaoileadh agus a’ fàs nas motha air uachdar nas cruaidhe. Ach, tha an sgrùdadh seo a’ toirt dùbhlan don bharail sin agus a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh ann am bith-eòlas aillse agus innleadaireachd clò.

Chleachd an sgioba modaladh coimpiutaireachd agus raon farsaing de shuidheachaidhean fàis gus coimeas a dhèanamh gu mionaideach ri giùlan cealla air uachdar bog agus stiff. Chleachd iad inneal fèin-ghluasadach gus meanbh-chlò-bhualadh a dhèanamh air measgachadh pròtain eadar-dhealaichte air na h-uachdaran sin, a’ dèanamh atharrais air na pròtanan a tha timcheall cheallan sa bhodhaig agus a’ toirt seachad fiosrachadh mun àrainneachd clò.

Sheall co-dhùnaidhean an sgrùdaidh gum faod an cothlamadh ceart de phròtainean taic a thoirt do fhàs cealla air uachdar bog, a’ toirt seachad comharran mairsinn deatamach. Tha seo a’ toirt dùbhlan don phàtran a th’ ann agus a’ tabhann chothroman ùra airson rannsachadh an dà chuid ann am bith-eòlas aillse agus innleadaireachd clò. Tha an sgioba rannsachaidh den bheachd, le bhith a’ cleachdadh measgachadh pròtain nas eadar-mheasgte ann an cultar cealla, gun urrainn dhaibh suidheachadh nas fios-eòlasach a chruthachadh taobh a-muigh na bodhaig, a’ toirt cothrom airson modaladh nas èifeachdaiche de stàitean tinn agus fallain.

Tha an rannsachadh seo cuideachd air solas a thilgeil air mar as urrainn do cheallan cumail, obrachadh agus comharrachadh gu h-èifeachdach air fo-stratan bog. Tha e air atharrachadh bunaiteach a thoirt gu buil nar tuigse air meacan-eòlas. Tha comas aig na seallaidhean sin ar tuigse mu adhartas aillse a leasachadh agus ro-innleachdan ùra a leasachadh airson innleadaireachd clò.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo air eòlas cudromach a lorg mu ghiùlan cealla air fo-stratan bog, a’ toirt dùbhlan do chreideasan a th’ ann agus a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh san àm ri teachd ann am bith-eòlas aillse agus innleadaireachd clò.

Source:

- Seumas RW Conway et al, Bidh sgrìobhaidhean matrix extracellular mìnichte a’ toirt taic do sgaoileadh cealla neo-mhothachail stiffness agus comharran adhesion, Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan (2023).