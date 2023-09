A’ Fuasgladh Comais Teicneòlas CRISPR ann an Rannsachadh Mì-rian Ginteil

Tha teicneòlas CRISPR air nochdadh mar inneal ùr-nodha ann an sgrùdadh eas-òrdughan ginteil, le syndrome sguabaidh 22q11.2 na phrìomh eisimpleir. Tha an syndrome seo, a tha air a chomharrachadh le bhith a’ cuir às do earrann bheag de DNA air chromosome 22, a’ leantainn gu diofar lochdan leasachaidh is inntinneil. Ged a chaidh modalan cealla in vitro a chleachdadh gu traidiseanta gus sgrùdadh a dhèanamh air àite ghinean ann an galair, tha crìochan aca nuair a thig e gu bhith a’ glacadh iom-fhillteachd eas-òrdughan ginteil ann am fàs-bheairtean beò. Cuir a-steach teicneòlas CRISPR.

Tha CRISPR-Cas9, inneal deasachaidh gine cumhachdach, a’ toirt comas do luchd-saidheans atharrachaidhean mionaideach a dhèanamh air DNA organaig. Le bhith ag amas air ceallan sònraichte ann an luchagan, faodaidh luchd-rannsachaidh CRISPR a chleachdadh gus sgrùdadh a dhèanamh air mar a bheir mùthaidhean gine buaidh air leasachadh agus gnìomhachd nan ceallan sin. Rinn sgrùdadh o chionn ghoirid le Santinha et al., a chaidh fhoillseachadh ann an Nature, sgrùdadh air cleachdadh CRISPR-Cas9 ann a bhith a’ sgrùdadh nan ginean co-cheangailte ri syndrome sguabaidh 22q11.2.

Chleachd an sgioba rannsachaidh dòigh-obrach ris an canar AAV-Perturb-seq, a tha a’ cothlamadh deasachadh gine CRISPR le sreath aon-niùclasach RNA gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air na h-atharrachaidhean tar-sgrìobhaidh a dh’ adhbhraich mùthaidhean gine ann an ceallan fa leth. Tron dòigh seo, lorg an sgrùdadh seallaidhean ùra air na ginean a tha an sàs ann an syndrome sguabaidh 22q11.2. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar pròifilean abairt gine de cheallan àbhaisteach ris an fheadhainn a tha a’ cumail mùthaidhean gine sònraichte, chomharraich luchd-rannsachaidh na ginean a bha an sàs ann an leasachadh agus obrachadh nan ceallan air an robh buaidh.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ tilgeil solas air a’ chomas iongantach a th’ aig teicneòlas CRISPR ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse mu eas-òrdughan ginteil. Le bhith a’ sgrùdadh gnìomh gine ann am fàs-bheairtean beò, gheibh luchd-saidheans tuigse nas coileanta agus nas cruinne air mar a tha mùthaidhean gine a’ cur ri galair. Tha buaidh mhòr aig na co-dhùnaidhean sin air breithneachadh agus làimhseachadh syndrome sguabaidh 22q11.2. Le bhith a’ comharrachadh nan ginean sònraichte a tha an lùib an eas-òrdugh, leigidh sin le bhith a’ leasachadh leigheasan cuimsichte a tha ag amas air na h-ana-cainnt ginteil bunaiteach a cheartachadh.

Gu crìch, tha teicneòlas CRISPR air ath-nuadhachadh a dhèanamh air sgrùdadh gnìomh gine, gu sònraichte ann an eas-òrdughan ginteil leithid syndrome sguabaidh 22q11.2. Le bhith a’ cleachdadh cumhachd an inneil deasachaidh gine seo, faodaidh luchd-saidheans an tuigse a leasachadh air a’ phàirt a th’ aig ginean ann an galair agus an t-slighe ullachadh airson leigheasan nas èifeachdaiche san àm ri teachd.

Faclan-luirg: CRISPR, gnìomh gine, syndrome sguabaidh 22q11.2, eas-òrdugh ginteil, modalan cealla in vitro, CRISPR-Cas9, deasachadh gine, DNA, cromosome 22, easbhaidhean leasachaidh, easbhaidhean inntinneil, AAV-Perturb-seq, sreath RNA aon-niùclasach , mùthaidhean gine, pròifilean faireachdainn gine, breithneachadh, làimhseachadh.

Stòr: Santinha, A., Domingues, S., & Pena, M. et al. (2021). Ceasnachadh tar-ghnìomhachd Genome-CRISPR-Cas9 air eileamaidean DNA riaghlaidh. Nàdar, 598(7879), 666-670.