Fuasgladh Slighean Ùra airson Lùghdachadh Pròtain: Uinneag a-steach gu Comas Teirpeach

Faodaidh proteinichean a bhith an dà chuid buannachdail agus cronail don chorp daonna. Ged a tha pàirt deatamach aca ann an cnàmhadh agus càradh fèithean, faodaidh cuid de phròtainean cuideachd cur ri galairean leithid aillse agus Alzheimer. Bha dòighean teirpeach traidiseanta a’ toirt a-steach bacadh air làrach gnìomhach pròtain gus casg a chuir air eadar-obrachadh le ceallan. Ach, tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stanford air slighe ùr a lorg o chionn ghoirid a tha a’ tabhann dòigh eile airson truailleadh pròtain.

Ann an sgrùdadh ùr-nodha a chaidh fhoillseachadh ann an Science, rannsaich ceimigearan ann an Stanford a-steach do obrachadh a-staigh lysosomes, na “chippers fiodha” ceallach le uallach airson briseadh sìos phròtainean. Le bhith a’ tuigsinn mar a tha pròtanan air an gluasad gu lysosomes, tha an luchd-rannsachaidh air an doras fhosgladh gu bhith a’ leasachadh leigheas ùr-ghnàthach airson eas-òrdughan co-cheangailte ri aois, galairean fèin-dìon, agus eadhon aillsean a tha an aghaidh làimhseachadh.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air lysosomal ag amas air chimeras (LYTACs), a bhios a’ cleachdadh innealan truaillidh nàdarra na cealla gus pròtanan cronail a chomharrachadh agus a chuir às. Is urrainn dha na LYTACn sin pròtanan a tha an làthair air membran cealla no faisg air làimh aithneachadh agus cuimseachadh orra, a’ ceadachadh truailleadh pròtain nas coileanta. Ged a tha LYTACs air gealladh a nochdadh, bha an ìre soirbheachaidh aca eadar-dhealaichte, agus cha deach na dòighean bunaiteach a thuigsinn gu h-iomlan.

Tro sgrion ginteil CRISPR, chomharraich an sgioba rannsachaidh co-phàirtean cealla ùra a bheir buaidh air èifeachdas LYTAC. Mar eisimpleir, lorg iad ceangal eadar ìre cullin neddylated 3 (CUL3) agus èifeachd LYTAC. Bha ìrean nas àirde de CUL3 neddylated co-cheangailte ri barrachd èifeachd LYTAC. Dh’ fhaodadh an lorg seo leantainn gu leasachadh deuchainn a tha a’ ro-innse freagairt euslaintich do leigheas LYTAC.

A bharrachd air an sin, lorg an luchd-rannsachaidh gum faod pròtanan a tha a’ giùlan mannose 6-phosphates (M6Ps) bacadh a chuir air LYTACs bho bhith a’ coileanadh an gnìomh. Bidh na siùcaran sin a’ ceangal ri pròtanan a tha gu bhith a’ truailleadh lysosomal agus a’ gabhail còmhnaidh anns na gabhadan a dh’ fheumas LYTACs a cheangal. Le bhith a’ cur dragh air biosynthesis M6P, bha barrachd gabhadan falamh rim faighinn air uachdar na cealla, ag àrdachadh èifeachdas LYTACn.

Tha buaidh mhòr aig co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo air lorg dhrogaichean agus leasachadh leigheas-leigheis a bhios a’ luathachadh slighean truailleadh pròtain nàdarra na buidhne. Le bhith a’ tuigsinn mar a tha pròtanan air an cuimseachadh airson truailleadh, faodaidh luchd-rannsachaidh leigheasan nas èifeachdaiche a dhealbhadh airson diofar ghalaran. Bidh na seallaidhean sin a’ tilgeadh solas air raon bith-eòlas nach deach a sgrùdadh roimhe agus a’ soilleireachadh an comas a bhith a’ cleachdadh phròiseasan cealla gus cuir an-aghaidh pròtanan cronail.

-

CÀBHA

Dè th' ann an lysosomes?

Is e organelles cealla a th’ ann an lysosomes le uallach airson briseadh sìos phròtainean agus stuthan sgudail cealla eile.

Dè an dòigh thraidiseanta airson a bhith ag amas air pròtainean?

Tha an dòigh-obrach thraidiseanta a’ toirt a-steach bacadh air làrach gnìomhach pròtain gus casg a chuir air eadar-obrachadh le ceallan.

Dè th' ann an LYTACs?

Tha LYTACn, no lysosomal ag amas air chimeras, nan riochdairean teirpeach a bhios a’ cleachdadh innealan truailleadh cealla gus pròtanan cronail a chomharrachadh agus a chuir às.

Ciamar a tha LYTACn ag obair?

Bidh LYTACn a’ ceangal ri gabhadan sònraichte air uachdar na cealla agus pròtanan shuttle airson truailleadh ann an lysosomes.

Dè a th’ ann am mannose 6-phosphates (M6Ps)?

Is e moileciuilean siùcair a th’ ann am M6Ps a tha a’ ceangal ri pròtanan a tha gu bhith air an truailleadh ann an lysosomes.

Stòr: Saidheans (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249