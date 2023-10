Seallaidhean ùra air siostam grèine TRAPPIST-1: Buaidh an Rionnag air Amharcan Exoplanetary

Tha speuradairean a’ cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb (JWST) air dàta ùr a chruinneachadh air TRAPPIST-1 b, a’ phlanaid as fhaisge air an rionnag aice ann an siostam grèine TRAPPIST-1. Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh a’ bhuaidh chudromach a tha aig an rionnag air beachdan exoplanetary agus na dùbhlain a tha an lùib truailleadh stellar.

Is e siostam grèine a th’ ann an TRAPPIST-1 a tha suidhichte 40 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh, le seachd planaidean meud na Talmhainn a’ cuairteachadh rionnag fhuar. Tha na beachdan ùra a fhuaireadh bhon JWST a’ tilgeil solas air a’ bhuaidh a th’ aig an rionnag air a bhith a’ coimhead air exoplanets ann an raon còmhnaidh nan rionnagan fionnar, far am faod uisge leaghaidh a bhith air uachdar planaid orbiting.

Chleachd an sgrùdadh, air a stiùireadh le Olivia Lim bho Institiud Trottier airson Rannsachadh air Exoplanets aig Oilthigh Montreal, speactroscopaidh tar-chuir gus feartan TRAPPIST-1 b. Le bhith a’ sgrùdadh solas an rionnag às deidh dha a dhol tro àile an exoplanet aig àm gluasaid, bha e comasach dha speuradairean lorg fhaighinn air a’ lorg-meòir gun samhail a dh’ fhàg na moileciuilean agus na dadaman a bha san àile.

Dhaingnich an luchd-rannsachaidh cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air buaidh an rionnag air beachdan, gu sònraichte nuair a bhios iad a’ sgrùdadh na planaidean ann an sòn còmhnaidh an t-siostam TRAPPIST-1. Tha an t-eòlas seo deatamach airson a bhith a’ coimhead san àm ri teachd air comharran àile air planaidean leithid TRAPPIST-1 d, e, agus f.

Tha co-dhùnaidhean na sgioba a’ nochdadh gu bheil prìomh àite aig an rionnag ann a bhith a’ cumadh bheachdan air siostam TRAPPIST-1. Ged nach do lorg iad comharran àile timcheall air TRAPPIST-1 b, tha an luchd-rannsachaidh a’ toirt fa-near gum bi an aon bhuaidh aig buaidh an rionnag air planaidean eile san t-siostam. Tha seo a’ daingneachadh an fheum air dòighean a leasachadh gus buaidh an rionnag a lughdachadh nuair a bhios e a’ sgrùdadh exoplanets.

Tha siostam grèine TRAPPIST-1 air luchd-saidheans agus luchd-dealasach àite a ghlacadh air sgàth a chomas a bhith a’ toirt aoigheachd do àrainneachdan còmhnaidh. Tha lorg seachd exoplanets meud na Talmhainn, le trì dhiubh suidhichte taobh a-staigh an raon còmhnaidh, air dòchasan a lorg airson comharran beatha a lorg taobh a-muigh ar siostam grèine.

Tha an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns The Astrophysical Journal Letters a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air siostam grèine TRAPPIST-1 agus na dùbhlain a tha an cois truailleadh stellar ann am beachdan exoplanetary. Bidh e cuideachd a’ taisbeanadh comasan Teileasgop Fànais James Webb ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse air siostaman grèine fad às.

