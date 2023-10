A’ sgrùdadh Beachdachadh Ùine ann an Autism: Tuigse nas doimhne tro mhodalan bheathaichean

Tha tuigse ùine na phàirt deatamach de eòlas daonna is bheathaichean, a’ toirt buaidh air co-dhùnaidhean, cuimhne, conaltradh agus smachd motair. Bidh an t-ollamh co-cheangailte Fuat Balci bho Oilthigh Michigan a’ sgrùdadh gu domhainn a-steach do ghnìomhachd inntinn daonna is ainmhidh, a’ sgrùdadh faireachdainn ùine agus na rudan a tha coltach agus eadar-dhealaichte thar gnèithean.

Tha Balci ag amas gu sònraichte air àm sgalar, feart bunaiteach de bheachd ùine air a cho-roinn le diofar ghnèithean. Mar a bhios amannan ùine a’ dol am meud, bidh cruinneas an ama a-staigh a’ dol sìos, coltach ri pixelation air scrion telebhisean. Tha seo a’ nochdadh gu bheil gnìomh stad-faire eanchainn an duine air a ghleidheadh ​​gu mean air mhean agus gu bheil e coimeasach am measg diofar ghnèithean.

Tha buaidh phractaigeach aig tuigse air tuigse ùine, a’ gabhail a-steach seallaidhean air bunaitean mean-fhàs inntinn an duine agus cleachdadh mhodalan bheathaichean gus eanchainn an duine a sgrùdadh. Tha rannsachadh Balci cuideachd a’ ceadachadh sgrùdadh a dhèanamh air aimhreitean tuigse ùine co-cheangailte ri eas-òrdughan eanchainn leithid autism, a dh’ fhaodadh leantainn gu eadar-theachdan teirpeach.

Tha sgrùdaidhean air sealltainn gum faodadh daoine le autism briseadh a-steach don ghleoc a-staigh aca, ag adhbhrachadh mothachadh nas àirde de mhì-chinnt. Faodaidh am barrachd mì-chinnt seo cur ri giùlan ath-aithriseach agus feartan sònraichte eile de dh’ autism. Tha Balci ag amas air faighinn a-mach an dàimh eadar easbhaidhean tuigse ùine agus comharran nas fharsainge autism.

Tron phròiseact aige, leis an tiotal “NeVRo: A’ cothlamadh ìomhaighean calcium, optogenetics agus virtual reality gus sgrùdadh a dhèanamh air gleoc a-staigh ann an autism, ”bidh Balci a’ cleachdadh mhodalan bheathaichean autistic gus sgrùdadh a dhèanamh air àite tuigse ùine ann an eas-òrdughan speactram autism. Tha àrainneachdan deuchainn bheathaichean traidiseanta ann am bogsaichean beaga a’ cuingealachadh amharc air giùlan nàdarra. Bidh Balci a’ faighinn thairis air a’ chuingealachadh seo le bhith a’ cruthachadh suidheachaidhean deuchainn a tha dligheach gu h-eag-eòlach a’ cleachdadh teicneòlas virtual reality.

Ann an suidheachadh deuchainneach Balci, bidh luchagan a’ ruith air ball crochte, a’ cumail smachd air na gluasadan aca ann an suidheachadh brìgheil. Tha an dòigh-obrach seo a’ toirt seachad àrainneachd deuchainn nas reusanta agus a’ ceadachadh gnìomhachd neuron fa leth fhaicinn aig ìre cealla. Bidh Balci a’ cothlamadh fìrinn fhìrinneach le teicneòlasan ùr-nodha leithid ìomhaighean calcium agus optogenetics gus neurons sònraichte a làimhseachadh agus pàtrain gnìomhachd eanchainn a sgrùdadh.

Tha an dòigh-obrach aonaichte seo a’ dol nas fhaide na sgrìonadh sìmplidh de mhodalan bheathaichean airson galairean daonna agus drogaichean. Tha phenotyping domhainn Balci a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air feartan agus feartan faicsinneach gus gnìomhachd eanchainn a dh’ fhaodadh a bhith air a bhuaireadh ann an autism a cheartachadh.

Tha rannsachadh Balci ag amas air tuigse nas doimhne a thoirt seachad air uidheamachdan inntinneil agus an àite ann an eas-òrdughan leithid autism. Le bhith a’ dèiligeadh ri prìomh chomharran autism, tha e an dòchas adhbhar bunaiteach cumanta a lorg. Tha comas aig an rannsachadh seo tuigse nas doimhne fhuasgladh air na h-aimhreitean inntinneil aig cridhe autism agus an t-slighe ullachadh airson eadar-theachdan teirpeach nas èifeachdaiche.

stòran:

- Roinn nan Saidheansan Bith-eòlasach aig Oilthigh Michigan (UM Saidheansan Bith-eòlasach)

- Fuat Balci, Àrd-ollamh Co-cheangailte aig UM Saidheansan Bith-eòlais