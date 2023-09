A’ tuigsinn motaran bacterial: buaidhean airson nanomachines èifeachdach

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Nagoya, Oilthigh Osaka, agus Institiud Bith-saidheans agus Teicneòlais Nagahama air lorgan cudromach a dhèanamh a thaobh locomotion bacteria agus na cleachdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aige ann an leasachadh nanomachines. Chomharraich an sgioba, air a stiùireadh leis an Ollamh Emeritus Michio Homma agus an t-Ollamh Seiji Kojima, àite a’ mholacile FliG anns an t-sreath bhratach, no an “motair,” de bacteria.

Tha rotor agus stator aig a’ motair flagellar ann am bacteria. Bidh an stator ag obair mar an einnsean, fhad ‘s a bhios an rotor a’ cuairteachadh stèidhichte air tar-chuir cuairteachadh an stator. Tha an dòigh seo a 'leigeil le bacteria gluasad air adhart no air ais. Bidh an fhàinne C, iom-fhillte pròtain, a’ cumail smachd air a’ ghluasad seo. Bidh am moileciuil FliG taobh a-staigh an fhàinne C ag obair mar clutch, a’ comasachadh gluasad eadar gluasad air adhart agus air ais.

Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air mutant G215A den mholacile FliG, a dh’ adhbhraicheas cuairteachadh maireannach deiseal den motair. Tron sgrùdadh aca, lorg an sgioba gu bheil atharrachaidhean ann an structar FliG agus an eadar-obrachadh de mholacilean uisge timcheall air an urra ris a’ ghluasad deiseal. Bidh na h-atharrachaidhean sin cuideachd a’ tachairt ann an cruth àbhaisteach FliG nuair a thionndaidheas e deiseal. Tha na h-eadar-dhealachaidhean structarail a’ leigeil le bacteria gluasad eadar gluasad air adhart agus air ais mar fhreagairt don àrainneachd aca.

Tha tuigse air feartan fiosaigeach pròtain FliG na adhartas ann a bhith a’ tuigsinn an uidheamachd moileciuil airson tionndadh rothlach ann an motaran. Tha na co-dhùnaidhean ag ullachadh na slighe airson leasachadh motaran teann le èifeachdas tionndaidh lùth nas àirde. Faodar an t-eòlas seo a chuir an sàs ann a bhith a’ dealbhadh nanomachines fuadain aig a bheil smachd mionaideach air an cuairteachadh. Tha comas aig na h-adhartasan sin diofar raointean atharrachadh, leithid cungaidh-leigheis agus dealbhadh beatha fuadain.

Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an iScience, a’ comharrachadh ceum mòr air adhart nar tuigse air motaran bactaraidh agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aca air leasachadh nanomachines nas èifeachdaiche. Bidh e a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh ann an nanicneòlas agus innleadaireachd, a’ tabhann chothroman inntinneach airson adhartasan teicneòlach san àm ri teachd.

Source:

Tatsuro Nishikino et al. Bidh atharrachaidhean ann an lìonra hydrophobic àrainn FliGMC ag adhbhrachadh atharrachadh rothlach den motair flagellar, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Oilthigh Nagoya]