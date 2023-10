Tha sgrùdadh ùr air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh aig an Ionad airson Cosmology agus Particle Physics aig Oilthigh New York a’ moladh gum faodadh rionnagan a bhith air an sgoltadh ann an leth le “lannan dàimheach,” a tha nan às-shruthan plasma ultra-chumhachdach air an cumadh le raointean magnetach air leth làidir. Dh’ fhaodadh na lannan sgoltadh rionnag seo cuid de na spreadhaidhean as soilleire sa chruinne-cè, ris an canar spreadhaidhean gamma-ray (GRBn) a mhìneachadh.

Tha GRBn nan spreadhaidhean air leth cumhachdach anns na speuran, ach gu tric bidh iad a’ tachairt ro fhada air falbh airson gum faic sinn iad gu mionaideach. Thathas den bheachd gu bheil na spreadhaidhean sin air an gineadh le tuill dhubh no magnetars, a tha nan rionnagan neutron làn magnetach. Ach, tha an lùghdachadh slaodach ann an cuid de GRBn air a bhith duilich dha speuradairean a mhìneachadh.

Anns an sgrùdadh ùr seo, tha na h-ùghdaran a 'moladh gum faodadh na GRBan leantainneach sin a bhith mar thoradh air bàs rionnagan mòra. Nuair a bhàsaicheas rionnag, tuitidh a cridhe sìos, a’ cruthachadh rionnag neutron air a chuairteachadh le sreathan de hydrogen agus helium. Tro dhlùthadh luath agus cuairteachadh, faodaidh an rionnag neutron seo raon magnetach air leth làidir fhaighinn, ga thionndadh gu bhith na magnetar.

Tha an àrainneachd chaotic timcheall air magnetar ùr-bhreith ag adhbhrachadh gum bi an àrainneachd timcheall air a bhith air a chuipeadh timcheall ann an dòigh frenzied air sgàth rèididheachd dian agus raointean magnetach. Tha rannsachadh roimhe a 'moladh gu bheil jet a' cruthachadh air ais snìomh an magnetar mar thoradh air. Ach, lorg an luchd-rannsachaidh san sgrùdadh seo gum faod raointean magnetach an magnetar cuideachd spreadhaidhean de rèididheachd a thoirt gu buil air a chrios-meadhain.

Bidh na spreadhaidhean sin de rèididheachd, air an cumadh le feachdan ceud-ghluasadach an rionnag rothlach, a’ cruthachadh lann a ghluaiseas tron ​​​​rionnag faisg air astar an t-solais. Tha an lùth a tha air a ghiùlan leis an “lann càirdeach” seo nas motha na an spreadhadh supernova agus faodaidh e an rionnag a roinn na leth fhad ‘s a tha i a’ siubhal a-mach. Bidh an lann a 'leantainn air adhart a' siubhal airson astar mòr mus caill e momentum, a dh'fhaodadh a bhith a 'mìneachadh mar a tha cuid de GRBan a' crìonadh gu slaodach.

Rè a turais, bidh an lann cuideachd a 'cruinneachadh barrachd stuth, ag àrdachadh a chumhachd millteach. A bharrachd air an sin, tha an lann ag adhbhrachadh neo-sheasmhachd taobh a-staigh an rionnag fhèin, a’ leantainn gu a chrìonadh mu dheireadh.

Fhad ‘s a tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn cho so-chreidsinneachd lannan dàimheach a tha a’ mìneachadh GRBn, tha rannsachadh san àm ri teachd ag amas air mion-sgrùdadh a dhèanamh air mar a bhios na lannan sin ag atharrachadh thar ùine agus a’ tuigsinn pròiseas a’ bhàis stellar co-cheangailte riutha. Le bhith a’ comharrachadh prìomh ainmean-sgrìobhte den t-seòrsa spreadhaidh seo, faodaidh luchd-saidheans dearbhadh a bheil GRBan a chaidh fhaicinn roimhe a’ co-thaobhadh ris a’ mhodail seo.

Stòran: Ionad airson Cosmology agus Fiosaig Particle aig Oilthigh New York, arXiv.org