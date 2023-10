Tha United Launch Alliance an dùil a’ chiad rocaid Vulcan a chuir air bhog air Oidhche Nollaige

Lunnainn, 26 Dàmhair 2023 - Tha United Launch Alliance (ULA), co-iomairt cliùiteach eadar Boeing agus Lockheed Martin, air ainmeachadh gu h-oifigeil na planaichean aca gus tòiseachadh air turas-adhair rocaid Vulcan ris an robh dùil air Oidhche Nollaige, mar a chaidh aithris le CNBC. Nochd Tory Bruno, Ceannard ULA, an leasachadh inntinneach seo nuair a nochd e aig Àrd-choinneamh Comhairle Gnìomh Teicneòlais CNBC. Tha dùil gum bi an uinneag tòiseachaidh eadar 24 agus 26 Dùbhlachd.

Tha ULA gu dìcheallach a’ riaghladh togail agus teisteanas ìre àrd rocaid Vulcan, le ceann-latha crìochnachaidh ro-mheasta air a shuidheachadh airson an t-Samhain. Ach, ma thachras dàil sam bith ris nach robh dùil, bidh ULA ag ath-eagrachadh an fhoillseachadh airson an Fhaoillich gus dèanamh cinnteach gum bi misean soirbheachail agus fuaigheil ann. Tha grunn dhuilgheadasan air a bhith aig cur air bhog Vulcan na bu thràithe am-bliadhna, a’ toirt a-steach spreadhadh einnsean aig àm deuchainn a rinn an solaraiche aige, Blue Origin.

Bidh am misean Cert-1 ùr-nodha mar a’ chiad iomairt airson rocaid Vulcan agus bidh e a’ toirt a-steach giùlan laighe gealaich malairteach, air a leasachadh le Astrobotic, còmhla ri uallach pàighidh airson Celestis. Bidh an t-uallach pàighidh sònraichte seo na sheirbheis cuimhneachaidh, a’ giùlan luaithre measail dhaoine fa leth a bha airson a bhith air an cur sìos ann am farsaingeachd shìorraidh an fhànais.

Às deidh Vulcan a chuir air bhog gu soirbheachail, tha ULA a’ faicinn grunn chuir air bhog airson 2024, le luathachadh às deidh sin ann am tricead cur air bhog gu clàr dà-sheachdaineach ron dàrna leth de 2025. O chionn ghoirid fhuair ULA cùmhnant gus saidealan Kuiper Amazon a chuir air bhog, a’ leantainn gu cùl-taic cothromach de timcheall air 50-50 eadar pròiseactan riaghaltais agus malairteach.

Ceistean Bitheanta

1. Dè a th' ann an ULA?

Tha United Launch Alliance (ULA) na cho-iomairt eadar fuamhairean itealain Boeing agus Lockheed Martin, a tha gu sònraichte an sàs ann an seirbheisean cur air bhog fànais. Tha ULA ainmeil airson a bhith a’ cleachdadh rocaidean ùr-nodha agus luchdan pàighidh don fhànais.

2. Dè a th' ann an rocaid Vulcan?

Tha an rocaid Vulcan na charbad cur air bhog àite ùr-nodha air a leasachadh le ULA. Tha e a’ riochdachadh an ath ghinealach de rocaidean a chaidh an innleachadh gus diofar luchdan pàighidh a lìbhrigeadh gu orbit, a’ toirt a-steach saidealan agus soithichean-fànais criutha.

3. Dè a th' ann am misean Cert-1?

Tha misean Cert-1 a’ toirt iomradh air a’ chiad turas-adhair deatamach den rocaid Vulcan. Bidh e a’ giùlan laighe gealaich malairteach a chruthaich Astrobotic, a bharrachd air eallach pàighidh cuimhneachaidh airson Celestis, a ’giùlan luaithre dhaoine a bha ag iarraidh àite fois celestial.

4. Dè an uinneag cur air bhog airson rocaid Vulcan?

Tha an uinneag tòiseachaidh airson rocaid Vulcan clàraichte bho 24 Dùbhlachd gu 26 Dùbhlachd. Ach, ma thachras suidheachaidhean ris nach robh dùil, faodar an fhoillseachadh ath-eagrachadh airson Faoilleach gus dèanamh cinnteach gum bi misean sàbhailte agus soirbheachail ann.

5. Dè na planaichean tòiseachaidh aig ULA san àm ri teachd?

Às deidh a’ chiad rocaid Vulcan, tha ULA an dùil iomadh cur air bhog a dhèanamh ann an 2024, mean air mhean ag àrdachadh tricead cur air bhog gu gach dàrna seachdain ron dàrna leth de 2025. Tha an cùmhnant cur air bhog saideal Amazon Kuiper o chionn ghoirid air cur ri cùl-raon cothromach de phròiseactan riaghaltais is malairteach.