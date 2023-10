Rocaid ùr Vulcan Centaur deiseil airson a chuir air bhog air misean inntinneach

Bidh an t-seusan saor-làithean a tha ri thighinn a’ toirt toileachas sònraichte dha daoine a tha dèidheil air fànais agus United Launch Alliance (ULA) ag ullachadh airson a’ chiad turas-adhair ris a bheil dùil den rocaid ùr Vulcan Centaur aca. Air a chlàradh airson Oidhche Nollaige, bidh am misean seo, ris an canar Certification-1 (Cert-1), a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an comasan cur air bhog agus oidhirpean sgrùdaidh ULA.

Thathas an dùil gun gabh an rocaid Vulcan Centaur àite nan carbadan Atlas V agus Delta IV aig ULA, a’ bòstadh adhartasan a chuireas crìoch air rannsachadh fànais. Le cumhachd dà einnsean BE-4 a chaidh a thogail le Blue Origin, tha prìomh ìre an Vulcan Centaur a’ cleachdadh ocsaidean liùlach agus connadh methan liùlach, coltach ri einnsean SpaceX's Raptor. Tha an siostam gluasad seo a tha càirdeil don àrainneachd a’ riochdachadh ceum air adhart ann an teicneòlas rocaid seasmhach.

A bharrachd air an sin, tha ìre àrd an Vulcan Centaur a’ nochdadh dà einnsean RL10 bho Aerojet Rocketdyne, a bhios a’ losgadh hydrogen gus smeòrach cumhachdach a ghineadh. A bharrachd air an sin, faodar an rocaid a chuir ris le boosters rocaid cruaidh (SRBn) gus a chomas togail àrdachadh stèidhichte air riatanasan misean.

Tha an rèiteachadh as cumhachdaiche den Vulcan Centaur, uidheamaichte le sia SRBn, a’ bòstadh comas pàighidh drùidhteach de notaichean 60,000 (27,200 cileagram) gu orbit ìosal na Talmhainn (LEO). Tha seo a’ dol thairis air Delta IV Heavy a tha a’ leigeil dheth a dhreuchd agus eadhon an tionndadh Atlas V as motha a thaobh comas luchd-pàighidh.

Bidh Cert-1 chan ann a-mhàin mar itealan deuchainn ach bidh e cuideachd a’ tòiseachadh air misean gealaich inntinneach. Tòisichidh Peregrine, neach-laighe gealaich Astrobotic, a tha stèidhichte ann am Pittsburgh, air a chiad turas chun na gealaich air bòrd an Vulcan Centaur. Tha an taisbeanadh seo a’ soilleireachadh dealas ULA airson taic a thoirt do oidhirpean sgrùdaidh ùr-nodha.

Mar a bhios ULA ag ullachadh airson Cert-1 às deidh dha faighinn seachad air dàil a dh’ adhbhraich spreadhadh àrd-ìre aig àm deuchainn na bu thràithe am-bliadhna, tha luchd-dealasach fànais a’ feitheamh gu dùrachdach ri cur air bhog an rocaid adhartach seo. Leis na comasan drùidhteach aige agus na tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann san àm ri teachd, tha an Vulcan Centaur a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an oidhirpean leantainneach ULA gus sgrùdadh fànais a ghluasad gu àirdean ùra.

CÀBHA

1. Dè a th 'ann an rocaid Vulcan Centaur?

Is e rocaid Vulcan Centaur an carbad cur air bhog an ath ghinealach aig United Launch Alliance, a chaidh a dhealbhadh gus na rocaidean Atlas V agus Delta IV aca a chuir an àite.

2. Dè an comas pàighidh pàighidh an Vulcan Centaur?

Tha an Vulcan Centaur comasach air 60,000 not (27,200 cileagram) de eallach pàighidh a lìbhrigeadh gu orbit ìosal na Talmhainn (LEO) anns an rèiteachadh as cumhachdaiche aige.

3. Dè na h-einnseanan a bheir cumhachd don Vulcan Centaur?

Tha an Vulcan Centaur air a ghluasad le dà einnsean BE-4 a chaidh a thogail le Blue Origin airson a’ phrìomh ìre agus dà einnsean RL10 bho Aerojet Rocketdyne airson an àrd-ùrlar.

4. An tèid an Vulcan Centaur a chleachdadh airson miseanan gealaich?

Seadh, cuiridh misean Certification-1 a tha ri thighinn den Vulcan Centaur uachdaran gealaich Astrobotic, Peregrine, air a’ chiad mhisean a-riamh chun ghealach.

5. Dè bu choireach ris an dàil airson Cert-1?

Bha dàil air Cert-1 mar thoradh air spreadhadh àrd-ìre aig àm deuchainn na bu thràithe am-bliadhna, a’ brosnachadh ULA gus tancaichean a’ charbaid a dhaingneachadh agus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus earbsachd.