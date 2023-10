Lunar Lander Astrobotic ri spreadhadh air rocaid Vulcan Centaur aig ULA

Thathas an dùil gun dèan a’ chompanaidh itealain Astrobotic, a tha stèidhichte ann am Pittsburgh, eachdraidh le foillseachadh a’ chiad laighe gealaich aca, a thèid a ghiùlan leis an rocaid ùr Vulcan Centaur aig United Launch Alliance (ULA). Dh’ ainmich Ceannard ULA, Tory Bruno, aig Àrd-choinneamh Comhairle Gnìomh Teicneòlais CNBC gu bheil an fhoillseachadh clàraichte eadar 24 Dùbhlachd agus 26 Dùbhlachd.

Bidh uachdaran robotach Astrobotic Peregrine air bòrd na rocaid, còmhla ri uallach pàighidh bho Celestis, companaidh a bhios a’ cleachdadh seirbheisean cur air bhog gus fuigheall losgadh-cuirp a chuir chun fhànais mar chuimhneachan. Tha an cur air bhog mar phàirt de chùmhnant $ 79.5 millean a chaidh a thoirt do Astrobotic le NASA ann an 2019 tron ​​​​iomairt Commercial Lunar Payload Services. Tha am misean ag amas air luchdan pàighidh saidheansail a lìbhrigeadh gu roinnean a tuath na gealaich às leth na buidhne fànais.

A rèir Bruno, chaidh an ceann-latha tòiseachaidh sònraichte a thaghadh air sgàth beachdachaidhean saidheansail co-cheangailte ri meacanaig orbital. Tha riatanasan misean Astrobotic ag iarraidh suidheachaidhean solais fo smachd faiceallach agus conaltradh rèidio leantainneach leis an Deep Space Network. Tha na factaran sin a’ cuingealachadh an uinneag tòiseachaidh gu dìreach beagan làithean gach mìos.

Chan eil an turas chun chlach-mhìle seo air a bhith gun dùbhlan. Chaidh a’ chiad fhoillseachadh mu ULA mar an solaraiche cur air bhog ann an 2019, le ceann-latha cur air bhog san amharc airson 2021. Ach, dh’ adhbhraich dàil teignigeach le rocaid Vulcan, leithid an spreadhadh àrd-ìre aig àm deuchainn aig Marshall Space Flight Centre sa Mhàrt, cnapan-starra . Thachair tuilleadh dàil mar thoradh air tachartasan deuchainn einnsean rocaid anns an robh einnseanan BE-4 Blue Origin. A dh’ aindeoin na duilgheadasan sin, tha ULA misneachail gun cuir iad crìoch air deuchainn agus teisteanas àrd-ìre Vulcan san t-Samhain.

Tha a’ chiad mhisean seo, ris an canar Certification-1, mar aon de dhà itealan teisteanais a dh’ fheumas an Space Force. Thèid an cur air bhog a chumail bho Launch Complex 41 aig Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida. Tha planaichean àrd-amasach aig ULA gus crìoch tòiseachaidh an Vulcan a mheudachadh, ag amas air aon fhoillseachadh gach dà sheachdain ro mheadhan 2025. Tha a’ chompanaidh an dùil gun tig iarrtas airson na seirbheisean cur air bhog aca bho gach cuid luchd-ceannach an riaghaltais agus malairteach, leis a’ chùmhnant a choisinn Amazon o chionn ghoirid gus cuibhreann den mega-constellation eadar-lìn saideal Kuiper aca a chuir air bhog na choileanadh sònraichte.

FAQ:

1. Cuin a thathar an dùil cur air bhog a' ghealach aig Astrobotic?

Thathas an dùil gun cuir neach-laighe gealaich Astrobotic air bhog eadar 24 Dùbhlachd agus 26 Dùbhlachd.

2. Dè an adhbhar a th' aig an Peregrine robotic lander?

Lìbhrigidh an t-uachdaran luchdan pàighidh saidheansail gu ceann a tuath na gealaich às leth NASA.

3. Carson a chaidh Oidhche Nollaige a thaghadh mar cheann-latha tòiseachaidh?

Chaidh an ceann-latha tòiseachaidh a dhearbhadh le factaran saidheansail co-cheangailte ri meacanaig orbital agus riatanasan misean Astrobotic.

4. Dè na dùbhlain a tha air a bhith aig ULA ann an leasachadh rocaid Vulcan?

Tha dàil teignigeach, a’ toirt a-steach tachartasan leithid spreadhadh àrd-ìre agus fàilligeadh deuchainn einnsean rocaid, air dàil adhbhrachadh ann an loidhne-tìm an leasachaidh.

5. Dè cho cudromach 'sa tha a' chiad rùn, Teisteanas-1?

Tha Teisteanas-1 mar aon de dhà itealan teisteanais a dh’ fheumas an Space Force.

