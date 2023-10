Lunar Lander Astrobotic deiseil airson a chuir air bhog air rocaid Vulcan Centaur aig ULA

Tha a’ chompanaidh Astrobotic, a tha stèidhichte ann am Pittsburgh, ag ullachadh airson a’ chiad turas gealaich aca a chuir air bhog air rocaid adhartach United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur. Tha Ceannard ULA, Tory Bruno, air dearbhadh gu bheil an cur air bhog gu bhith air a chuir air bhog eadar 24 Dùbhlachd agus 26 Dùbhlachd, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach dha companaidhean agus gnìomhachas an fhànais gu h-iomlan.

Tha an fhoillseachadh a tha ri thighinn na phàirt riatanach de mhisean Astrobotic gus luchdan pàighidh saidheansail a lìbhrigeadh gu sgìre a tuath na gealaich. Bidh comas pàighidh de 120 cileagram aig an Peregrine robotic lander, a chaidh a leasachadh le Astrobotic, agus bheir e taic do iomairt Seirbheisean Pàighidh Lòn Malairteach NASA. Tha an iomairt seo ag amas air leasachadh sgrùdadh gealaich a bhrosnachadh le bhith a’ com-pàirteachadh le companaidhean prìobhaideach.

Ann an co-obrachadh ùr-nodha, bidh neach-laighe Astrobotic's Peregrine cuideachd a’ nochdadh uallach pàighidh aoigheachd bho Celestis, companaidh a tha gu sònraichte airson pìosan beaga de fhuigheall losgadh-cuirp a chuir chun fhànais mar sheirbheis cuimhneachaidh. Tha an com-pàirteachas sònraichte seo a’ cur eileamaid tiamhaidh ris a’ mhisean agus a’ soilleireachadh an aithne a tha a’ sìor fhàs air àite mar chrìoch mu dheireadh airson cuimhne dhaoine.

Fhad ‘s a tha an uinneag tòiseachaidh aig an aon àm ri Oidhche Nollaige, tha Ceannard ULA, Tory Bruno, a’ daingneachadh gu bheil an ùine stèidhichte air àireamhachadh saidheansail mionaideach. Tha na riatanasan misean ag òrdachadh smachd faiceallach air suidheachaidhean solais agus an fheum air conaltradh rèidio cunbhalach leis an Deep Space Network. Tha na factaran sin a’ cuingealachadh na h-uinneige cur air bhog gu dìreach beagan làithean gach mìos, a’ fàgail cur air bhog Oidhche Nollaige nas cudromaiche buileach.

Tha duilgheadasan teignigeach air a bhith aig ULA ann an leasachadh rocaid adhartach Vulcan Centaur. Ach, tha a’ chompanaidh fhathast dealasach a thaobh a bhith a’ dèanamh cinnteach à ìrean sàbhailteachd is coileanaidh as àirde. Tha an fhoillseachadh a tha ri thighinn a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach airson ULA, leis gu bheil e mar aon de dhà itealan teisteanais a dh’ fheumar gus coinneachadh ri riatanasan teann Feachd Fànais nan Stàitean Aonaichte.

Thathas an dùil gun tachair an cur air bhog aig Launch Complex 41 aig Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida. Tha planaichean àrd-amasach aig ULA airson an ama ri teachd, leis an amas a bhith ag àrdachadh deireadh cur air bhog rocaid Vulcan Centaur gu aon fhoillseachadh gach dà sheachdain ro mheadhan 2025. Thathas an dùil gun tig an t-iarrtas àrdaichte seo bho gach cuid luchd-ceannach riaghaltais agus malairteach, leis gu bheil ULA a’ leantainn air adhart a’ faighinn chùmhnantan agus com-pàirteachasan le prìomh chluicheadairean sa ghnìomhachas.

Tha a’ chiad fhoillseachadh laighe gealaich aig Astrobotic, ann an com-pàirteachas le ULA, a’ fuasgladh na slighe airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd agus a’ tabhann sealladh gun samhail air cudromachd Oidhche Nollaige mar cheann-latha cur air bhog. Tha e a’ nochdadh comasan iongantach chompanaidhean prìobhaideach gus taic a thoirt do rannsachadh saidheansail, ùmhlachd a thoirt do luchd-gràidh, agus crìochan sgrùdadh daonna a phutadh taobh a-muigh na Talmhainn.

CÀBHA

1. Dè a' chiad laighe gealaich aig Astrobotic?

Is e bàta-fànais robotach a th’ anns a’ chiad laighe gealaich aig Astrobotic, leis an t-ainm Peregrine, a chaidh a dhealbhadh gus luchdan pàighidh saidheansail a lìbhrigeadh gu sgìre a tuath na gealaich. Tha e mu shia troighean a dh'àirde, ochd troighean de leud, agus tha comas luchd-pàighidh 120 cileagram aige.

2. Dè an adhbhar a tha aig a' mhisean?

Tha am misean ag amas air taic a thoirt do iomairt Seirbheisean Pàighidh Lòn Malairteach NASA le bhith a’ lìbhrigeadh luchdan pàighidh saidheansail chun Ghealach. A bharrachd air an sin, tha am misean a’ nochdadh com-pàirteachas gun samhail le Celestis, companaidh a bhios a’ cur pìosan beaga de fhuigheall loisgte chun fhànais mar sheirbheis cuimhneachaidh.

3. Carson a tha an cur air bhog clàraichte airson Oidhche Nollaige?

Tha an uinneag tòiseachaidh air a dhearbhadh le riatanasan misean a tha ag iarraidh suidheachaidhean solais fo smachd faiceallach agus conaltradh rèidio leantainneach. Tha na cuingeadan sin a’ ciallachadh gu bheil beagan làithean cur air bhog rim faighinn gach mìos, aon dhiubh a’ tuiteam air Oidhche Nollaige.

4. Dè na duilgheadasan a thachair air ULA?

Tha dàil teignigeach air a bhith aig ULA ann a bhith a’ leasachadh an rocaid Vulcan Centaur aca, a’ toirt a-steach tachartasan co-cheangailte ri spreadhadh àrd-ìre aig àm deuchainn agus spreadhadh eile aig àm deuchainn einnsean rocaid. Ach, tha ULA fhathast dealasach a thaobh a bhith a’ dèanamh cinnteach à ìrean sàbhailteachd is coileanaidh as àirde.

5. Càite a bheil an cur air bhog a' gabhail àite?

Thathas an dùil gun tachair an cur air bhog aig Launch Complex 41 aig Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida.

Stòran: NASA ([URL an fhearainn]), Co-labhairt Comhairle Gnìomh Teicneòlais CNBC ([URL an fhearainn])