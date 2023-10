Sùilean ùra airson speuradairean Breatannach a dhol air turas prìobhaideach

Tha gnìomhachas fànais Bhreatainn faisg air adhartas inntinneach, leis gu bheil Buidheann Fànais na RA (UKSA) agus companaidh stèidhichte ann an Houston Axiom Space air aonta a ruighinn gus tòiseachadh air misean le taic phrìobhaideach a dh’ fhaodadh ceithir speuradairean Breatannach a chuir chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta. (ISS). Ged nach deach loidhne-tìm sònraichte ainmeachadh, tha an co-obrachadh seo a’ fosgladh chothroman iongantach airson rannsachadh saidheansail, adhartasan teicneòlach, agus ruigsinneachd foghlaim.

Bhiodh am misean a thathar a’ moladh a’ toirt a-steach speuradairean na RA a’ caitheamh suas ri dà sheachdain ann an orbit, a’ dèanamh raon farsaing de dheuchainnean agus a’ taisbeanadh theicneòlasan ùra. A bharrachd air an sin, tha com-pàirteachadh ann an gnìomhan foghlaim is ruighinn a-mach ag amas air ginealach ùr de dhaoine a tha dèidheil air àite a bhrosnachadh. Tha an oidhirp iongantach seo a’ toirt taic don amas nas fharsainge aig UKSA gus ùidh agus tasgadh a bhrosnachadh ann an iomairtean co-cheangailte ri àite.

Tha Axiom Space na thùsaire ann a bhith a’ dèanamh mhiseanan prìobhaideach don ISS, an dèidh dha com-pàirteachasan a chruthachadh le NASA airson trèanadh agus SpaceX airson còmhdhail. Ach, tha iad a-nis ag amas air co-obrachadh le buidhnean fànais nàiseanta air feadh an t-saoghail. Tha an com-pàirteachas eadar Axiom agus an UKSA chan ann a-mhàin a’ neartachadh eaconamaidh fànais na RA ach cuideachd a’ brosnachadh na dùthcha gu bhith ag àrach aon de na gnìomhachasan fànais as ùr-ghnàthach agus as tarraingiche air feadh na cruinne.

A bharrachd air an sin, tha Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA), a tha air taic a thoirt don phròiseact, a’ faicinn a’ mhisean seo mar chothrom gus na h-oidhirpean rannsachaidh aca air sgrùdadh taobh a-staigh agus airson na Roinn Eòrpa a dhoimhneachadh. Tha com-pàirt Tim Peake, a’ chiad speuradair Breatannach a thadhail air an ISS, mar stiùiriche a’ chriutha de cheathrar a’ cur ìre chudromach de eòlas ris a’ mhisean.

Mar a thèid an co-obrachadh air adhart, tha UKSA gu gnìomhach a’ sireadh mholaidhean bho oilthighean, ionadan rannsachaidh, agus proifeiseantaich gnìomhachais airson eallach pàighidh a dh’ fhaodadh a bhith air a ghabhail a-steach don mhisean. Nì an dòigh in-ghabhalach seo cinnteach gum bi raon farsaing de dheuchainnean saidheansail agus oidhirpean rannsachaidh a’ cur ri soirbheachas iomlan a’ mhisean.

Gu crìch, tha an com-pàirteachas eadar an UKSA agus Axiom Space a’ riochdachadh àm fìor-uisge airson gnìomhachas fànais Bhreatainn. Chan e a-mhàin gu bheil e a’ fuasgladh na slighe dha speuradairean Breatannach itealaich air turas prìobhaideach chun ISS ach tha e cuideachd a’ cur cuideam air dealas na RA a thaobh sgrùdadh fànais, rannsachadh agus adhartasan teicneòlach. Tha an co-obrachadh seo gu bhith a’ brosnachadh ginealach ùr de luchd-saidheans agus luchd-dealasach fhad ‘s a tha iad a’ brosnachadh na RA gu bhith na stiùiriche cruinneil ann an ùr-ghnàthachadh fànais.

CÀBHA

1. Cò mu dheidhinn a tha an co-obrachadh eadar UKSA agus Axiom Space?

Tha Buidheann Fànais na RA agus Axiom Space air ainm a chuir ri aonta gus misean le taic phrìobhaideach a leantainn a chuireadh ceithir speuradairean Breatannach chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tha an co-obrachadh seo ag amas air rannsachadh saidheansail, taisbeanaidhean teicneòlach agus ruigsinneachd foghlaim a dhèanamh comasach.

2. Cuin a thèid am misean a chumail?

Cha deach clàr-ama sònraichte airson an itealan a chaidh a mholadh ainmeachadh fhathast. Thèid tuilleadh ùrachaidhean a thoirt seachad mar a thèid an co-obrachadh air adhart.

3. Dè an dleastanas a th' aig Tim Peake anns a' mhisean?

Tha dùil gum bi Tim Peake, a’ chiad speuradair Breatannach a thadhal air an ISS, a’ stiùireadh sgioba de cheathrar aig misean Bhreatainn. Cuiridh an t-eòlas farsaing aige gu mòr ri soirbheachas na h-iomairt.

4. Ciamar a gheibh oilthighean, ionadan rannsachaidh, agus proifeiseantaich gnìomhachais an sàs ann?

Tha an UKSA gu gnìomhach a’ sireadh fiosrachaidh agus molaidhean bho oilthighean, ionadan rannsachaidh, agus proifeiseantaich gnìomhachais a thaobh eallach pàighidh a dh’ fhaodadh a bhith air a ghabhail a-steach don mhisean. Nì an dòigh in-ghabhalach seo cinnteach raon farsaing de dheuchainnean saidheansail agus oidhirpean rannsachaidh.