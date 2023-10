Luchd-saidheans na RA ag ullachadh airson sampall fhaighinn bho Asteroid Bennu

Tha luchd-saidheans Bhreatainn a’ feitheamh gu dùrachdach ri sampall bhon asteroid Bennu, a chaidh a chruinneachadh mar phàirt de mhisean Osiris-Rex aig NASA. Thathas an dùil gun tachair an sampall air ais Didòmhnaich nuair a thig capsal anns a bheil creagan agus duslach bho uachdar an asteroid air tìr ann am fàsach Utah. Tha am misean seo a’ comharrachadh a’ chiad oidhirp aig NASA air sampall a chruinneachadh bho asteroid agus bheir e seachad an sampall asteroid as motha a chaidh a thilleadh chun Talamh a-riamh.

Tha comas aig Asteroid Bennu, fuigheall 4.5-billean-bliadhna den t-siostam grèine tràth againn, seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air cruthachadh agus mean-fhàs phlanaidean. Tha luchd-saidheans den bheachd gur e capsal ùine a th’ ann a bheir solas air tùs stuthan organach agus uisge a dh’ fhaodadh a bhith air cur ri beatha air an Talamh. Eu-coltach ri meteorites, a thèid a thruailleadh gu sgiobalta nuair a thèid iad a-steach do àile na Talmhainn, bidh an sampall a chaidh a chruinneachadh bho Bennu cha mhòr gun samhail, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans sealladh gun mhilleadh a dhèanamh air an àm a dh’ fhalbh.

Bidh cothrom aig còrr air 200 neach bho barrachd air 35 institiudan air an cuairteachadh air feadh na cruinne, a’ toirt a-steach luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Manchester agus Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra, air cairteal den sampall. Nì iad sgrùdadh air co-dhèanamh nan sampallan gus tuigse fhaighinn air àite organachs agus mèinnirean air an atharrachadh le uisge ann an cruthachadh planaidean.

Chuir an soitheach-fànais Osiris-Rex, a chaidh a chuir air bhog san t-Sultain 2016 agus a ràinig Bennu san Dùbhlachd 2018, còrr air dà bhliadhna a’ sgrùdadh an asteroid mus do chruinnich e an sampall san Dàmhair 2020. Thathas an dùil gun tig an capsal air tìr aig 3:55f BST.

Tha an rùn seo a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach nar rannsachadh leantainneach air siostam na grèine, a’ toirt dàta luachmhor do luchd-saidheans a chuireas ri ar tuigse air cruthachadh planaid agus comas beatha taobh a-muigh na Talmhainn.

