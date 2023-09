Àireamhan Eòin san RA Buannaichean agus Luchd-call mar a tha Atharrachadh Clìomaid a’ gabhail grèim

By

Tha àireamhan eòin san RA a' tighinn tro atharrachaidhean mòra ri linn buaidh atharrachadh clìomaid, a rèir luchd-saidheans. Fhad ‘s a tha cuid de ghnèithean a’ soirbheachadh, tha crìonadh mòr ann an cuid eile.

Tha call àrainnean nàdarra, cleachdadh puinnsean-bhiastagan, agus atharrachadh pàtrain sìde uile a' cur ri crìonadh gnèithean eòin ann am Breatainn. Tha Urras Bhreatainn airson Eun-eòlas ag aithris gu bheil an àireamh de dh'eòin fiadhaich air tuiteam 73 millean bho 1970.

Tha dùbhlain mu choinneamh eòin imrich, gu sònraichte, agus iad a’ seòladh air fìor dhroch shìde ann an diofar mòr-thìrean. Tha an Dr Dave Leech, Ceannard fàinne aig Urras Eun-eòlais Bhreatainn, a’ soilleireachadh atharrachadh clìomaid mar phrìomh chuideam air eòin imrich. Feumaidh iad beachdachadh air suidheachaidhean gnàth-shìde chan ann a-mhàin anns na raointean briodachaidh aca ach cuideachd anns na raointean geamhraidh aca agus na roinnean air am bi iad a’ dol troimhe aig àm imrich.

Tha cuid de ghnèithean ag atharrachadh gu atharrachadh gnàth-shìde. Mar eisimpleir, bidh an gadaiche a’ gabhail brath air samhraidhean nas fhaide agus nas teotha le bhith a’ toirt a-mach barrachd shliochd. San aon dòigh, tha gnèithean mar an caolan Cetti a’ leudachadh an raon gu tuath.

Ach, tha gnèithean eile, a' chuthag agus an t-seilich nam measg, a' strì ri dèiligeadh ri mar a bhios a' ghnàth-shìde a' fàs. Tha cuthaig, a bhios a' cur seachad an samhraidhean san RA, ga fhaighinn doirbh an slighe air ais à Afraga air sgàth gainnead bìdh agus àireamhan a' crìonadh.

Tha crìonadh àireamhan eòin na adhbhar dragh mòr dha luchd-ùidh eòin agus luchd-glèidhteachais le chèile. Dh’ fhaodadh call gnèithean suaicheanta leithid a’ chuthag agus an nightingale buaidh mhòr a thoirt air ginealaichean ri teachd, is dòcha nach fhaigh cothrom gu bràth na fiosan sònraichte aca a chluinntinn.

A dh'aindeoin sin, tha luchd-dealasach eòin fhathast dòchasach gum faodadh atharrachadh gnàth-shìde leantainn gu gnèithean ùra a thighinn am bàrr san RA. Mar eisimpleir, tha gnèithean mar an stilt le sgiath-dubh agus an seillean-ithe, nach fhacas ach ainneamh air cladaichean Bhreatainn roimhe, a-nis a’ toirt toileachas dha luchd-coimhead nan eun.

Tro chruinneachadh dàta farsaing agus sgrùdadh, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air buaidh atharrachadh clìomaid air àireamhan eòin agus ro-innleachdan a leasachadh gus na h-atharrachaidhean sin a lasachadh.

