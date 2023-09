An cunnart a dh’ fhaodadh a bhith ann an Asteroid Bennu - Na dh’ fheumas tu a bhith eòlach

A rèir an àrd-ollamh reul-fhiosaig Bertram Bitsch bho Cholaiste an Oilthigh, Corcaigh (UCC), tha aon ann an 2,700 cothrom ann gum faodadh asteroid ris an canar Bennu buaidh a thoirt air an Talamh. Dh'fhaodadh a' chreig fhànais seo, a tha beagan nas lugha na 500m, sgàineadh sia-cilemeatair de leud a chruthachadh agus milleadh mòr a dhèanamh. Ach, chan eil dùil gun tachair an tachartas tubaisteach seo airson 159 bliadhna eile, agus tha mì-chinnt ann fhathast mun choltas.

Tha beachdan an Ollaimh Bitsch a’ tighinn às deidh don neach-sgrùdaidh saideal NASA, Osiris-Rex, a thilleadh bhon mhisean aige sampall talmhainn a chruinneachadh bho Bennu. Le bhith a’ faighinn air ais gu soirbheachail 250g de ùir bhon asteroid tha dàta luachmhor do luchd-saidheans airson mion-sgrùdadh. Le bhith a’ tuigsinn co-dhèanamh Bennu, tha luchd-rannsachaidh an dòchas seallaidhean fhaighinn air cò às a thàinig an cruinne-cè.

Ged a tha an coltachd gun tèid bualadh leis an Talamh ìosal, tha dealbhadh fad-ùine deatamach gus a bhith deiseil airson cunnart sam bith. Tha e cudromach ro-innleachdan a dhearbhadh airson a bhith a’ diùltadh no eadhon a’ sgrios asteroids mar Bennu ma tha sin riatanach. Le bhith a’ sgrùdadh an t-slighe agus na buaidhean grabhataidh air a’ chreig fhànais seo, faodaidh luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air na cunnartan co-cheangailte ris.

Ged a tha filmichean mar ‘Deep Impact’ agus ‘Armageddon’ air mòr-chòrdte a dhèanamh air a’ bheachd a th’ ann de shuidheachadh doomsday air a bhrosnachadh le asteroid, tha e riatanach dèiligeadh ris a’ chuspair seo le reusantachd agus mion-sgrùdadh saidheansail. Fhad ‘s a tha cunnart Bennu fhathast na chomas fad às, tha e na chuimhneachan air cho cudromach sa tha rannsachadh leantainneach agus sgrùdadh air nithean faisg air an Talamh gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd ar planaid san àm ri teachd.

Stòran: The Echo, prògram 'Buaidh na Talmhainn' aig Imperial College London

Mìneachaidhean: Asteroid - rud beag creagach a tha a 'cuairteachadh na grèine, mar as trice anns a' chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Coinneamhan grabhataidh – tachartasan far a bheil feachdan imtharraingteach bhuidhnean celestial ag atharrachadh cùrsa nì, leithid asteroid, san fhànais.