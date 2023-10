Tha Dòigh Seicheamhachaidh DNA Ùr a’ Tairgse Dòigh gealltanach a thaobh Rannsachadh Mèinnearachd

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh British Columbia (UBC) air dòigh ùr-ghnàthach a thòiseachadh a bhios a’ cleachdadh an DNA de mhicroban gus tasgaidhean mèinnearach luachmhor a lorg san ùir. Tha comas aig an dòigh ùr-ghnàthach seo, a tha a’ cleachdadh teicneòlas an latha an-diugh ann an sreath DNA, sgrùdadh mhèinnearach ath-nuadhachadh agus dh’ fhaodadh e a bhith gu sònraichte cudromach ann a bhith a’ lorg stuthan a dh’ fheumar airson carbadan dealain a dhèanamh.

Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications Earth and Environment, sheall luchd-rannsachaidh an UBC mar a b’ urrainn dhaibh kimberlite aithneachadh, creag a tha ainmeil airson a bhith a ’toirt a-steach mèinnean daoimean, le bhith a’ dèanamh anailis air na comharran DNA ann am microbes a tha san ùir. A bharrachd air an sin, lorg iad gu bheil comas aig kimberlite carbon àile a ghlacadh agus a stòradh, ga fhàgail na ghoireas luachmhor airson cuir an-aghaidh atharrachadh clìomaid.

A rèir aon de cho-ùghdaran an sgrùdaidh, Bianca Iulianella Phillips, tha an dòigh-obrach a’ toirt cothrom dhaibh “faicinn tron ​​​​ùir” gus na creagan, na meatailtean agus na mèinnirean fon uachdar a lorg. Le bhith a’ ceangal ainmean-sgrìobhte microbial sònraichte ri tasgaidhean mèinnearachd tiodhlaichte, faodaidh an luchd-rannsachaidh an làthaireachd aithneachadh gu ceart. Fhad ‘s a bha fòcas an sgrùdaidh air kimberlite, rinn an sgioba sgrùdadh cuideachd air mar a dh’ fhaodadh an dòigh seo a chleachdadh airson tasgaidhean copair porfaire a lorg ann am British Columbia, mèinnear riatanach a thathas a ’cleachdadh ann an cinneasachadh bataraidh airson carbadan dealain.

Faodaidh na dòighean traidiseanta airson sgrùdadh mèinnearachd, leithid sgrùdaidhean geo-fhiosaigeach agus drileadh, a bhith daor agus ùineail. Tha an dòigh-obrach sreath DNA ùr seo a’ tabhann roghainn eile nas èifeachdaiche a thaobh cosgais le bhith a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor mus tòisich iad air drileadh. Le bhith a’ dèanamh anailis air na h-atharrachaidhean ann am microbes mar thoradh air an eadar-obrachadh le mèinn, faodaidh luchd-rannsachaidh prìomh chomharran a chomharrachadh a tha a’ comharrachadh gu bheil tasgaidhean mèinnearach ann.

Ged a tha gealladh mòr aig an lorg seo, tha feum air tuilleadh rannsachaidh fhathast gus an dòigh as fheàrr agus ùrachadh. Dhaingnich Iulianella Phillips, a tha an-dràsta a’ leantainn a PhD, cho cudromach sa tha e ceistean bunaiteach a fhreagairt mu mar a tha na siostaman sin ag obrachadh gus a’ bhuaidh as motha fhaighinn bhon dòigh seo.

Tha an obair ùr-nodha seo a rinn luchd-rannsachaidh UBC a’ fosgladh chothroman ùra ann an rannsachadh mèinnearachd, a’ tabhann dòigh-obrach sheasmhach is èifeachdach airson goireasan luachmhor a lorg fo uachdar na Talmhainn. Le adhartas leantainneach ann an teicneòlas seicheamh DNA, dh’ fhaodadh àm ri teachd sgrùdadh mèinnearachd a bhith air atharrachadh le bhith a’ cleachdadh cumhachd mhicroban.

Ceistean Cumanta

Dè a th 'ann an kimberlite?

Is e seòrsa de chreig a th’ ann an Kimberlite anns a bheil mèinnean daoimean. Bidh e gu tric air a chleachdadh mar chomharradh air tasgaidhean daoimean a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Carson a tha an dòigh seicheamh DNA seo cudromach?

Thathas a’ creidsinn gur e an dòigh seo a’ chiad chleachdadh de shreath DNA an latha an-diugh gus tasgaidhean mèinnearach a lorg. Tha e a’ tabhann dòigh cosg-èifeachdach agus èifeachdach air goireasan luachmhor a chomharrachadh mus tòisich iad air drileadh.

Ciamar a gheibh an dòigh seo buannachd do chinneasachadh charbadan dealain?

Le bhith a’ cleachdadh sreath DNA gus mèinnirean èiginneach leithid copar porfaire a lorg, a thathas a’ cleachdadh ann an cinneasachadh bataraidh airson carbadan dealain, faodaidh an dòigh seo cuideachadh le bhith a’ sgioblachadh lorg stuthan a dh’ fheumar airson saothrachadh charbadan dealain.

Dè na buannachdan a th’ ann a bhith a’ cleachdadh mhicroban ann an rannsachadh mèinnearachd?

Bidh microbes a’ tabhann stòr ath-nuadhachail agus pailt de chomharran airson tasgaidhean mèinnearach tiodhlaichte a chomharrachadh. Eu-coltach ri eileamaidean fiosaigeach, chan eil solarachadh microbes cuingealaichte, gan dèanamh nan inneal luachmhor ann a bhith a 'lorg ghoireasan luachmhor.