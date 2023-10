Bidh an dòigh ùr a’ cleachdadh beatha mhiocroscopach gus mèinnean falaichte a lorg

Tha sgrùdadh ùr-nodha a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh British Columbia air dòigh ùr fhoillseachadh airson tasgaidhean mèinnearach falaichte a lorg. An àite a bhith an urra ri dòighean drile traidiseanta, tha an sgrùdadh a’ moladh cleachdadh mion-sgrùdadh meanbh-bhitheòlasach air sampallan talmhainn mar dhòigh air faighinn a-mach gu ceart na tha fon uachdar.

Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications Earth and Environment, ag amas gu sònraichte air comharrachadh kimberlite, seòrsa de chreig a tha aithnichte airson a bhith a’ toirt a-steach daoimeanan. Le bhith a’ dèanamh anailis air sampallan talmhainn a chaidh a thogail os cionn tasgaidhean kimberlite dearbhte, bha e comasach don luchd-rannsachaidh comharran microbial a chomharrachadh a bha gu math co-cheangailte ri làthaireachd kimberlite. Gu dearbh, chaidh 59 a-mach às na 65 comharran a chaidh a chomharrachadh san obair-lann a lorg anns na sampallan talmhainn.

Tha an dòigh ùr seo a’ fosgladh chothroman airson sgrùdadh a dhèanamh air seòrsachan eile de thasgaidhean mèinnearachd cuideachd. Ged a bha an sgrùdadh gu sònraichte ag amas air tasgaidhean copar kimberlite agus porphyry, tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh mion-sgrùdadh meanbh-bhitheòlasach a bhith air a chleachdadh gus raon farsaing de mhèinnirean a lorg.

Tha buannachdan an dòigh-obrach seo a’ leudachadh nas fhaide na cho cinnteach ‘s a tha e. Tha companaidhean anns a’ ghnìomhachas mèinnearachd a’ seasamh gu bhith a’ sàbhaladh mòran ùine is airgead le bhith ag amalachadh mion-sgrùdadh meanbh-bhitheòlasach a-steach don phròiseas sgrùdaidh mèinnearachd aca. Faodaidh dòighean drile traidiseanta a bhith ro dhaor, ga dhèanamh deatamach do chompanaidhean tuigse shoilleir a bhith aca air tasgaidhean mèinnearachd a dh’fhaodadh a bhith ann mus tòisich iad air obair drileadh cosgail.

Mar a bhios an comann-sòisealta againn a’ toirt prìomhachas do lùth ath-nuadhachail agus ag obair gus buaidh atharrachadh clìomaid a lasachadh, tha an fheum air dòighean sgrùdaidh mèinnearachd ceart is èifeachdach nas motha na bha e a-riamh. Le bhith a’ leasachadh stòran-dàta de ainmean-sgrìobhte microbial airson diofar mhèinnirean, tha luchd-rannsachaidh an dòchas cleachdadh an dòigh seo a leudachadh gu mèinnearan a tha nas “buntainneach ri gnàth-shìde”.

Ged a tha an sgrùdadh seo a’ riochdachadh adhartas mòr ann an raon sgrùdadh mèinnearachd, bidh feum air tuilleadh rannsachaidh agus dearbhaidh gus làn chomas mion-sgrùdadh meanbh-bhitheòlasach a stèidheachadh mar inneal àbhaisteach sa ghnìomhachas. A dh’ aindeoin sin, tha an dòigh ùr-ghnàthach seo a’ gealltainn gun tèid dòighean sgrùdaidh mèinnearachd ath-nuadhachadh agus gun tèid goireasan falaichte fhuasgladh fo uachdar na Talmhainn.

CÀBHA

Dè an adhbhar a tha an rannsachadh a chaidh a dhèanamh aig Oilthigh British Columbia?

Is e adhbhar an rannsachaidh dòigh a leasachadh airson tasgaidhean mèinnearach a tha falaichte fo shreathan talmhainn a chomharrachadh. Le bhith a’ dèanamh anailis air beatha microscopach san ùir, faodaidh luchd-rannsachaidh faighinn a-mach gu bheil mèinnirean fon talamh gun a bhith a’ cleachdadh dòighean drileadh cosgail.

Dè a th’ ann an comharran microbial?

Tha comharran microbial nan seòrsachan sònraichte de mhicroban no atharrachaidhean ann an gnìomhachd microbial a tha nan comharran airson làthaireachd cuid de mhèinnirean. Anns an sgrùdadh, chomharraich an luchd-rannsachaidh comharran microbial a bha gu math co-cheangailte ri kimberlite, seòrsa de chreig ris an canar daoimeanan.

Dè na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith aig mion-sgrùdadh meanbh-bhitheòlasach ann an sgrùdadh mèinnearachd?

Faodaidh grunn bhuannachdan a bhith a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh meanbh-bhitheòlasach a-steach don phròiseas sgrùdaidh mèinnearachd. Faodaidh e an dà chuid ùine agus airgead a shàbhaladh do chompanaidhean mèinnearachd le bhith a’ toirt seachad fiosrachadh nas mionaidiche mu thasgaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann mus tòisich iad air obair drileadh. A bharrachd air an sin, tha an dòigh-obrach seo a’ co-thaobhadh ris an fhòcas a tha a’ sìor fhàs air lùth ath-nuadhachail agus oidhirpean lasachaidh atharrachadh clìomaid, leis gu bheil e a’ comasachadh mèinnirean a tha buntainneach do na raointean sin a chomharrachadh.