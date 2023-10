Ag adhartachadh an raoin: mothachairean bog a’ leudachadh na comasan ann an Robotics agus Prosthetics

Tha inneal mothachaidh bog, sùbailte agus air leth mothachail, air a cho-leasachadh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh British Columbia (UBC) agus Honda, deiseil gus raointean robotics agus prosthetics ath-nuadhachadh. Bidh an sensor ùr-ghnàthach seo, nuair a thèid a chuir an sàs air uachdar gàirdeanan prosthetic no buill-bodhaig robotach, ag àrdachadh cugallachd suathaidh agus deasbaireachd, a’ toirt cothrom dha innealan gnìomhan toinnte a dhèanamh gu furasta. A bharrachd air an sin, tha an inneach a tha coltach ri craiceann a’ brosnachadh eadar-obrachaidhean nas sàbhailte agus nas reusanta eadar daoine agus innealan-fuadain, ag àrach ìrean nas àirde de dh’ earbsa agus de cho-obrachadh.

Tha raon fìor mhath de chomasan aig an sensor bog, a chaidh a dhèanamh mar phàirt den obair dhotaireil adhartach aig an Dotair Mirza Saquib Sarwar ann an innleadaireachd dealain is coimpiutair aig dàmh saidheans gnìomhaichte UBC. Le bhith a’ mothachadh diofar sheòrsaichean de fheachdan, tha an sensor a’ toirt cumhachd do ghàirdeanan prosthetic agus robotach gus dèiligeadh ri brosnachaidhean tactile le mionaideachd agus fines sònraichte. Faodar a-nis grèim fhaighinn air nithean grinn leithid uighean no glainneachan uisge agus an gluasad às aonais cunnart milleadh no tubaistean.

Gu bunaiteach air a dhèanamh suas de rubair silicone - stuth a thathas a ’cleachdadh gu cumanta ann an taigh-dhealbh airson buaidhean craiceann beò a chruthachadh - tha an sensor air innleachadh gu faiceallach gus ath-riochdachadh a dhèanamh air na feartan buckling agus wrinkling a tha an làthair ann an craiceann daonna. Le bhith a’ cleachdadh raointean dealain lag, coltach ris an fheadhainn a lorgar ann an scrionaichean suathaidh, faodaidh an sensor nithean a lorg aig astar agus aig an aon àm lorg feachdan a-steach agus air feadh an uachdar aige. Tha an cothlamadh sònraichte seo air leth cudromach airson eadar-obrachadh daonna-robot, a’ toirt cothrom dha innealan-fuadain obrachadh gu sàbhailte agus gu h-èifeachdach faisg air daoine.

Tha na h-oidhirpean co-obrachail eadar UBC agus institiud rannsachaidh Frontier Robotics air teicneòlas practaigeach agus so-ruigsinneach a thoirt gu buil. Tha pròiseas saothrachaidh dìreach an sensor a’ ceadachadh scalability furasta, ga dhèanamh comasach còmhdach a dhèanamh air raointean mòra uachdar agus meudan mòra a thoirt gu buil. Tha an Dr John Madden, prìomh neach ann an sgrùdadh agus àrd-ollamh innleadaireachd dealain is coimpiutair aig UBC, a’ dearbhadh gu bheil mothachairean agus inntleachd fuadain gu luath ag atharrachadh innealan-fuadain gu bhith nan aonadan nas comasaiche agus nas beathaiche. Ach, tha mòran rùm ann fhathast airson fàs.

Mar a tha an Dr Madden ag ràdh, tha comasan mothachaidh fada nas motha aig craiceann daonna na tha an teicneòlas a’ ceadachadh an-dràsta. Tha oidhirpean rannsachaidh ag amas air a’ bheàrn seo a dhùnadh le bhith ag ùrachadh mothachairean gus aithris a dhèanamh air iom-fhillteachd suathadh daonna, a’ toirt a-steach lorg teothachd agus eadhon measadh milleadh. A bharrachd air an sin, bidh pàirt chudromach aig amalachadh inntleachd fuadain ann a bhith a’ cuideachadh innealan-fuadain gus prìomhachas a thoirt do fhiosrachadh mothachaidh iomchaidh agus freagairt a thoirt dha. Feumaidh leasachadh mothachairean adhartach agus mean-fhàs inntleachd fuadain tachairt còmhla, a’ toirt cumadh air àm ri teachd far am bi innealan-fuadain a’ fuireach còmhla agus a’ co-obrachadh le daoine.

CÀBHA

Dè an adhbhar a tha an sensor bog air a leasachadh le luchd-rannsachaidh UBC agus Honda?

Tha an sensor bog air a dhealbhadh gus mothachadh suathaidh agus deasbaireachd àrdachadh ann an tagraidhean robotics agus prosthetics. Leigidh e le innealan gnìomhan fìnealta a dhèanamh agus eadar-obrachadh gu sàbhailte le daoine.

Ciamar a tha an sensor bog ag obair?

Bidh an sensor a’ cleachdadh raointean dealain lag gus nithean a lorg, coltach ri scrionaichean suathaidh, agus aig an aon àm tha comas aige feachdan a mhothachadh a-steach agus a-steach don uachdar aige. Tha an cothlamadh seo a’ ceadachadh eadar-obrachaidhean mionaideach agus freagairteach.

Dè na stuthan a thathas a’ cleachdadh ann an togail an sensor?

Tha an sensor sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de rubair silicone, stuth ioma-ghnìomhach a tha ainmeil airson a shùbailteachd agus a choltas ri craiceann daonna.

An urrainn an sensor bog a bhith air a dhèanamh gu mòr?

Faodaidh, faodar an sensor a dhèanamh gu furasta agus a sgèileadh gus raointean mòra uachdar a chòmhdach. Tha seo a’ dèanamh mòr-chinneasachadh comasach agus a’ fosgladh an dorais gu uchd-mhacachd farsaing ann an grunn ghnìomhachasan.

Ciamar a gheibh adhartasan ann an mothachairean agus inntleachd fuadain buannachd do innealan-fuadain?

Leigidh tuilleadh leasachaidhean ann an mothachairean agus inntleachd fuadain le innealan-fuadain ath-riochdachadh a dhèanamh air iom-fhillteachd suathadh daonna, a’ toirt a-steach lorg teòthachd agus measadh milleadh. Leasaichidh an t-adhartas seo na comasan aca agus nì iad iad nas ciallaiche don àrainneachd mun cuairt orra agus eadar-obrachadh daonna.