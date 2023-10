Fuasgladh na Dìomhaireachd: Mar a dh’ atharraich bloigh den ghealach gu bhith na Asteroid faisg air an Talamh

Ann an lorg ùr-nodha, tha sgioba de speuradairean bho Oilthigh Arizona air solas a chuir air cruth-atharrachadh iongantach pìos den ghealach gu bhith na asteroid faisg air an Talamh. Tha an fhìrinn thùsail gum faodadh asteroid a chaidh a lorg roimhe, Kamo`oalewa, a bhith na chriomag den ghealach a’ creachadh na coimhearsnachd saidheansail air ais ann an 2021. A-nis, dà bhliadhna às deidh sin, tha buidheann rannsachaidh eile aig an oilthigh air slighe ainneamh a lorg a dh’ fhaodadh mìneachadh mar a tha seo. thachair iongantas.

Gu traidiseanta, tha speuradairean air asteroids faisg air an Talamh a thoirt do nithean fad às a thàinig bho thaobh a-muigh orbit Mars. Ach, tha an sgrùdadh as ùire seo a 'toirt a-mach gu bheil a' ghealach mar thùs nas coltaiche de na nithean nèamhaidh sin. A rèir Renu Malhotra, àrd-ùghdar air a’ phàipear agus Àrd-ollamh Regents ann an Saidheansan Planetary aig Oilthigh Arizona, tha an lorg seo a’ ciallachadh gum faodadh tòrr a bharrachd chriomagan gealaich a bhith air an lorg am measg sluagh asteroid faisg air an Talamh. Chaidh toraidhean an rannsachaidh fhoillseachadh anns an iris Communications Earth & Environment.

Tha Kamo`oalewa gun samhail ann an dà dhòigh eadar-dhealaichte. An toiseach, tha e air a chomharrachadh mar leth-saideal na Talmhainn, a 'ciallachadh gu bheil an orbit aice gu math coltach ri cruth na Talmhainn, eadhon ged a tha e a' cuairteachadh na grèine. San dàrna h-àite, tha a fhad-beatha a 'seasamh a-mach, oir thathar an dùil gum fuirich e mar chompanach air an Talamh airson milleanan de bhliadhnaichean. Tha am feart iongantach seo a’ dèanamh eadar-dhealachadh air Kamo`oalewa bho nithean eile den aon seòrsa nach eil a’ cumail ach orbitan coltach ris an Talamh airson beagan dheicheadan.

Gus faighinn a-mach an dìomhaireachd mu mar a thàinig pìos gealach gu crìch anns an orbit leth-saideal seo, rinn luchd-rannsachaidh samhlaidhean àireamhach a thug cunntas air feachdan grabhataidh nam planaidean gu lèir ann an siostam na grèine. Gu h-iongantach, fhuair iad a-mach gu bheil na suidheachaidhean ceart aig cuid de chriomagan gealaich gus an slighe a lorg a-steach do na orbitan sònraichte sin. Mar sin dh’ fhaodadh Kamo`oalewa a bhith air a chruthachadh o chionn milleanan de bhliadhnaichean aig tachartas buaidh gealaich.

Tha asteroids air a bhith a’ spreadhadh a’ ghealach o chionn fhada, a chithear bho na h-iomadh sgàineadh buaidh a tha sgapte thairis air an uachdar aice. Ged a bhios a 'mhòr-chuid de stuthan gealaich a' tuiteam air ais air a 'ghealach, faodaidh bloigh bheag teicheadh ​​​​bho dhomhainn na gealaich agus na Talmhainn, a' fàs gu bhith faisg air an Talamh asteroids. Thathas a’ creidsinn gu bheil Kamo`oalewa a’ buntainn ris a’ bhuidheann taghte seo de mhìrean tearc a tha air faighinn a-steach gu àite co-orbital na Talmhainn.

Tha tuigse air asteroids faisg air an Talamh deatamach leis gu bheil iad nan cunnart don phlanaid againn. Bheir tuilleadh sgrùdaidhean mionaideach air Kamo`oalewa agus a bhith a’ dearbhadh cò às a thàinig e taobh a-staigh sgàineadh buaidh gealaich sònraichte seallaidhean luachmhor air meacanaig buaidh. Le seo san amharc, tha an luchd-rannsachaidh an dùil sgrùdadh a dhèanamh air na suidheachaidhean sònraichte a leig le slighe orbital sònraichte Kamo`oalewa. A bharrachd air an sin, tha iad ag amas air dearbh aois an asteroid enigmatic seo a dhearbhadh.

Tha lorg Kamo`oalewa agus a thùs gealaich na theisteanas air iongantasan iongantach ar cruinne-cè. Tha e a’ cur nar cuimhne gum faod eadhon an fheadhainn a tha coltach gu math dìomhaireachdan iongantach a chumail, a’ feitheamh ri bhith air am foillseachadh tro oidhirpean cruaidh luchd-rannsachaidh sònraichte. Mar a chumas sinn oirnn a’ sgrùdadh a’ chosmos, bidh sinn a’ faighinn tuigse nas doimhne air ar n-àite ann am farsaingeachd an fhànais.

Ceistean Cumanta

1. Dè a th' ann an leth-saideal?

Is e teirm a th’ ann an leth-saideal a thathas a’ cleachdadh airson cunntas a thoirt air asteroids aig a bheil orbitan coltach ri cruth na Talmhainn, a’ toirt a’ mhì-mhisneachd gu bheil iad a’ cuairteachadh na Talmhainn, ged a tha iad dha-rìribh a’ cuairteachadh na grèine.

2. Ciamar a thàinig criomag den ghealach gu bhith na asteroid faisg air an Talamh?

Nochd samhlaidhean àireamhach a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Arizona gu bheil na suidheachaidhean ceart aig cuid de chriomagan gealaich airson a dhol a-steach gu orbitan leth-saideal timcheall air an Talamh. Tha seo a’ nochdadh gum faodadh criomag den ghealach a bhith air a chruthachadh aig tachartas buaidh gealaich san àm a dh’ fhalbh agus an dèidh sin lorg i a slighe a-steach don orbit gun samhail seo.

3. Carson a tha lorg Kamo`oalewa cudromach?

Tha lorg Kamo`oalewa a’ nochdadh a’ ghealach mar thùs a dh’fhaodadh a bhith ann de asteroids faisg air an Talamh, a’ leudachadh ar tuigse air an tùs. A bharrachd air an sin, le bhith a’ sgrùdadh Kamo`oalewa agus a’ dearbhadh a thùs sònraichte taobh a-staigh sgàineadh buaidh gealaich faodaidh e seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air meacanaig buaidh agus cur ris an eòlas againn air na h-uinneanan nèamhaidh sin.

4. Dè na cunnartan a dh'fhaodadh a bhith aig asteroids faisg air an Talamh?

Tha asteroids faisg air an Talamh nan cunnart don phlanaid againn leis gu bheil na orbitan aca gan toirt faisg air an Talamh. Ma thachras tubaist, dh’ fhaodadh iad milleadh mòr adhbhrachadh agus buaidh mhaireannach a thoirt air an àrainneachd againn. Tha tuigse air na asteroids sin agus na feartan aca deatamach airson ro-innleachdan a leasachadh gus cunnartan a lughdachadh.