Bidh Chris Boshuizen a’ comharrachadh Dà bhliadhna bho Spaceflight le Bhidio Ciùil Ùr

Chomharraich Chris Boshuizen, an co-stèidheadair agus prìomh oifigear teicneòlais airson Planet Labs, dà bhliadhna bho chaidh a thuras don fhànais le sgaoileadh bhidio ciùil tarraingeach. Tha a’ bhidio mar mholadh air an eòlas eachdraidheil aige air itealan-fànais Blue Origin.

Anns an Dàmhair 2021, thòisich Boshuizen air turas a thug air an treas Astràilianach a dhol a-steach don àite a-muigh. Tha an turas-adhair, anns an robh daoine ainmeil leithid co-stèidheadair Medidata Solutions agus co-cheannard Glen de Vries, Audrey Powers aig Blue Origin, agus an cleasaiche ainmeil Uilleam Shatner bho chliù “Star Trek”, air leth cudromach do Boshuizen.

Tha am bhidio ciùil chan ann a-mhàin a’ comharrachadh a chlach-mhìle ach tha e cuideachd a’ taisbeanadh taobh ealanta Boshuizen. Bidh seallaidhean agus bòidhchead a’ bhidio a’ tarraing luchd-amhairc, a’ toirt sealladh gun samhail air turas Boshuizen agus e a’ sgrùdadh ceòl mar dhòigh faireachdainn.

Tha an comharrachadh seo a’ tighinn aig àm nuair a tha cudromachd sgrùdadh fànais a’ sìor dhol am meud. Tha eòlas Boshuizen na bhrosnachadh dha speuradairean agus luchd-dealasach le chèile. Tha e a’ daingneachadh a’ bheachd nach ann a-mhàin mu adhartasan saidheansail agus lorg a tha siubhal fànais, ach cuideachd mu fhàs pearsanta agus fèin-labhairt.

Tha sgaoileadh a’ bhidio ciùil a’ nochdadh tuilleadh air tàlantan ioma-thaobhach Boshuizen agus a chomas air faighinn thairis air crìochan. Le bhith a’ cothlamadh an ùidh a th’ aige ann an sgrùdadh fànais leis na comasan ealanta aige, tha Boshuizen a’ lìbhrigeadh teachdaireachd chumhachdach mu na cothroman gun chrìoch a tha ann nuair a ghabhas duine a-steach am miannan agus an aislingean.

Gu h-iomlan, chan e a-mhàin gu bheil bhidio ciùil ùr Chris Boshuizen a’ comharrachadh a thuras iongantach chun fhànais ach tha e cuideachd na chuimhneachan air cumhachd cruth-atharrachail sgrùdaidh agus cho cudromach sa tha e a bhith a’ leantainn ùidhean neach. Tha e na theisteanas air comas an duine air àirdean ùra a ruighinn, an dà chuid gu fìrinneach agus gu litireil.

