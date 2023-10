Na iongantasan falaichte: a’ nochdadh seann sgeirean corail ann an doimhneachd nan Eileanan Galapagos

Gu domhainn fo uachdar nan Eileanan Galapagos, tha lorg carragh-cuimhne air iongnadh a chuir air luchd-saidheans. Bha turas o chionn ghoirid air a stiùireadh le Institiùd Cuan Schmidt ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air eag-shiostaman dìomhair chreagan fon uisge, ach thug na thachair dhaibh an anail air falbh. Nochd dà sgeir corail pristine, falaichte anns an doimhneachd, air beulaibh an sùilean, a’ nochdadh saoghal falaichte de dh’ iongnadh.

Chuir am foillseachadh iongantach seo iongnadh air an luchd-saidheans a bha a’ pìleatadh a’ chàr aig astar (ROV) SuBastian. Mar a shiubhail iad troimh na doimhneachdaibh, choinnich iad ri mòralachd agus maise nam mìorbhuilean so fon uisge. Tha an sgeir as motha a’ dol thairis air fad drùidhteach de mheatairean 800, co-ionann ri meud ochd raointean ball-coise, agus tha an sgeir as lugha a’ sìneadh 250 meatair. Tha na seann structaran sin, a thathas a’ creidsinn a tha mìltean de bhliadhnaichean a dh’aois, nan laighe gu socair eadar 370 agus 420 meatair fon uachdar.

Is e an rud a tha a’ fàgail nan sgeirean corail sin eadhon nas iongantaiche an eag-shiostam shoirbheachail a tha iad a’ cumail. Tha na sgeirean nan tèarmann airson pailteas de ghnèithean corail creagach, a’ taisbeanadh iomadachd iongantach agus spionnadh beatha na mara anns an rìoghachd seo nach deach a sgrùdadh gu ìre mhòr. Tha na seallaidhean beòthail agus cumaidhean toinnte nan corailean a’ toirt dealbh iongantach den chruth-tìre fon uisge.

Tha luchd-saidheans a-nis gu dùrachdach a’ sgrùdadh nan sgeirean corail sin a chaidh an lorg às ùr, an dòchas na dìomhaireachdan aca fhuasgladh agus tuigse nas doimhne fhaighinn air an cudrom eag-eòlasach aca. Tha na h-Eileanan Galapagos, a tha ainmeil airson am bith-iomadachd gun samhail, fhathast a’ toirt a-mach nochdaidhean iongantach a tha a’ daingneachadh cho cudromach sa tha oidhirpean glèidhteachais gus na h-iongantasan nàdurrach sin a ghleidheadh.

Mar a bhios sinn a’ dol nas fhaide a-steach do na dìomhaireachdan a tha falaichte fo ar cuantan, tha sinn an-còmhnaidh a’ cur nar cuimhne bòidhchead iongantach agus tapachd an t-saoghail nàdarra. Tha lorg nan seann sgeirean corail sin na chuimhneachan tiamhaidh air na h-iongantasan mòra a tha fhathast a’ feitheamh ri rannsachadh agus an fheum èiginneach ar eag-shiostaman mara fìnealta a dhìon agus a ghleidheadh ​​airson nan ginealach ri teachd.

CÀBHA

1. Ciamar a chaidh na sgeirean corail seo a lorg?

Chaidh na sgeirean corail sin a lorg le luchd-saidheans a bha a’ pìleatadh carbad air a ruith aig astar (ROV) ris an canar SuBastian aig turas gus sgrùdadh a dhèanamh air eag-shiostaman bearraidhean fon uisge anns na h-Eileanan Galapagos.

2. Dè cho mòr 'sa tha na sgeirean corail?

Tha an sgeir corail as motha mu 800 meatair a dh'fhaid, co-ionann ri ochd raointean ball-coise, agus tha an sgeir as lugha a' dol thairis air 250 meatair.

3. Dè cho domhainn 'sa tha na sgeirean corail?

Tha na sgeirean corail suidhichte eadar 370 agus 420 meatair fo uachdar a’ chuain.

4. Dè an aois a tha aig na sgeirean corail seo?

Thathar a 'creidsinn gu bheil na sgeirean corail sin air a bhith ann airson mìltean de bhliadhnaichean, a' cur ri am meud iongantach agus iomadachd eag-shiostam.