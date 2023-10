NASA a’ cur dheth slighean fànais air sgàth aodion fuarachaidh ISS

Tha luchd-riaghlaidh itealain NASA air co-dhùnadh dà shlighe-fànais a chuir dheth fhad ‘s a bhios iad a’ sgrùdadh dàta co-cheangailte ri aodion fuarachaidh radiator o chionn ghoirid air taobh na Ruis den Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Thèid a’ chiad slighe-fànais, a chaidh a chlàradh an toiseach airson 12 Dàmhair, agus an dàrna slighe-fànais san amharc airson 20 Dàmhair, ath-eagrachadh nas fhaide air adhart.

Thachair an aodion fuarachaidh air 9 Dàmhair ann an rèididheachd cùl-taic modal obair-lann ioma-adhbhar Nauka. Ach, thug NASA cinnteach gu bheil am prìomh rèididheatoran air Nauka fhathast ag obair mar bu chòir agus a’ toirt làn fhuarachadh don mhodal gun a bhith a’ toirt buaidh air obair sgioba no stèisean fànais. Chan eil seallaidhean camara taobh a-muigh air sealltainn ach boinneagan fuarachaidh a tha air fhàgail.

Chaidh an rèididhear cùl-taic a lìbhrigeadh don ISS ann an 2010 air modal Rassvet rè misean shuttle fànais STS-132. Bhathar an dùil a chleachdadh leis a’ mhodal Nauka, a chaidh a chuir air bhog san Iuchar 2021 agus a chaidh am pàirt a chuir a-steach sa Ghiblean am-bliadhna.

Tha Roscosmos, buidheann fànais na Ruis, an dùil gum bi cosmonauts a’ togail dhealbhan den rèididheatoran rè an ath shlighe fànais stèidhichte air roinn Ruiseanach air 25 Dàmhair. .

Tha an co-dhùnadh na slighean fànais a chuir dheth na cheum faiceallach fhad ‘s a tha NASA agus Roscosmos a’ sgrùdadh aodion an fhuarachaidh agus a ’dèanamh cinnteach à sàbhailteachd speuradairean agus ionracas an stèisein fhànais. Thèid cinn-latha ùra airson na slighean fànais ainmeachadh nuair a bhios am pròiseas ath-bhreithneachaidh deiseil.

Stòran: NASA, Roscosmos