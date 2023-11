Astronauts air an ùr-shuidheachadh ag ullachadh airson Spacewalk ùr-nodha

Ann an leasachadh inntinneach airson sgrùdadh fànais, tha dà speuradair air leth comasach, Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara, ag ullachadh airson tòiseachadh air misean slighe-fànais ùr-nodha aig an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) Diciadain. Ged nach e seo a’ chiad shlighe-fànais do bhoireannaich, tha e na theisteanas air an àite a tha a’ sìor fhàs follaiseach aig boireannaich ann an rannsachadh fànais.

Is e prìomh amas an t-slighe-fànais iongantach seo gnìomhan cumail suas riatanach a dhèanamh air an ISS. Bidh e mar dhleastanas air Moghbeli agus O'Hara bogsa dealanach leis an t-ainm Radio Frequency Group a thoirt air falbh bho shiostam antenna conaltraidh air an stèisean. Tha an inneal deatamach seo a’ comasachadh lùth dealain a thionndadh gu tonnan rèidio, a’ comasachadh conaltradh gun fhiosta eadar an ISS agus ar planaid dachaigh.

A bharrachd air an sin, rè a’ mhisean, bidh an duo air leth a’ dol an àite aon de na dusan co-chruinneachaidhean giùlan trundle air a’ cho-chruinneachadh solar alpha rotary. Tha pàirt deatamach aig na bearings sin ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil arrays grèine an stèisein air an cuairteachadh gu ceart, a’ toirt cothrom dhaibh a’ ghrian a lorg gu h-èifeachdach fhad ‘s a tha an ISS a’ cuairteachadh na Talmhainn. Tha an inneal mionaideach seo a’ dèanamh an fheum as fheàrr de chruinneachadh agus stòradh lùth na grèine, a’ toirt seachad an gineadh cumhachd riatanach airson an stèisein gu lèir.

Bu chòir a thoirt fa-near gur e seo a’ chiad eòlas slighe-fànais don dà speuradair, a’ cur ri cudromachd an tachartais chudromach seo. Bidh Moghbeli, a chaidh ainmeachadh mar am ball den sgioba gnìomhachd extravehicular 1, furasta aithneachadh na deise le stiallan dearga. Air an làimh eile, bidh deise gun chomharradh air O'Hara, am ball de chriutha extravehicular 2.

A’ coimhead ris an àm ri teachd, tha planaichean aig manaidsearan stèisein airson slighe-fànais chudromach eile anns a bheil O'Hara agus speuradair Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) Andreas Mogensen. Tha am misean seo a tha ri thighinn ag amas air sampallan a chruinneachadh bho thaobh a-muigh an ionaid orbital airson mion-sgrùdadh. Tha luchd-saidheans gu mòr airson sgrùdadh a dhèanamh an urrainn dha meanbh-fhàs-bheairtean seasamh an aghaidh suidheachadh cruaidh an fhànais.

Mar a tha crìochan rannsachadh daonna a’ leantainn air adhart a’ putadh, tha na slighean-fànais sin chan ann a-mhàin a’ cur ri cumail suas leantainneach agus gnìomhachd an ISS ach bidh iad cuideachd a’ toirt seachad dàta luachmhor airson tuigse fhaighinn air beatha a dh’fhaodadh a bhith ann taobh a-muigh ar planaid fhèin.

CÀBHA

1. Cia mheud slighe-fànais boireannaich a bha air a bhith ann an eachdraidh?

Tha ceithir slighean fànais boireann air a bhith ann an eachdraidh, a’ toirt a-steach an ath mhisean leis na speuradairean Jasmin Moghbeli agus Loral O’Hara.

2. Dè am prìomh amas a bhios aig an t-slighe-fànais a tha ri thighinn?

Is e prìomh amas an t-slighe-fànais gnìomhan cumail suas a dhèanamh air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), a’ toirt a-steach toirt air falbh bogsa dealanach agus cuir an àite co-chruinneachadh giùlan trundle.

3. Dè a' phàirt a bhios aig na co-chruinneachaidhean giùlan trundle air an ISS?

Tha na co-chruinneachaidhean giùlan trundle deatamach airson a bhith a’ cuairteachadh arrays grèine an stèisein gu ceart, a’ toirt cothrom dhaibh a’ ghrian a leantainn gu h-èifeachdach fhad ‘s a tha an ISS a’ cuairteachadh na Talmhainn.

4. Dè an adhbhar a th' aig an t-slighe-fànais san àm ri teachd a' gabhail a-steach Loral O'Hara agus Andreas Mogensen?

Tha am misean a tha ri thighinn ag amas air sampallan a chruinneachadh bho thaobh a-muigh an ISS gus sgrùdadh a dhèanamh an urrainn dha meanbh-fhàs-bheairtean a bhith beò ann an suidheachadh cruaidh an fhànais a-muigh.

5. Ciamar a tha na slighean-fànais seo a' cur ri ar tuigse air beatha taobh a-muigh na Talmhainn?

Le bhith a’ putadh crìochan rannsachadh daonna agus a’ cruinneachadh dàta luachmhor, tha na slighean-fànais sin a’ toirt sealladh deatamach air beatha a dh’fhaodadh a bhith ann taobh a-muigh ar planaid fhèin.