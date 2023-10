Bidh luchd-rannsachaidh MIT a’ cothlamadh Twistronics agus Quasicrystals, a’ fosgladh an dorais gu lorgan ùra ann an sàr-ghiùlain

Tha luchd-rannsachaidh aig MIT air adhartas inntinneach a dhèanamh ann an sgrùdadh quasicrystals le bhith gan cur còmhla ri innleachd ris an canar twistronics. Is e clas sònraichte de stuthan a th’ ann an Quasicrystals a tha a’ nochdadh pàtrain agus feartan neo-àbhaisteach an àiteigin eadar criostal agus stuth amorphous. Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, a’ toirt a-steach àrd-ùrlar sùbailte ùr airson a bhith a’ sgrùdadh quasicrystals agus a’ sgrùdadh nan tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith aca.

Bidh an sgrùdadh a’ togail air raon twistronics, a tha a’ toirt a-steach a bhith a’ cruachadh sreathan tana de stuthan air mullach a chèile agus gan toinneamh aig ceàrn bheag gus superlattice moiré a chruthachadh. Tha buaidh mhòr aig a’ phàtran seo air giùlan eleactronan agus faodaidh e uinneanan inntinneach a thighinn am bàrr. Tha Twistronics mu thràth air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ cruthachadh stuthan quantum ùra le feartan gun samhail.

Anns an rannsachadh seo, chruinnich an sgioba trì siotaichean de graphene air mullach a chèile, a’ toinneamh dhà de na duilleagan aig diofar cheàrnan. Mar thoradh air seo chaidh quasicrystal a chruthachadh, stuth le pàtran iom-fhillte agus neo-riaghailteach de dadaman. Tha Quasicrystals air a bhith dùbhlanach a sgrùdadh agus a thuigsinn air sgàth cho duilich ‘s a tha e an dèanamh.

Le bhith a’ cothlamadh twistronics agus quasicrystals, tha an luchd-rannsachaidh air cothroman ùra fhosgladh airson a bhith a’ sgrùdadh superconductivity agus uinneanan coimheach eile. Tha superconductivity na iongantas far am faod dealanan sruthadh tro stuth le strì neoni, a’ leantainn gu innealan dealanach fìor èifeachdach. Tha tuigse agus cleachdadh superconductivity air a bhith na amas fad-ùine ann an electronics.

Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh seo a’ toirt seachad seallaidhean ùra air quasicrystals ach tha e cuideachd a’ nochdadh comas twistronics mar inneal ioma-ghnìomhach airson cruthachadh agus sgrùdadh stuthan tana atamach. Dh’ fhaodadh feartan agus giùlan sònraichte nan stuthan sin buaidh mhòr a thoirt air adhartasan teicneòlais san àm ri teachd.

