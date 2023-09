Bidh speuradairean Turcach a’ sgrùdadh buidheann fosgailte NGC 2509 a’ cleachdadh dàta Gaia

A’ cleachdadh dàta bho saideal Gaia ESA, tha speuradairean bho Oilthigh Istanbul air sgrùdadh a dhèanamh air cruinneachadh fosgailte NGC 2509, a’ toirt sealladh dhuinn air na crìochan structarail is speuradaireachd aige. Is e cruinneachaidhean fosgailte buidhnean de rionnagan a tha ceangailte gu dlùth ri chèile agus a tha air an cruthachadh bhon aon sgòth mòr moileciuil. Tha NGC 2509, a tha suidhichte ann an reul-bhad Puppis, na bhuidheann fosgailte aois eadar-mheadhanach nach deach a sgrùdadh gu dona, le mòran de na feartan aige fhathast mì-chinnteach. Gus sgrùdadh a dhèanamh air NGC 2509, rinn na speuradairean mion-sgrùdadh air dàta astrometric agus photometric bho Gaia Data Release 3. Dhealaich iad buill brabhsair bho rionnagan achaidh agus shuidhich iad crìochan bunaiteach nas mionaidiche de NGC 2509.

Lorg an sgrùdadh gu bheil gluasad cuibheasach ceart aig NGC 2509 de -2.72 agus 0.8 mas / bliadhna ann an dìreadh ceart agus crìonadh, fa leth. Tha an astar measta aige timcheall air 8,200 bliadhna aotrom, agus tha coltas ann gu bheil an aois aige 1.5 billean bliadhna. Tha radius cuibhreachaidh a’ chnuasaich timcheall air 16.7 bliadhna aotrom, agus tha an deargadh 0.1 mag. Tha meatailteachd NGC 2509 air a thomhas gu bhith aig ìre 0.0152 dex, agus tha an dùmhlachd stellar sa mheadhan aige timcheall air 32.33 rionnag / arcmin².

Tha leudachadh air an liosta de chruinneachaidhean fosgailte galactic aithnichte agus an sgrùdadh gu mionaideach deatamach airson ar tuigse mu chruthachadh agus mean-fhàs ar galaxy àrdachadh. Tha an sgrùdadh seo a’ cur ri eòlas NGC 2509 agus a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu na feartan aige. Leanaidh tuilleadh rannsachaidh agus sgrùdadh air cruinneachaidhean fosgailte a’ faighinn a-mach barrachd mu nàdar toinnte ar cruinne-cè.

stòran:

– T. Yontan et al, Paramadairean Reul-fhiosaigeach a’ Chruinneachaidh Fhosgailte NGC 2509, arXiv (2023).

- Bidh speuradairean Turcach a’ sgrùdadh brabhsair fosgailte NGC 2509 (2023, Sultain 19) air fhaighinn air ais 19 Sultain 2023 bho [stòr]