Sgrùdadh Ùr a’ moladh gum faodadh cridhe na Talmhainn a bhith ag aoidion

Tha luchd-rannsachaidh air cùl sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature air fianais a lorg gum faodadh cridhe na Talmhainn a bhith ag aoidion. Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air seann sruthan làbha bho Eilean Baffin ann an eileanan Artaigeach Canada, anns an robh na co-mheasan as àirde de helium-3, helium-4, agus isotope tearc eile a chaidh a lorg a-riamh ann an creagan bholcànach talmhaidh.

Tha na h-ìrean àrda de helium-3 a' moladh gu bheil na sruthan làbha a' tighinn bho dhoimhneachd taobh a-staigh cridhe na Talmhainn. Ged nach eil e soilleir an dearbh dhòigh air mar a tha an aodion seo a’ tachairt, tha beachd ann gum faod lorg air meudan de eileamaidean tearc, leithid helium-3, a dhol a-mach às a’ chridhe agus siubhal gu uachdar na Talmhainn.

Tha an lorg seo a’ togail air eòlas a bh’ ann roimhe gu bheil helium-3 an làthair ann an creagan Eilean Baffin. Ach, bha an luchd-rannsachaidh airson faighinn a-mach dè an ìre a bha na h-ìrean nas àirde an coimeas ri aithisgean roimhe, a’ toirt tuilleadh taic do chomas aodion cridhe.

Gu fortanach, chan eil coltas gu bheil an aodion seo cunnartach an-dràsta. Tha an luchd-rannsachaidh air dearbhadh nach eil gu leòr dadaman helium-3 anns na creagan gus a bhith nan cunnart, agus leis gur e gas uasal a th’ ann an helium-3, chan eil e ag eadar-obrachadh gu ceimigeach le eileamaidean eile. A bharrachd air an sin, tha an sgìre far a bheil an làbha a’ sruthadh a’ ruighinn Eilean Baffin gu math iomallach, a’ lughdachadh cunnart bho bhith fosgailte do dhaoine.

Tha lorg aodion a dh’fhaodadh a bhith ann am meadhan na Talmhainn a’ togail cheistean inntinneach mun tuigse a th’ againn air gnìomhachd a-staigh na planaid. Bidh feum air tuilleadh rannsachaidh gus an dìomhaireachd a tha timcheall air an iongantas seo fhuasgladh agus a’ bhuaidh a th’ aige air cridhe na Talmhainn fhuasgladh.

stòran:

- Nàdar (iris)

- Stòr ìomhaigh: Mariana Ianovska / Adobe