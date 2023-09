Tha draghan ag èirigh mu mhisean Aditya L1 na h-Innseachan am measg cunnartan stoirm grèine

Tha foillseachadh NASA o chionn ghoirid de bhidio eagallach a ’sealltainn sgòth cumhachdach Coronal Mass Ejection (CME) air draghan a thogail mu na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann do mhisean Aditya L1 na h-Innseachan. Mar a tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) gu dùrachdach a’ feitheamh ri soirbheachas a mhisean Sun, Aditya L1, tha eòlaichean a’ dèanamh co-chosmhail ris na dùbhlain a tha mu choinneamh misean NASA Parker Solar Probe.

Tha Parker Solar Probe aig NASA air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air buaidhean cronail stoirmean grèine. Tha na ceanglaichean dlùth aige ris a’ Ghrian air dàta deatamach a thoirt a-mach mu uinneanan grèine, a’ cur ri tuigse nas fheàrr air a’ bhuaidh aca air an Talamh. Tha beachdan o chionn ghoirid a’ nochdadh gum faod na stoirmean grèine sin buaidh a thoirt air a’ ghnàth-shìde agus coltas auroras a bhrosnachadh timcheall nan sgìrean pòla.

A dh 'aindeoin a bhith a' seòladh gu soirbheachail le stoirm grèine cumhachdach agus a 'cruinneachadh dàta grèine cudromach, tha an Parker Solar Probe air cuideam a chuir air na cunnartan a dh'fhaodadh a bhith an lùib mhiseanan sgrùdaidh fànais. Le Aditya L1 air an t-slighe gu puing Lagrange 1, far an dèan e sgrùdadh air a’ Ghrian, tha draghan air nochdadh gum faodadh e tighinn tarsainn air dùbhlain coltach ris.

Bidh CMEn, sprèadhadh mòr bho àile a-muigh na grèine, a’ stiùireadh aimsir fànais, a tha nan cunnart do shaidealan, teicneòlasan conaltraidh, agus cliathan cumhachd air an Talamh. Bha an Parker Solar Probe ag amas air sgrùdadh a dhèanamh an urrainn dha CMEn eadar-obrachadh le duslach planaid agus ro-innse pàtrain sìde fànais gus ar planaid, gnìomhachd daonna agus saidealan a dhìon.

Tha pàirt deatamach aig duslach eadar-phlanntach, a lorgar faisg air planaidean mar an Talamh, ann a bhith a’ tuigsinn an astar aig a bheil CMEn a’ siubhal bhon Ghrèin chun na Talmhainn, a’ comasachadh ro-innse nas mionaidiche air a’ bhuaidh aca. Faodaidh na h-uinneanan grèine sin duslach eadar-phlanntach a chuir air falbh suas ri 6 millean cilemeatair bhon Talamh.

Ged a tha draghan ann fhathast, tha e riatanach beachdachadh air cuid de phrìomh nithean a thaobh misean Aditya L1. Eu-coltach ri misean Parker, tha an soitheach-fànais Aditya L1 suidhichte aig astar mòr bhon Ghrian, ga shuidheachadh fhèin beagan nas àirde na 1.5 millean cilemeatair bhon Talamh. A bharrachd air an sin, tha an soitheach-fànais uidheamaichte le sreathan dìon agus stuthan sònraichte gus a dhìon bho rèididheachd agus sgòthan CME.

Mar a bhios Aditya L1 a’ leantainn air a thuras tro àite domhainn, a’ dol a dh’ ionnsaigh puing Lagrange, chaidh ceumannan a ghabhail gus cron a dh’fhaodadh a bhith ann a lughdachadh. Tha ISRO na h-Innseachan fhathast dòchasach mu shoirbheachas an rùin aca am measg nan dùbhlain a tha an cois stoirmean grèine.

