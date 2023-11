Fuasgladh Dìomhaireachd Eachdraidh na Talmhainn le Biomarkers

Bha pàirt chudromach aig cyanobacteria ann a bhith a’ cumadh eachdraidh na Talmhainn le bhith a’ toirt a-steach ocsaidean àile airson a’ chiad uair. Tha tuigse air an mean-fhàs aca deatamach gus seallaidhean fhaighinn air cruthachadh eag-shiostaman an latha an-diugh. Airson bliadhnaichean, bha luchd-saidheans den bheachd gu robh 2-methylhopanes, seòrsa sònraichte de lipid fosail, na bith-chomharran earbsach airson a bhith a ’comharrachadh Cyanobacteria ann an grùidean a’ dol air ais ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean. Ach, tha lorgan o chionn ghoirid air dùbhlan a thoirt don bharail seo le bhith a’ nochdadh gum faod bacteria eile, gu sònraichte Alphaproteobacteria, na lipidean sin a thoirt gu buil.

Thòisich sgioba de luchd-rannsachaidh eadar-nàiseanta, air a stiùireadh le Yosuke Hoshino bho Ionad Rannsachaidh GFZ Gearmailteach airson Geo-eòlasan agus Benjamin Nettersheim bho MARUM - Ionad airson Saidheansan Àrainneachd na Mara aig Oilthigh Bremen, air sgrùdadh gus an fhìrinn a lorg. Bha am fòcas aca air a bhith a’ tuigsinn iomadachadh agus cuairteachadh phylogenetic nan ginean a tha an urra ri bhith a’ co-chur na lipidean pàrant airson 2-methylhopanes, gu sònraichte gine HpnP. Le bhith a’ dèanamh anailis air togail nan ginean sin ann an diofar fhàs-bheairtean, bha iad ag amas air faighinn a-mach dè na buidhnean a bha comasach air am biomarker a thoirt gu buil.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Ecology & Evolution, a’ tilgeil solas ùr air eachdraidh mean-fhàs Cyanobacteria. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh coltas ann gu robh an gine HpnP anns an sinnsear cumanta mu dheireadh de Cyanobacteria o chionn còrr air dà bhillean bliadhna, fhad ‘s nach do thachair a choltas ann an Alphaproteobacteria ach o chionn timcheall air 750 millean bliadhna. Tha seo a’ ciallachadh gum faodar beachdachadh air 2-methylhopanes mar biomarker earbsach airson a bhith a’ comharrachadh Cyanobacteria a tha a’ dèanamh ocsaidean aig amannan sònraichte ann an eachdraidh na Talmhainn.

Le bhith a’ cothlamadh gintinneachd le grùid, paleobiology, agus geo-cheimigeachd, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha dòighean ioma-chuspaireil ann a bhith ag ùrachadh ar tuigse air seann eag-shiostaman. Tha cleachdadh bith-chomharran, leithid 2-methylhopanes, a’ leigeil le luchd-saidheans àrainneachdan tràth ath-chruthachadh le barrachd mionaideachd, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air eachdraidh na Talmhainn.

CÀBHA

Dè a th’ ann am bith-chomharran?

Tha bith-chomharran nan comharran a ghabhas tomhas a lorgar ann am fàs-bheairtean beò no na tha air fhàgail dhiubh, a bheir seachad fiosrachadh mu phròiseasan bith-eòlasach, suidheachadh àrainneachd, no eachdraidh mean-fhàs.

Carson a tha cyanobacteria cudromach?

Bha àite deatamach aig Cyanobacteria ann an eachdraidh na Talmhainn le bhith a’ toirt a-steach ocsaidean àile airson a’ chiad uair, a’ leantainn gu leasachadh eag-shiostaman aerobic.

Dè a th’ ann an 2-methylhopanes?

Tha 2-methylhopanes nan seòrsa sònraichte de lipid fosail a chaidh a mheas mar bith-chomharran airson Cyanobacteria. Ach, chaidh a lorg gum faod bacteria eile, leithid Alphaproteobacteria, na lipidean sin a thoirt gu buil.

Dè a nochd an sgrùdadh?

Nochd an sgrùdadh gu robh coltas ann gu robh an gine a bha an urra ri bhith a’ co-chur 2-methylhopanes, ris an canar HpnP, anns an sinnsear cumanta mu dheireadh aig Cyanobacteria o chionn dà bhillean bliadhna. Thachair a choltas ann an Alphaproteobacteria fada nas fhaide air adhart, timcheall air 750 millean bliadhna air ais.

Ciamar as urrainn do bhith-chomharran ar tuigse mu eag-shiostaman tràth ùrachadh?

Bidh bith-chomharran, mar 2-methylhopanes, a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu fhàs-bheairtean no pròiseasan sònraichte a bha ann an seann àrainneachdan. Le bhith a’ dèanamh anailis air na bith-chomharran sin, faodaidh luchd-saidheans eag-shiostaman tràth ath-chruthachadh le barrachd mionaideachd agus lèirsinn fhaighinn air eachdraidh na Talmhainn.