Lorgaidhean ùra agus leasachaidhean inntinneach ann an sgrùdadh fànais

Bha an Dàmhair na mhìos inntinneach agus tarraingeach ann an saoghal sgrùdadh fànais. Bho bhith a’ faighinn a-mach sampallan luachmhor asteroid gu bhith a’ foillseachadh ìomhaighean iongantach de ghealachan fad às, tha gach leasachadh air cur ri ar tuigse air a’ chruinne-cè agus na h-iongantasan aice.

Tha misean OSIRIS-REx aig NASA air seallaidhean inntinneach a thoirt seachad air na blocaichean togail beatha a dh’ fhaodadh a bhith ann. Nochd a’ chiad sgrùdadh air an sampall asteroid a chruinnich OSIRIS-REx lorgan de shusbaint àrd-charbon agus uisge. Tha an lorg seo a’ nochdadh gum faodadh asteroids na grìtheidean riatanach a bhith ann airson beatha air an Talamh.

Ann am pròiseact inntinneach leis an t-ainm “Go for Stack,” sheall Ionad Saidheans California an Endeavour mar a’ chiad agus an aon stac Space Shuttle “deiseil airson a chuir air bhog”. Chaidh dà àrdachadh mòr rocaid làidir, còmhla ris an tanca a-muigh agus an orbiter, fhoillseachadh ann an Los Angeles. Tha an taisbeanadh carragh-cuimhne seo 20-sgeulachd a dh'àirde agus a' samhlachadh coileanadh rannsachadh fànais.

A bharrachd air an sin, ghlac bàta-fànais Juno, às deidh bliadhnaichean de bhith a’ sgrùdadh Jupiter, ìomhaighean iongantach den ghealach aige Io. Tha na h-ìomhaighean seo a’ taisbeanadh Io mar an saoghal as gnìomhaiche bholcànach ann an siostam na grèine, le uachdar air a sgarradh le bholcànothan agus lochan làbha leaghte. Bheir iad sealladh beothail air eachdraidh bhuaireasach Io, a’ fàgail iongnadh oirnn mu bhòidhchead nèimh na planaid.

Ann an raon cleachdadh saideal, chuir United Launch Alliance air bhog gu soirbheachail KuiperSat-1 agus KuiperSat-2 aig Amazon a’ cleachdadh rocaid Atlas V. Tha na saidealan prototype seo a’ comharrachadh toiseach plana àrd-amasach Amazon gus megaconstellation a chruthachadh airson a bhith an aghaidh SpaceX's Starlink.

Chuir misean Psyche NASA a shealladh air fàire ùr. Nuair a chaidh a chuir air bhog bho Ionad Fànais Ceanadach, tha am misean ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid Psyche làn meatailt, a tha a’ fuireach eadar Mars agus Jupiter. Tha an turas cudromach seo a’ comharrachadh a’ chiad mhisean aig NASA gu asteroid air a dhèanamh suas gu ìre mhòr de mheatailt.

A bharrachd air an sin, chaidh ro-aithris èideadh fliuch làn-sgèile a chumail airson rocaid Ariane 6 ann an Guiana Frangach. Bha an ro-aithris seo a’ toirt a-steach connadh agus drèanadh na rocaid, a’ toirt seachad seallaidhean fìor chudromach air cho deònach sa bha Ariane 6.

Dh’fhoillsich an Space Force a chaidh a chruthachadh às ùr a’ chiad dealbh oifigeil aca - obair-ealain inntinneach a’ sealltainn Boeing X-20 Dyna-Soar a’ glacadh saideal nàmhaid. Tha an co-dhùnadh dealbh ficseanail, retrofuturistic a chruthachadh a’ tighinn bho nàdar seòrsaichte iomadh obair fànais.

Mu dheireadh, san Dàmhair, choinnich cosmonauts Ruiseanach air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta ri aodion fuarachaidh ris nach robh dùil aig cuairt-fànais. Fhad ‘s a chaidh ceumannan sàbhailteachd a ghabhail, tha an tachartas a’ nochdadh na dùbhlain a tha mu choinneamh speuradairean aig gnìomhan air leth.

Tha na leasachaidhean tarraingeach seo ann an sgrùdadh fànais a’ soilleireachadh an oidhirp leantainneach gus dìomhaireachdan ar cruinne-cè fhuasgladh. Bidh iad gar brosnachadh agus a’ cur nar cuimhne na cothroman gun chrìoch a tha taobh a-muigh ar planaid ghorm.

