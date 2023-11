Mìos de lorgan inntinneach agus euchdan nach fhacas a-riamh ann an sgrùdadh fànais

Bho bhith a’ glacadh sampallan asteroid iongantach gu bhith a’ tòiseachadh air miseanan fànais àrd-amasach, tha an Dàmhair air a bhith na mhìos inntinneach dha daoine a tha dèidheil air àite. Le grunn leasachaidhean ùr-nodha, tha saoghal sgrùdadh fànais air crìochan eòlas daonna a phutadh agus air cothroman ùra inntinneach fhosgladh airson an ama ri teachd.

B’ e aon de na tachartasan as cudromaiche den mhìos sgaoileadh ìomhaighean bho mhisean tilleadh sampall asteroid OSIRIS-REx aig NASA. Nochd na sampallan a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid, leis an t-ainm Bennu, comharran de shusbaint àrd-charbon agus uisge. Tha an lorg seo a’ moladh gum faodadh asteroids bunaitean beatha a chumail, a’ tilgeil solas air tùs beatha air an Talamh.

Ann an iomairt làidir eile, chaidh KuiperSat-1 agus KuiperSat-2 aig Amazon a chuir gu soirbheachail ann an orbit le United Launch Alliance. Is e na saidealan prototype sin a’ chiad cheum ann am plana àrd-amasach Amazon gus megaconstellation a chruthachadh gus a bhith an aghaidh SpaceX's Starlink, ag atharrachadh ceangal eadar-lìn cruinneil.

A bharrachd air an sin, ghlac bàta-fànais Juno NASA dealbhan iongantach de ghealach Jupiter, Io, a’ nochdadh a ghnìomhachd bholcànach agus an àm buaireasach aige. Tha na h-ìomhaighean sin, air an neartachadh le luchd-ealain fradharc dàta, a’ tabhann sealladh iongantach de aon de na saoghal as gnìomhaiche bholcànach ann an siostam na grèine.

Ann an euchd chudromach, rinn aon de luchd-togail rocaid SpaceX Falcon Heavy tadhal gun sgur beagan mhionaidean às deidh cur air bhog NASA Psyche. Tha am misean ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid Psyche làn mheatailt, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air co-dhèanamh cuirp celestial taobh a-staigh ar siostam grèine.

Chunnaic a’ mhìos cuideachd gnìomhan ullachaidh airson cuirmean air bhog. Rinn Buidheann Fànais na h-Eòrpa ro-aithris èideadh fliuch làn-sgèile airson rocaid Ariane 6, a’ dèanamh atharrais air connadh agus gnìomhachd èiginneach eile. Tha seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach a’ leantainn suas gu foillseachadh na rocaid, ris a bheil dùil tràth an ath-bhliadhna.

A bharrachd air an sin, rinn prògram Artemis NASA, a bha ag amas air speuradairean a thilleadh chun Ghealach, adhartas le bhith a’ cur suas na ceithir prìomh einnseanan RS-25 gu Core Stage-2. Tha an coileanadh seo a’ comharrachadh ceum deatamach air adhart ann a bhith a’ togail rocaid an t-Siostam Launch Space, gar toirt nas fhaisge air ar n-amasan sgrùdaidh gealaich a thoirt gu buil.

Gu h-iomlan, tha an Dàmhair air a bhith na mhìos tarraingeach ann an sgrùdadh fànais, làn de lorgaidhean ùr-nodha agus clachan-mìle inntinneach. Bho bhith a’ samplachadh asteroids agus a’ sgrùdadh ghealaich fad às gu bhith ag ullachadh airson miseanan san àm ri teachd, tha oidhirp a’ chinne-daonna gus dìomhaireachdan na cruinne fhuasgladh a’ leantainn air adhart a’ putadh chrìochan agus a’ brosnachadh ghinealaichean gu bruadar mòr.

CÀBHA

C: Dè na prìomh nithean a chaidh a lorg ann an rannsachadh fànais san Dàmhair?

F: Anns an Dàmhair, lorg misean OSIRIS-REx NASA lorgan de shusbaint àrd-charbon agus uisge ann an sampallan a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid Bennu, a ’moladh gu robh blocaichean togail beatha ann an asteroids. A bharrachd air an sin, chuir Amazon gu soirbheachail saidealan prototype airson a megaconstellation Kuiper, fhad ‘s a ghlac bàta-fànais Juno NASA dealbhan iongantach de ghealach Jupiter, Io.

C: Dè na coileanaidhean cudromach a chaidh a dhèanamh ann an teicneòlas fànais tron ​​​​mhìos?

A: Tha SpaceX air àrdachadh rocaid soirbheachail eile a choileanadh, an turas seo às deidh Psyche a chuir air bhog aig NASA. Tha seo a’ comharrachadh ceum deatamach ann a bhith a’ sgrùdadh an asteroid Psyche làn mheatailt. A bharrachd air an sin, tha cur suas nan ceithir prìomh einnseanan RS-25 gu Core Stage-2 airson prògram Artemis aig NASA a’ comharrachadh adhartas ann an togail rocaid Space Launch System.

C: Dè na gnìomhan ullachaidh a chaidh a dhèanamh airson cur air bhog fànais a bha ri thighinn?

F: Rinn Buidheann Fànais na h-Eòrpa ro-aithris èideadh fliuch làn-sgèile airson rocaid Ariane 6, a’ dèanamh atharrais air pròiseasan connaidh. Tha an ro-aithris seo mar phàirt den ullachadh airson cur air bhog na rocaid. A bharrachd air an sin, rinn NASA's Exploration Ground Systems deuchainn sruthadh uisge gus dearbhadh dè cho deònach 'sa bha an siostam dìon cus cuideam agus casg fuaim airson cur air bhog misean Artemis 2.

C: Cia mheud nead turtar-mara a chaidh a chlàradh aig Ionad Fànais Cheanadach am-bliadhna?

F: Chunnaic Ionad Fànais Cheanadach NASA 13,935 neadan turtar mara as àirde riamh am-bliadhna, còmhla ri 639 gort. Tha seo a’ sealltainn dealas an Ionaid a thaobh glèidhteachas na h-àrainneachd an cois na h-oidhirpean sgrùdaidh fànais aige.