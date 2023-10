Tiotal Ùr: A’ foillseachadh dìomhaireachd cathraichean ealain is ciùird Èireannach

Tha cruinneachadh tearc is tarraingeach de chathraichean Ealain is Ciùird, a chaidh a chruthachadh eadar 1880 agus 1900, gu bhith air an làr rop aig fèill Leabharlann Sheppard's Gentleman's an ath mhìos. Air a chiùradh le cnò-chnò air a shnaigheadh ​​​​gu breagha agus air an sgeadachadh le suidheachain sòghail meileabhaid, tha na cathraichean sin nan comharra gun samhail air Taigh Fota, oighreachd chliùiteach Èireannach. Thathas a’ meas gum faigh iad eadar €8,000 agus €12,000 (stòr: Sheppard’s), tha na cathraichean toinnte seo a’ toirt sealladh dhuinn air dualchas cultarach beairteach na h-Èireann.

Tha dlùth-cheangal aig Philip Sheppard, sealbhadair an taigh rop, ris na cathraichean sin, ag aithneachadh cho cudromach sa tha iad taobh a-muigh dìreach nithean ealain. Tha e gam faicinn mar chladhan airson seann aithris. Le mothachadh domhainn air dìteadh, tha e ag ràdh, “Tha iad ag innse dhuinn cò agus dè a th’ annta. ”

Às deidh sgrùdadh nas dlùithe, bidh e follaiseach gu bheil dìomhaireachd falaichte aig gach cathair - aodann fuilteach dìomhair a tha falaichte taobh a-staigh a dhealbhadh. Tha an catalog a’ soilleireachadh an enigma seo, a’ toirt cunntas air mar a tha am bòrd-cùil snaighte a’ sealltainn dà cherub, aon na dhùisg agus am fear eile na chadal. Bidh na creutairean celestial sin a’ leudachadh an sgiathan, ag atharrachadh gu sgiobalta gu duilleach neo-àbhaisteach air a dhèanamh suas de dhuilleagan acanthus. Ann am meadhan a’ ghrèis-bhrat fìrinneach seo, fo bhilean is sròn àrd air a shnaigheadh ​​​​gu faiceallach, tha sealladh an Fhir Uaine enigmatic. Mar shamhla air ath-bhreith ràitheil, tha am Fear Uaine air a thighinn gu bhith na motif ailtireil cliùiteach air feadh an t-saoghail. Ach, tha a leithid de dhealbh gu math tearc ann an àirneis Èireannach, a’ dèanamh na cathraichean sin nas sònraichte.

FAQ:

C: Dè an luach a th’ aig na cathraichean Ealain is Ciùird sin?

F: Tha luach measta nan cathraichean sin eadar €8,000 agus €12,000 (stòr: Sheppard's).

C: Cuin a bhios na cathraichean sin air an reic aig rop?

F: Bidh na cathraichean sin mar phàirt de fhèill Leabharlann Sheppard's Gentleman's air 7 agus 8 Samhain.

C: Dè cho cudromach sa tha an aghaidh falaichte anns gach cathair?

F: Tha an aghaidh falaichte anns gach cathair a’ cur eileamaid inntinneach ris an dealbhadh aca, a’ riochdachadh an Duine Uaine, motif ailtireachd a’ samhlachadh ath-bhreith ràitheil.

C: Carson a tha na cathraichean sin air am meas tearc?

F: Thathas den bheachd gu bheil na cathraichean sin tearc air sgàth an ceangal a th’ aca ri Fota House, oighreachd ainmeil Èireannach, agus gainnead motif an Fhir Uaine ann an àirneis Èireannach.