Lorg Ùr: Tubaist Rionnag Neutron a’ toirt sealladh dhuinn air tùsan beatha

Ann an adhartas ùr-nodha, tha luchd-saidheans air an spreadhadh de kilonova fhaicinn agus a ghlacadh airson a ’chiad uair a’ cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb. Am measg na buidhne de luchd-saidheans a tha an sàs anns an lorg iongantach seo tha an t-Oll. Mark Ceanadach, reul-eòlaiche tàlantach à Tramore, Èirinn, a tha an-dràsta ag obair aig Sgoil Fiosaigs UCC.

Tha an tachartas iongantach seo, a dh’ adhbharaich dà rionnag neutron a’ bualadh, air solas a thoirt air tùs beatha mar a tha fios againn air. Mhìnich an Dotair Ceanadach gun deach tòrr lùth a leigeil ma sgaoil ri linn an tubaist bhrùideil seo, agus mar thoradh air an sin sgaoil eileamaidean troma mar tellurium. Tha na h-eileamaidean sin nam blocaichean togail riatanach a lorgar ann am mòran rudan air an Talamh, a’ toirt a-steach mèinnirean agus eadhon fàs-bheairtean beò.

Tha buaidh an lorg seo fìor mhòr. Tha e a’ toirt sealladh iongantach air na pròiseasan cosmach a thug cumadh air ar beatha. Le bhith a’ sgrùdadh na thachair às deidh tubaistean rionnag neutron, faodaidh luchd-saidheans seallaidhean luachmhor fhaighinn air cruthachadh eileamaidean a tha riatanach airson beatha. Tha an t-eòlas seo a’ fosgladh slighean ùra de rannsachadh, a’ toirt cothrom dhuinn tuigse nas fheàrr fhaighinn air cò às a thàinig an cruinne-cè agus ar n-àite na bhroinn.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an kilonova?

F: Is e tachartas speurail a th’ ann an kilonova a bhios a’ tachairt nuair a thig dà rionnag neutron a’ tighinn còmhla, a’ leigeil ma sgaoil tòrr lùth agus a’ cruthachadh spreadhadh solais.

C: Ciamar a tha an lorg seo a’ buntainn ri tùs beatha?

F: Mar thoradh air a’ bhualadh de reultan neutron bidh eileamaidean troma a’ sgapadh, leithid tellurium, a tha deatamach airson beatha a chruthachadh air an Talamh.

C: Carson a tha an lorg seo cudromach?

F: Le bhith a’ sgrùdadh nan tachartasan cosmach sin, faodaidh luchd-saidheans seallaidhean luachmhor fhaighinn air na pròiseasan a thug cumadh air ar cruinne-cè agus tuigsinn mar a tha eileamaidean riatanach airson beatha air an cruthachadh.

