TOI-1801 b: Mion-Neptune teann ann an siostam planaid òg

Tha sinn ag ainmeachadh gun deach TOI-1801 b a lorg, mion-Neptune meadhanach inntinneach a’ cuairteachadh rionnag òg M troich. Air a chomharrachadh an toiseach mar thagraiche planaid TESS sa Ghiblean 2020, tha ùine de 1801 latha aig TOI-21.3 b. Ach, tha beachdan stèidhichte air an talamh às deidh sin, a’ toirt a-steach photometry taobh a-staigh agus taobh a-muigh gluasaid agus tomhasan luaths radial mionaideach, air nochdadh gur e fìor ùine a’ phlanaid 10.6 latha.

Tro na beachdan leanmhainn sin, tha sinn air dearbhadh gu bheil tomad de 1801 ± 5.74 M⊕ aig TOI-1.46 b agus radius de 2.08 ± 0.12 R⊕. Stèidhichte air na tomhais sin, is urrainn dhuinn a dhearbhadh le misneachd gu bheil TOI-1801 b air a dhèanamh suas de uisge is creag sa mhòr-chuid, le glè bheag de ghas (suas ri 2% a rèir tomad) de gas hydrogen san àile aige.

A bharrachd air an sin, tha aois an t-siostaim, a thathas a’ meas a bhith timcheall air 900 millean bliadhna, a’ cur TOI-1801 b am measg sluagh exoplanets gluasadach òga. Air a dhealbhadh còmhla ri exoplanets aithnichte eile, tha TOI-1801 b a’ seasamh a-mach mar bhall gun samhail.

Anns an diagram a tha a’ sealltainn a’ cheangail tomad-radius, tha mì-chinnt TOI-1801 b air an sealltainn mar roinnean dubhar dathte le ìrean misneachd. Tha na modailean sgrìobhaidh, air an riochdachadh le loidhnichean dathte eadar-dhealaichte, a’ toirt sealladh dhuinn air structar a dh’fhaodadh a bhith aig an exoplanet. Gu sònraichte, tha na pannalan meadhanach agus deas a 'sealltainn mhodailean sgrìobhaidh gun ghas agus le cèis gas, fa leth. Tha na loidhnichean cruaidh agus dotagach anns a’ phannal cheart a’ nochdadh diofar shuidheachaidhean teodhachd airson a’ chèis gas.

Mar iomradh, tha an diagram cuideachd a’ toirt a-steach an Talamh agus Neptune. A bharrachd air an sin, bidh sinn a’ toirt a-steach B22 agus M22 mar iomraidhean air sgàth toraidhean connspaideach a chaidh fhoillseachadh airson an aon phlanaid, a’ nochdadh diofar thomhasan.

Gu crìch, tha TOI-1801 b a’ riochdachadh cur-ris inntinneach ris an eòlas againn air exoplanets. Tha nàdar measarra, sgrìobhadh agus aois òg ga fhàgail na thargaid làidir airson tuilleadh sgrùdaidh. Tha an sgrùdadh leantainneach air exoplanets mar sin a’ cur ri ar tuigse air cruthachadh planaid agus mean-fhàs ann an àrainneachdan eadar-mheasgte taobh a-muigh ar siostam grèine.

Mìneachaidhean:

- TESS: Saideal suirbhidh Exoplanet a ghluasad

- M troich: Seòrsa de rionnag prìomh shreath, ris an canar cuideachd troich dhearg, le tomad eadar 0.08 agus 0.6 uair nas motha na na grèine.

- Luas radial (RV): Tomhas gluasad rionnag a dh’ ionnsaigh no air falbh bho neach-amhairc a ’cleachdadh buaidh gluasad Doppler.

- Aifreann agus Radius: Tha aifreann a’ toirt iomradh air na tha de stuth ann an nì, fhad ‘s a tha radius a’ tomhas an astair bhon mheadhan chun uachdar a-muigh.

- Loidhne iso-dùmhlachd: Loidhnichean glasa briste air an diagram mòr-radius a tha a’ riochdachadh loidhnichean de dhlùths co-ionann ann an diofar mhodalan sgrìobhaidh.

- Entropy sònraichte: Seilbh thermodynamic a bhios a’ tomhas eas-òrdugh no air thuaiream siostam.

- H2: Gas hydrogen moileciuil.

- CARMENES agus HIRES: Innealan air an cleachdadh airson tomhas luaths radial mionaideach.

