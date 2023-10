Am Pàtran Uile-choitcheann de ghluasadan mothachaidh: Lèirsinnean bho Electric Knifefish

Bidh iasg sgian dealain a’ giùlan ghluasadan toinnte san uisge, coltach ri mar a bhios cù a’ sniffs no mar a bhios duine a’ sgrùdadh àrainneachd ùr. Ann an sgrùdadh ùr-nodha a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Machine Intelligence, tha luchd-rannsachaidh air nochdadh gu bheil raon farsaing de fhàs-bheairtean, nam measg microbes, a’ taisbeanadh a’ phàtran ghluasadan uile-choitcheann seo gus ciall a dhèanamh den àrainneachd mun cuairt orra.

A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, chan eil na giùlan sin a-mhàin do fhàs-bheairtean le siostaman nearbhach. Dhaingnich Noah Cowan, àrd-ollamh innleadaireachd meacanaigeach aig Johns Hopkins agus ùghdar an sgrùdaidh, gu bheil eadhon fàs-bheairtean cho eadar-dhealaichte ri amoebas a’ nochdadh giùlan a tha mar sgàthan air cothromachadh postural duine no iasg a tha am falach ann an tiùb. Tha co-fhilleadh nam fàs-bheairtean sin a tha coltach nach eil càirdeach dhaibh a’ nochdadh gu bheil mean-fhàs air fuasgladh cumanta a ruighinn tro dhiofar dhòighean bunaiteach.

Bha an sgioba rannsachaidh an-toiseach ag amas air adhbhar gnìomhachd an t-siostam nearbhach fhuasgladh rè gluasad bheathaichean agus an gabhadh a chuir an sàs ann an innealan-fuadain. Fhad ‘s a bha iad a’ cumail sùil air iasg sgeinean dealain ann an tanca air a shoilleireachadh, mhothaich an luchd-rannsachaidh gu robh an t-iasg an sàs ann an gluasadan air ais is air adhart nas trice anns an dorchadas, fhad ‘s a bha iad a’ gluasad gu socair le corra ghluasad luath ann an suidheachaidhean air a dheagh shoillseachadh.

Anns a 'bhlàr a-muigh, tha sgeinean air a thighinn air adhart gus fasgadh a shireadh gus creachadairean a sheachnadh. Bidh iad a’ cleachdadh sgaoilidhean dealain lag gus na tha timcheall orra a mhothachadh agus fasgadh a lorg. Leigidh gluasad luath leotha an àrainneachd aca a sgrùdadh gu gnìomhach, gu sònraichte ann an uisge dorcha. Gu inntinneach, eadhon ann an suidheachaidhean air a dheagh shoillseachadh, tha sgeinean fhathast a’ nochdadh nan gluasadan luath sin, ged nach eil iad cho tric.

A rèir Debojyoti Biswas, neach-rannsachaidh iar-dhotaireil aig Johns Hopkins agus a’ chiad ùghdar aig an sgrùdadh, is e an ro-innleachd as fheàrr airson fàs-bheairtean atharrachadh gu modh sgrùdaidh nuair a tha mì-chinnt àrd agus tilleadh gu modh brathaidh nuair a thig mì-chinnt sìos.

Leasaich an sgioba modal a rinn atharrais air na prìomh ghiùlan mothachaidh sin agus lorg iad pàtrain coltach ri chèile ann an grunn fhàs-bheairtean eile, a’ toirt a-steach amoebas, leòmainn, cockroaches, mòlan, ialtagan, luchagan agus daoine. Gu cudromach, cha do bhris sgrùdadh sam bith roimhe a choinnich an sgioba na riaghailtean a chaidh a lorg, a’ soilleireachadh cho farsaing sa tha na giùlan sin thar gnèithean, a’ toirt a-steach fàs-bheairtean aon-chealla leithid raointean dealain mothachaidh amoebas.

Tha buaidh an rannsachaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na bhith a’ tuigsinn giùlan bheathaichean. Dh’ fhaodadh na seallaidhean a gheibhear cur ri coileanadh innealan-fuadain fèin-riaghailteach, drones sgrùdaidh is teasairginn, agus rovers fànais le bhith a’ toirt a-steach na gluasadan sin a tha an urra ri mothachadh.

Nì sgrùdaidhean san àm ri teachd sgrùdadh a bheil na co-dhùnaidhean sin fìor airson buidhnean beò eile, eadhon planntaichean nam measg.

CÀBHA

C: Dè na fàs-bheairtean a tha a’ taisbeanadh a’ phàtran uile-choitcheann de ghluasadan mothachaidh?

F: Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil raon farsaing de fhàs-bheairtean, nam measg microbes, a’ taisbeanadh pàtran uile-choitcheann de ghluasadan mothachaidh. Tha na fàs-bheairtean sin a’ toirt a-steach iasg sgian dealain, amoebas, leòmainn, cockroaches, mòlan, ialtagan, luchagan, agus eadhon daoine.

C: Dè an adhbhar a tha aig na gluasadan mothachaidh sin?

F: Tha gluasadan mothachaidh a’ leigeil le fàs-bheairtean fiosrachadh a chruinneachadh mun àrainneachd aca agus ciall a dhèanamh den àrainneachd mun cuairt orra. Bidh na gluasadan sin gan cuideachadh gus seòladh agus freagairt a thoirt do shuidheachaidhean mì-chinnteach no air nach eil iad eòlach.

C: Ciamar a ghabhas na co-dhùnaidhean sin a chuir an sàs ann an robotics?

F: Faodar na beachdan a gheibhear bho bhith a’ sgrùdadh a’ phàtran uile-choitcheann de ghluasadan mothachaidh a chleachdadh gus cur ri coileanadh innealan-fuadain fèin-riaghailteach, drones sgrùdaidh is teasairginn, agus space rovers. Le bhith ag atharrais air na giùlan sin, faodaidh innealan-fuadain an tuigse agus an sùbailteachd a leasachadh gu diofar àrainneachdan.