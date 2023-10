Foillseachadh Saoghal Eile: An Sealg Neo-dhìreach airson Exoplanets

Tha sinn beò ann an àm iongantach far a bheil ar tuigse air a’ chruinne-cè a’ dol tro ar-a-mach, gu sònraichte nar n-eòlas air saoghal eile taobh a-muigh ar siostam grèine. Aon uair ‘s gu bheil sinn air ar cuingealachadh ri raointean prothaideachadh agus ficsean saidheans, faodaidh sinn a-nis a bhith cinnteach gu bheil planaidean a’ cuairteachadh timcheall orra leis a’ mhòr-chuid de rionnagan. Tha an coileanadh seo na theisteanas air a’ choileanadh iongantach ann a bhith a’ lorg cuirp neo-mhionaideach a tha a’ fuireach dusanan no eadhon ceudan de bhliadhnaichean aotrom air falbh bhon Talamh.

Chan e obair fhurasta a th’ ann a bhith a’ faighinn a-mach na planaidean fad às sin. Eu-coltach ri reultan, chan eil planaidean a’ cur a-mach an solas fhèin agus gu tric bidh iad air an sàrachadh le spionnadh nan rionnagan aoigheachd aca. Mar thoradh air an sin, bha aig speuradairean ri dòighean neo-dhìreach a chleachdadh airson sealg airson exoplanets. Bidh na dòighean sin a’ gabhail brath air na buaidhean follaiseach a tha aig planaidean air na rionnagan a bhios iad a’ orbit, a’ leigeil leinn an lorg.

Tha dà dhòigh follaiseach air nochdadh: an dòigh radial-velocity (Doppler) agus an dòigh gluasaid. Tha an dòigh radial-velocity a’ toirt a-steach a bhith a’ cumail sùil air an tarraing imtharraing a tha a’ tachairt eadar planaid agus an rionnag aice, a’ toirt air an rionnag gluasad air ais is air adhart. Le bhith a’ dèanamh anailis air an atharrachadh a thig às ann am tricead solais an rionnag, faodaidh speuradairean làthaireachd exoplanet a lorg. Air an làimh eile, tha an dòigh gluasaid a 'cuimseachadh air uaireannan a' lùghdachadh solas rionnag mar a bhios planaid a 'dol air beulaibh. Le bhith a’ cumail sùil air na h-atharrachaidhean bho àm gu àm ann an soilleireachd, faodaidh luchd-saidheans faighinn a-mach gu bheil planaid ann.

Tha na dòighean ìomhaigheachd neo-dhìreach ùr-nodha seo, air an comharrachadh leis an mionaideachd agus an dìcheall, air toraidhean iongantach a thoirt gu buil. Gu ruige seo, chaidh còrr air 5,500 exoplanets a dhearbhadh, gach fear le feartan sònraichte fhèin agus a’ cur ris an iomadachd iongantach de shaoghal nar galaxy. Ged a tha an dà chuid dòighean radial-velocity agus gluasaid air pàirt chudromach a ghabhail anns a’ cheist exoplanet seo, tha àite sònraichte aig an dòigh radial-velocity mar an dòigh-obrach ùr-ghnàthach a dh’ ainmich ar n-ionnsaigh buadhach a-steach do rannsachadh exoplanets.

Bidh an dòigh radial-velocity a’ gabhail brath air na feachdan grabhataidh eadar rionnag agus a planaid ann an orbit, ag adhbhrachadh gum bi an rionnag a’ gluasad beagan. Tha an slugadh seo, a ghabhas tomhas le buaidh Doppler, a’ ciallachadh gu bheil atharrachaidhean ann an speactram solais an rionnag fhad ‘s a ghluaiseas e a dh’ ionnsaigh no air falbh bhon Talamh. Tha a bhith a’ coimhead air an dannsa oscillating seo de sholas rionnag a’ toirt cothrom do speuradairean làthaireachd exoplanets a lorg agus seallaidhean luachmhor fhaighinn air dìomhaireachdan ar cosmos mòr.

Chomharraich lorg a’ phlanaid Dimidium, a’ cuairteachadh an rionnag 51 Pegasi, àm fìor chudromach ann an raon sgrùdadh exoplanet. Tha an rionnag seòrsa G seo, coltach ris a’ Ghrian againn, na laighe timcheall air 50.6 solas-bliadhna air falbh bhuainn. Bidh Dimidium, “Jupiter teth,” timcheall air an rionnag aoigheachd aige a h-uile 4.2 latha. Bhris an lorg iongantach seo, a choisinn an Duais Nobel ann am Fiosaigs 2019 dha speuradairean às an Eilbheis Michel Mayor agus Didier Queloz, beachdan ro-bheachdail mu shiostaman planaid agus an rèiteachadh.

Mar a chumas sinn oirnn a’ sgrùdadh farsaingeachd gun chrìoch na cruinne-cè, tha e deatamach gun tèid coitcheannachadh a sheachnadh a thaobh feartan reultan agus na planaidean orbit aca stèidhichte air reusanachadh inductive a-mhàin. Tha an siostam grèine againn, leis an rèiteachadh aige de fhuamhairean gas a’ fuireach ann an orbitan fad às bhon ghrèin, gu tur eadar-dhealaichte bho shiostaman mar Dimidium. Tha am measgachadh làidir seo de shiostaman planaid a tha sgapte air feadh chan ann a-mhàin air an galaxy againn ach cuideachd air an Cruinne-cè san fharsaingeachd a’ daingneachadh an fheum air a bhith faiceallach nuair a bhios sinn a’ tighinn gu co-dhùnaidhean.

FAQ:

C: Dè na dòighean a thathas a’ cleachdadh airson a bhith a’ sealg exoplanets?

A: Is e na dòighean neo-dhìreach a thathas a’ cleachdadh an dòigh radial-velocity (Doppler) agus an dòigh gluasaid.

C: Ciamar a tha am modh radial-velocity ag obair?

F: Bidh e a’ faighinn a-mach mar a tha planaid a’ tarraing air an rionnag aoigheachd, a’ toirt air an rionnag gluasad. Tha an gluasad seo air a thomhas le bhith a’ coimhead air caochlaidhean ann an speactram solais an rionnag.

C: Dè cho cudromach sa bha lorg an exoplanet Dimidium?

A: Thug Dimidium, “Jupiter teth,” dùbhlan do na barailean gnàthach mu shiostaman planaid agus leudaich e ar tuigse air iomadachd ar cruinne-cè.