Tha fianais a’ moladh gum faodadh seann bheathaichean mara a bhith air cuideachadh le bhith a’ cumadh mean-fhàs neurons

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Cell a’ sgrùdadh mean-fhàs neurons ann am beathaichean, le fòcas air placozoans, beathaichean mara meud millimeter. Tha luchd-rannsachaidh aig an Ionad airson Riaghladh Genomic ann am Barcelona air faighinn a-mach gum faodadh ceallan dìomhair sònraichte a lorgar ann am placozoans a bhith nan ro-ruitheadairean do neurons ann am beathaichean nas iom-fhillte.

Tha placozoans nan creutairean sìmplidh aig nach eil pàirtean bodhaig no buill-bodhaig. Tha iad timcheall air meud gràinne mòr gainmhich agus bidh iad ag ithe lìonanaich agus microbes ann an cuantan ao-domhainn, blàth. Thathas den bheachd gun do nochd na beathaichean sin an toiseach air an Talamh timcheall air 800 millean bliadhna air ais agus tha iad mar aon de na còig prìomh shreathan de bheathaichean.

Chleachd an luchd-rannsachaidh diofar dhòighean moileciuil agus modalan coimpiutaireachd gus na diofar sheòrsaichean cealla ann am placozoans a mhapadh agus tuigsinn mar a thàinig iad air adhart. Chruthaich iad “atlasan cealla” a leig leotha cruinneachaidhean no “modalan” de ghinean co-cheangailte ri seòrsachan cealla sònraichte a chomharrachadh. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar diofar ghnèithean, rinn iad ath-chruthachadh air mar a thàinig na ceallan sin air adhart thar ùine.

Nochd an sgrùdadh gu bheil naoi prìomh sheòrsaichean cealla aig placozoans ceangailte le seòrsachan cealla eadar-mheadhanach a bhios a’ gluasad eatorra. Bidh na ceallan sin a’ fàs agus a’ roinn gus an cothromachadh a chumail a tha riatanach airson am beathach a ghluasad agus ithe. Gu inntinneach, lorg an luchd-rannsachaidh buidheann sònraichte de cheallan peptidergic ann am placozoans a tha coltach ri neurons. Cha deach na rudan sin a lorg ann am beathaichean tràth eile leithid spongan no jellies cìr.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil na ceallan peptidergic ann am placozoans ag eadar-dhealachadh san aon dòigh ri pròiseas neurogenesis ann am beathaichean nas adhartaiche. Tha modalan gine aca cuideachd a tha riatanach airson sgafallachd ro-synaptic de neuron, a leigeas leotha teachdaireachdan a chuir a-mach. Ach, chan eil na pàirtean aca a tha riatanach airson teachdaireachd neuronal fhaighinn no airson comharran dealain a ghiùlan.

A bharrachd air an sin, sheall an sgrùdadh gu bheil seòrsaichean cealla placozoan a ’conaltradh ri chèile a’ cleachdadh pròtanan sònraichte ris an canar GPCRs agus neuropeptides, coltach ri mar a bhios neurons a ’conaltradh le bhith a’ cleachdadh neuropeptides ann an grunn phròiseasan eòlas-inntinn.

Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gun do thòisich mean-fhàs neurons timcheall air 800 millean bliadhna air ais nuair a nochd ceallan dìomhair ann am placozoans. Thar ùine, fhuair na ceallan sin modalan gine ùra a leig le bhith a’ leasachadh sgafaill post-synaptic, axons, dendrites, agus seanalan ian, a’ leantainn gu cruthachadh fìor neurons.

Bidh an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air ìrean tràtha mean-fhàs neuron agus a’ toirt sealladh dhuinn air tùsan siostaman nearbhach iom-fhillte a chithear ann am beathaichean nas adhartaiche an-diugh.

