The Evolution of Neurons: Seallaidhean bho Placozoans

Tha luchd-rannsachaidh bhon Ionad airson Riaghladh Genomic ann am Barcelona air lorg mòr a dhèanamh a thaobh mean-fhàs neurons. Chuir iad fòcas air an sgrùdadh aca air placozoans, creutairean mara meud millimeter, agus lorg iad gum faodadh na ceallan dìomhair sònraichte anns na seann bheathaichean sin a bhith air neurons adhbhrachadh ann am fàs-bheairtean nas iom-fhillte.

Tha placozoans nan creutairean sìmplidh a nochd an toiseach air an Talamh timcheall air 800 millean bliadhna air ais. Chan eil buill bodhaig no buill-bodhaig aig na beathaichean beaga sin agus mairidh iad beò le bhith ag ionaltradh air lìonanaich agus microbes. Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil ceallan peptidergic ann am placozoans a’ nochdadh comharran neurogenesis agus gu bheil modalan gine aca coltach ri structaran neuronal ro-synaptic. Bidh na ceallan sin cuideachd a’ cleachdadh siostam conaltraidh coltach ri pròiseasan air an stiùireadh le neuropeptide a lorgar ann an neurons.

Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach mapadh nan diofar sheòrsaichean cealla ann am placozoans agus mion-sgrùdadh air na feartan agus na modalan gine aca. Sheall an rannsachadh gu bheil ceallan placozoan eadar-dhealaichte bho cheallan epithelial progenitor tro chomharran a tha coltach ri neurogenesis. Tha modalan gine aca cuideachd a tha riatanach airson sgafall ro-synaptic de neuron. Ach, chan eil na pàirtean aca airson teachdaireachd neuronal fhaighinn agus chan urrainn dhaibh comharran dealain a ghiùlan.

Tha na rudan a tha coltach eadar ceallan peptidergic ann am placozoans agus neurons iongantach. Tha mòran fheartan cumanta aig na ceallan sin le ceallan neuronal prìomhadail, a’ moladh gum faodadh iad a bhith nan clach-cheum mean-fhàs a dh’ ionnsaigh leasachadh neurons.

Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do bheachdan a bh’ ann roimhe mu mean-fhàs neurons agus a’ moladh gun do thòisich bunaitean neurons a’ cruthachadh o chionn 800 millean bliadhna. Bho shealladh mean-fhàs, is dòcha gu bheil neurons tràth air tòiseachadh mar cheallan dìomhair peptidergic coltach ris an fheadhainn a lorgar ann am placozoans. Thar ùine, fhuair na ceallan sin modalan gine ùra agus thàinig iad gu bhith nan siostaman neòil toinnte a chaidh fhaicinn ann am beathaichean nas adhartaiche.

Ged a tha barrachd ri ionnsachadh fhathast mu sgeulachd mean-fhàs nan siostaman neoni, tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cò às a thàinig neurons. Tha làthaireachd choltas moileciuil eadar ceallan placozoan agus neurons a’ togail cheistean mu shlighe mean-fhàs neuron agus feartan sònraichte diofar shreathan bheathaichean.

Stòr: Ionad airson Riaghladh Genomic