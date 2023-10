Bidh bàta-fànais Psyche NASA a’ tòiseachadh air turas gu Metal Asteroid

Tha bàta-fànais Psyche aig NASA air tòiseachadh air turas sia bliadhna gus sgrùdadh a dhèanamh air asteroid tearc a chaidh a dhèanamh sa mhòr-chuid de mheatailt. Fhad ‘s a tha a’ mhòr-chuid de asteroids air an dèanamh suas de chreig no deigh, is e Psyche a ’chiad mhisean gu saoghal miotalach. Tha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh an asteroid, a tha air ainmeachadh às deidh ban-dia Ghreugach an anam, a bhith na tha air fhàgail de chridhe planaid tràth.

Chaidh an soitheach-fànais a chuir air bhog le SpaceX bho Ionad Fànais Ceanadach NASA agus thathar an dùil gun ruig e an asteroid ann an 2029. Is e Psyche am fear as motha de na naoi asteroids beairteach meatailt agus tha e suidhichte anns a’ phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Tha luchd-saidheans an dùil gu bheil an asteroid làn de iarann, nicil, agus meatailtean eile, is dòcha le comharran òir, platanam no airgead.

Dh’ fhaodadh sgrùdadh an asteroid gun samhail seo seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air gnìomhachd a-staigh planaidean, an Talamh nam measg. Le bhith a’ sgrùdadh Psyche, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air coraichean do-ruigsinneach planaidean creagach agus cruthachadh siostam na grèine.

Cleachdaidh am misean gluasad dealain grèine, agus itealaichidh an soitheach-fànais seachad air Mars ann an 2026 gus àrdachadh grabhataidh fhaighinn. Ann an 2029, feuchaidh Psyche ri dhol a-steach gu orbit timcheall an asteroid agus nì e seallaidhean mionaideach. Bidh an soitheach-fànais uidheamaichte le siostam conaltraidh deuchainneach a’ cleachdadh lasers gus dàta a thar-chuir, a’ ceadachadh àrdachadh mòr ann an sgaoileadh fiosrachaidh bho àite domhainn.

Tha dàil air a bhith aig misean NASA Psyche mar thoradh air cùisean deuchainn bathar-bog, ach tha e a-nis air an t-slighe gu ceann-uidhe a ruighinn. Tha am misean asteroid aig an aon àm ri bàta-fànais NASA eile a thill sampallan asteroid chun Talamh o chionn ghoirid, ag adhartachadh ar tuigse mu na stuthan taobh a-muigh sin.

