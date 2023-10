Lorg Ùr ann an Reul-eòlas: Dìomhaireachd a’ dol à bith de rionnagan

Anns an Iuchar 1952, thòisich lann-amhairc rannsachaidh speurail ann am Palomar, California, air sgrùdadh dhealbhan de speur na h-oidhche gus sgrùdadh a dhèanamh air nithean celestial, a’ toirt a-steach asteroids. Is beag a bha fios aca gu robh iad gu bhith a’ faighinn thairis air iongantas sònraichte a dh’ fhàgadh luchd-saidheans fo imcheist airson deicheadan ri thighinn.

Rè an sgrùdaidh, chaidh trì rionnagan à sealladh gu h-obann a-steach don adhar tana, a ’fàgail speuradairean balbh. Ghlac a' chiad phlàta dhealbhan na rionnagan sin air an cruinneachadh gu dlùth còmhla, a' deàrrsadh gu soilleir le meud 15. Ach, dìreach 53 mionaidean an dèidh sin, nuair a chaidh dealbh a thogail a-rithist den aon earrann den adhar, bha na reultan air a dhol à bith gu tur gun lorg.

Ged nach ann ainneamh a thèid rionnagan à sealladh, faodaidh iad a dhol tro thachartasan leithid spreadhadh no àrdachadh gu h-obann ann an soilleireachd. Ach, tha dol à bith iomlan na thachartas gu math neo-àbhaisteach. Sheall an fhianais dhealbhan gu soilleir gu robh na rionnagan anns an ìomhaigh thùsail agus nach robh iad san ath fhear.

Chaidh beachdachadh air teòiridh nan rionnagan a’ lughdachadh gu sgiobalta ach bha dùbhlain mòra ann. Cha do nochd beachdan às dèidh sin fianais sam bith gu robh na reultan a' lùghdachadh nas fhaide na meud 24. Tha seo a' ciallachadh gum biodh na rionnagan air a dhol sìos le factar iongantach de chòrr air 10,000 ann an nas lugha na uair a thìde, rud a tha coltach do-chreidsinneach.

Tha luchd-saidheans air grunn theòiridhean a chuir a-mach gus an tachartas enigmatic seo a mhìneachadh. Tha aon bharail a’ moladh gum faodadh na trì rionnagan a bhith nan aon rionnag a dh’ fhuiling àrdachadh neo-ghluasadach ann an soilleireachd mar thoradh air spreadhadh rèidio luath air a sgaoileadh le magnetar. Rè an spreadhadh seo, is dòcha gu bheil toll dubh mòr air a dhol seachad eadar an rionnag agus an Talamh, a ’toirt air an spreadhadh lionsan grabhataidh agus nochdadh mar trì ìomhaighean sònraichte sa mhionaid.

Tha teòiridh inntinneach eile a’ nochdadh nach e rionnagan a bh’ anns na rionnagan idir ach mar thoradh air truailleadh duslach rèidio-beò air na truinnsearan deilbh. Leis gu robh Amharclann Palomar faisg air fàsaichean New Mexico far an deach deuchainn armachd niùclasach a dhèanamh san àm sin, dh’ fhaodadh gun deach na truinnsearan a thruailleadh, ag adhbhrachadh spotan soilleir a bhith a’ nochdadh ann an cuid de dh’ ìomhaighean fhad ‘s a dh’ fhanas iad neo-làthaireach ann an cuid eile.

A dh 'aindeoin na teòiridhean sin, tha am fìor mhìneachadh air cùl nan rionnagan a tha air chall fhathast mì-chinnteach. Tha luchd-saidheans a 'leantainn air adhart a' sgrùdadh an iongantas seo, an dòchas solas a thilgeil air an tachartas dìomhair seo agus dìomhaireachd na cruinne fhuasgladh.

CÀBHA

C: An urrainn dha rionnagan a dhol à sealladh?

F: Is ann ainneamh a bhios rionnagan a’ dol à sealladh gu tur, leis gu bheil iad nan cuirp celestial mòr le beatha fhada. Ach, faodaidh iad a dhol tro thachartasan leithid spreadhadh no àrdachadh gu h-obann ann an soilleireachd.

C: Dè na mìneachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson na rionnagan a chaidh à sealladh?

F: Tha luchd-saidheans air grunn theòiridhean a mholadh, a’ gabhail a-steach comasachd gun lughdaich na rionnagan gu sgiobalta no a’ bheachd nach e rionnagan a bh’ anns na rionnagan idir ach truailleadh air na truinnsearan deilbh.

C: Am b’ urrainn dha na rionnagan a chaidh à bith seo a bhith mar thoradh air truailleadh duslach rèidio-beò?

F: Tha an teòiridh a’ moladh gum faodadh na reultan a bhith air an adhbhrachadh le duslach rèidio-beò a bha an làthair air na truinnsearan dhealbhan bho dheuchainnean armachd niùclasach faisg air làimh. Tha an teòiridh seo fhathast mar aon mhìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann.

C: An deach an aon rud fhaicinn bhon uair sin?

F: Ged a tha eisimpleirean de rionnagan a’ dol à bith gu math tearc, tha aithrisean air a bhith ann mu thachartasan coltach ris ann an cuid de bheachdan speurail. Ach, tha gach tachartas a’ toirt a sheata sònraichte de dhùbhlain is dhìomhaireachd dha luchd-saidheans fhuasgladh.